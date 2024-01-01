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    Экономьте и зарабатывайте

    Реферальная программа для пользователей

    Хотите зарабатывать вместе с нами? Зарегистрируйтесь у нас на сайте и Вы сможете участвовать в нашей реферальной программе и накопительной системе скидок! После регистрации Вы автоматически получаете накопительную скидку за обмен — 5%.

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    зарабатывайте

    Для мониторингов

    Приглашаем к сотрудничеству мониторинги обменников. Мы очень рады новым партнерам и готовы делиться прибылью. Зарегистрируйтесь у нас на сайте и Вы получите специальную реферальную ссылку.

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    принимайте платежи и зарабатывайте

    Прием платежей для Вашего сайта

    У Вас есть свой интернет-магазин, лендинг или вы продаете какой-то товар или услугу, но у Вас нет возможности принимать оплату? С нами Вы сможете принимать платежи с разных банков и платежных систем по выгодным курсам для Ваших клиентов!

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