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Мерчант
Создать заявку
Используйте метод public/exchanger/order/create
|Название
|Описание
|Тип
|routeId
|id направления
|ObjectID
|partner
|код партнера
|STRING
|amount
|сумма
|FLOAT
|fromValues[0][key]
|ключ поля
|ObjectID
|fromValues[0][value]
|значение для поля
|STRING
|toValues[0][key]
|ключ поля
|STRING
|toValues[0][value]
|значение для поля
|STRING
|routeValues[0][key]
|ключ поля
|ObjectID
|routeValues[0][value]
|значение для поля
|STRING
|lang
|язык (укр, англ)
|STRING
|agreement
|cоглашение
|BOOLEAN
|hideOutData
|cкрыть реквизиты
|BOOLEAN
|clientCallbackUrl
|обратный вызов, когда приложение будет завершено, клиент увидит кнопку для возврата на сайт, и клиент будет перенаправлен на этот url ?status=success или на ?status=error
|STRING
|ipnUrl
|URL-адрес уведомления о мгновенном платеже (будет вызыван, присмене статуса ордера)
|STRING
|ipnSecret
|строка для создания безопасного хеша в ipn url
|STRING
Документацию к системе авторизации вы можете найти в личном кабинете. Подробнее о работе с методы и дополнительные данные можно найти на
IPN (Уведомление об изменении статуса платежного запроса)
Чтобы получать уведомление об изменении статуса заявки при её создании, вам необходимо отправить дополнительные параметры:
clientCallbackUrl- обратный вызов, когда приложение будет завершено, клиент увидит кнопку для возврата на сайт, и клиент будет перенаправлен на этот url
hideOutData- скрыть данные получателя
ipnUrl- Ссылка HTTP / HTTPS для уведомления вашего сервера.
ipnSecret- Случайная строка для создания подписи запроса (для поддержания целостности запроса)
- Запрос будет отправлен методом POST
- IPN будет отправлено один раз
- Доставка IPN не гарантируется (если сервер не ответил на запрос, он не будет отправлен повторно)
Пример IPN
- POST
- ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded'
orderUID:Number() - заявка uid
orderId:String(ObjectId) -заявка id
newStatus:String() - заявка текущего статуса
inAmount:String(number) - order in sum
outAmount:String(number) - order out sum
xml_from:String() - заявка uid
xml_to:String() - заявка uid
timestamp:Number() - unix время и ipn уведомления
toValues:Array([{key,name,value}]) - реквизиты заявки
Список статусов
new- новая заявка
waitPayment- ожидаем платеж от пользователя
errorPayment- ошибка пользовательского платежа (ошибка отправки продавца)
inProgress- в процессе (ожидается обработка админом или оплата заявки)
inProgressPayout- в очереди на оплату (платеж принят успешно) (если настроен автоматический платеж в валюте, он будет инициализирован)
errorPayout- ошибка платежа (ошибка произошла при оплате)
hold- заявка заморожена (проблемы с приложением)
done- заявка успешно выплачена
returned- заявка была оплачена, но не все условия обмена и способы возврата отправителя были выполнены
deleted- заявка удалена (отменена)
Верефикация контрольной суммы запроса (IPN)
sha256(orderId:newStatus:inAmount:outAmount:xml_from:xml_to:timestamp:ipnSecret)
const stringForHash = orderId+":"+newStatus+":"+inAmount+":"+outAmount+":"+xml_from+":"+xml_to+":"+timestamp+":"+ipnSecret;
// example string for hash 5d8e6002b80b7b4cd75a6424:inProgress:2:317.42:ETH:WMZ:1571328406072:SECRET123
const hash = crypto.createHash('sha256').update(stringForHash).digest('hex')
// example hash af3acf947e6f0e0f2c267e300b8582e504dba12d1f2d058652b7414163c09f48
Контроль платежей
- Если вам необходимо контролировать статус запросов, создавать их с помощью авторизации, то все запросы будут отражены в вашем личном кабинете;
- Вы можете сохранить UID запроса и секрет и вручную перейти к запросу, указав эти данные в адресной строке
Оплата
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Вы можете использовать / payment / для отображения страницы оплаты
// schema
https://www.btcchange24.com/user-lang/payment/order-uid/order-secret
// example result
https://www.btcchange24.com/en/payment/1409/dGqwF2M2eBPaSN1G5ljMS1cb
- Также вы можете просто дать ссылку на биржу так, как ее видят все клиенты по той же схеме, что и в первом варианте, кроме /payment/ следует заменить на /order/
- В методе есть параметры, которые позволяют отображать платежные данные или форму оплаты на вашем сайте, которую вы можете использовать. ВАЖНО: если используется метод с предоплатой, вам необходимо обновить статус заказа с waitPayment до inProgress после оплаты.