Создать заявку

Используйте метод public/exchanger/order/create

Название Описание Тип routeId id направления ObjectID partner код партнера STRING amount сумма FLOAT fromValues[0][key] ключ поля ObjectID fromValues[0][value] значение для поля STRING toValues[0][key] ключ поля STRING toValues[0][value] значение для поля STRING routeValues[0][key] ключ поля ObjectID routeValues[0][value] значение для поля STRING lang язык (укр, англ) STRING agreement cоглашение BOOLEAN hideOutData cкрыть реквизиты BOOLEAN clientCallbackUrl обратный вызов, когда приложение будет завершено, клиент увидит кнопку для возврата на сайт, и клиент будет перенаправлен на этот url ?status=success или на ?status=error STRING ipnUrl URL-адрес уведомления о мгновенном платеже (будет вызыван, присмене статуса ордера) STRING ipnSecret строка для создания безопасного хеша в ipn url STRING

Документацию к системе авторизации вы можете найти в личном кабинете. Подробнее о работе с методы и дополнительные данные можно найти на

IPN (Уведомление об изменении статуса платежного запроса)

Чтобы получать уведомление об изменении статуса заявки при её создании, вам необходимо отправить дополнительные параметры:

clientCallbackUrl - обратный вызов, когда приложение будет завершено, клиент увидит кнопку для возврата на сайт, и клиент будет перенаправлен на этот url

- обратный вызов, когда приложение будет завершено, клиент увидит кнопку для возврата на сайт, и клиент будет перенаправлен на этот url hideOutData - скрыть данные получателя

- скрыть данные получателя ipnUrl - Ссылка HTTP / HTTPS для уведомления вашего сервера.

- Ссылка HTTP / HTTPS для уведомления вашего сервера. ipnSecret - Случайная строка для создания подписи запроса (для поддержания целостности запроса)

Запрос будет отправлен методом POST IPN будет отправлено один раз Доставка IPN не гарантируется (если сервер не ответил на запрос, он не будет отправлен повторно)

Пример IPN

POST

['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded'





orderUID :Number() - заявка uid

:Number() - заявка uid orderId :String(ObjectId) -заявка id

:String(ObjectId) -заявка id newStatus :String() - заявка текущего статуса

:String() - заявка текущего статуса inAmount :String(number) - order in sum

:String(number) - order in sum outAmount :String(number) - order out sum

:String(number) - order out sum xml_from :String() - заявка uid

:String() - заявка uid xml_to :String() - заявка uid

:String() - заявка uid timestamp :Number() - unix время и ipn уведомления

:Number() - unix время и ipn уведомления toValues :Array([{key,name,value}]) - реквизиты заявки

Список статусов

new - новая заявка

- новая заявка waitPayment - ожидаем платеж от пользователя

- ожидаем платеж от пользователя errorPayment - ошибка пользовательского платежа (ошибка отправки продавца)

- ошибка пользовательского платежа (ошибка отправки продавца) inProgress - в процессе (ожидается обработка админом или оплата заявки)

- в процессе (ожидается обработка админом или оплата заявки) inProgressPayout - в очереди на оплату (платеж принят успешно) (если настроен автоматический платеж в валюте, он будет инициализирован)

- в очереди на оплату (платеж принят успешно) (если настроен автоматический платеж в валюте, он будет инициализирован) errorPayout - ошибка платежа (ошибка произошла при оплате)

- ошибка платежа (ошибка произошла при оплате) hold - заявка заморожена (проблемы с приложением)

- заявка заморожена (проблемы с приложением) done - заявка успешно выплачена

- заявка успешно выплачена returned - заявка была оплачена, но не все условия обмена и способы возврата отправителя были выполнены

- заявка была оплачена, но не все условия обмена и способы возврата отправителя были выполнены deleted - заявка удалена (отменена)

Верефикация контрольной суммы запроса (IPN)

sha256(orderId:newStatus:inAmount:outAmount:xml_from:xml_to:timestamp:ipnSecret)

const stringForHash = orderId+":"+newStatus+":"+inAmount+":"+outAmount+":"+xml_from+":"+xml_to+":"+timestamp+":"+ipnSecret; // example string for hash 5d8e6002b80b7b4cd75a6424:inProgress:2:317.42:ETH:WMZ:1571328406072:SECRET123 const hash = crypto.createHash('sha256').update(stringForHash).digest('hex') // example hash af3acf947e6f0e0f2c267e300b8582e504dba12d1f2d058652b7414163c09f48

Контроль платежей

Если вам необходимо контролировать статус запросов, создавать их с помощью авторизации, то все запросы будут отражены в вашем личном кабинете; Вы можете сохранить UID запроса и секрет и вручную перейти к запросу, указав эти данные в адресной строке

Оплата