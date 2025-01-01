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Btc Icon Вероятность победы возрастает, если оставлять отзыв после каждого успешного обмена.
Btc Icon Номер заявки и почтовый адрес в отзыве должны совпадать с данными в заявке на обмен.
Btc Icon Победителя выбираем случайным образом каждое воскресенье. Результаты в Telegram канале . Подпишись, чтобы не пропустить!
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