Бот от ВTCChange24 в Telegram как вывести с крипто бота



Обменные сервисы в Telegram становятся всё более популярными благодаря своей удобности, скорости и простоте использования. Если вы ищете эффективное решение для обмена валют, криптовалют или других активов, Telegram-бот обменного сервиса BTCChange24 — это идеальный инструмент для автоматизации и упрощения операций. В этой статье мы расскажем, как наш бот работает и почему стоит его выбрать.



Крипто Бот Телеграмм — это современное решение для быстрого и безопасного обмена криптовалют. С помощью него вы можете провести обмен в любое время и в любом месте, всего за несколько кликов. Бот работает на основе современных технологий и обеспечивает надёжную и удобную интеграцию с платёжной платформой. Через бот обменять можно большой спектр валютных пар.



Работа нашего бота на примере направления обмена MIR на Bank transfer Thai Baht (то есть покупка тайских батов при помощи банковской карты МИР). Обратите внимание, что можно не только вывести с крипто бота на карту, но и совершать иные действия. С полным функционалом возможно ознакомиться в самом боте. Итак, поехали менять рубли на тайские баты.



1. Поиск и запуск бота

Для начала работы с ботом достаточно найти его в Telegram и запустить. Для этого достаточно в мессенджере ввести его адрес @btcchange24_bot.

Также вы можете пройти по этой ссылке на наш Telegram канал и в закреплённом сообщении найти официальную и актуальную информацию.



2. Выбор языка

Укажите предпочтительный язык. Мы остановимся на русском.



3. Меню

Далее появится меню, в котором можно выбрать нужное действие. В нашем примере мы выбираем графу "Новый обмен".



4. Обменная пара

На данном шаге указываем, что мы хотим обменять, то есть MIR RUB и после Bank transfer Thai Baht (THB). Все доступные направления представлены в удобном интерфейсе.



5. Курс обмена

Наш бот автоматически предоставит вам актуальный курс обмена и рассчитает сумму с учётом актуальной минимальной комиссии.



6. Данные отправителя

После получения информации о курсе необходимо ввести ФИО отправителя.



7. Ввод наименования банка-получателя

Просто указываем нужный нам тайский банк.



8. Ввод номера телефона

В рассматриваемом примере необходимо указать номер, который указан в системе быстрых платежей (СБП).



9. Сумма обмена

Вводим интересующую нас сумму размером 50 000 руб. Обратите внимание на обменные лимиты.



10. Данные заявки

После ввода обменной суммы бот присылает следующие данные по обмену: номер заявки

что отправляем, что получаем, сумму перевода в рублях, сумму к получению в тайских батах, статус заявки и следующий шаг для совершения обмена.



11. Верификация карты МИР

Процесс очень простой и не занимает много времени. Нужно сделать фотографию банковской карты на фоне открытого ордена на обмен. Вся информация на банковской карте и ордере должна быть легко читаема.



12. Одобрение верификации

Если информация предоставлена корректно, то мы получим сообщение об одобрении верификации.



13. Подтверждение

После нажатия кнопки "Продолжить обмен" бот выдаст информацию по заявке и инструкцию по переводу рублей в адрес обменного сервиса.



14. Оплата заявки

На данном шаге нужно зайти в приложение банка карты МИР и сделать перевод по реквизитам обменного сервиса.



15. Поступление средств

Как только деньги поступят на баланс BTCchange24 обмен произойдёт в течение 5-10 минут.





Преимущества обменного бота @btcchange24_bot



Все операции происходят прямо в Telegram. С ростом популярности этого сервиса это становится очень удобным способом обмена.



Автоматизированный процесс обмена позволяет завершать операции в минимальные сроки.



Вы всегда видите текущий курс, сумму к получению и комиссии. Бот также сохраняет историю операций для вашего удобства.



Бот доступен 24/7, что позволяет вам обменивать средства в любое время, даже ночью или в выходные.



Наш сервис поддерживает множество популярных криптовалют.



Возможность использовать бота не только как способ обменять криптовалюту, но и как кошелек крипто бот.



Простой и понятный функционал бота.



Заключение



Наш обменный бот в Telegram — это идеальный инструмент для быстрого и безопасного обмена активов. Вы можете вывести с крипто бота в ТГ (Telegram) к себе на банковскую карту Сбербанка или Т-банка (Тинькофф). Простота, скорость и надёжность — основные принципы нашей работы.



Попробуйте наш сервис уже сегодня и убедитесь в его преимуществах!