Створити заявку

Використовуйте метод public/exchanger/order/create

Назва Опис Тип routeId id напряму ObjectID partner код партнера STRING amount сума FLOAT fromValues[0][key] ключ поля ObjectID fromValues[0][value] значення для поля STRING toValues[0][key] ключ поля STRING toValues[0][value] значення для поля STRING routeValues[0][key] ключ поля ObjectID routeValues[0][value] значення для поля STRING lang мова STRING agreement договір BOOLEAN hideOutData приховати реквізити BOOLEAN clientCallbackUrl зворотний виклик, коли програма буде завершена, клієнт побачить кнопку для повернення на сайт, і клієнт буде перенаправлений на цей URL. ?status=success або на ?status=error STRING ipnUrl URL-адреса сповіщення про миттєвий платеж (буде викликаний при зміні статусу ордера) STRING ipnSecret рядок для створення безпечного хешу в ipn url STRING

Документацію до системи авторизації можна знайти в особистому кабінеті. Докладніше про роботу з методи та додаткові дані можна знайти на

IPN (Сповіщення про зміну статусу платіжного запиту)

Щоб отримати повідомлення про зміну статусу заявки під час її створення, необхідно надіслати додаткові параметри:

clientCallbackUrl - зворотний виклик, коли програма буде завершена, клієнт побачить кнопку для повернення на сайт, і клієнт буде перенаправлений на цей URL.

- зворотний виклик, коли програма буде завершена, клієнт побачить кнопку для повернення на сайт, і клієнт буде перенаправлений на цей URL. hideOutData - приховати дані одержувача

- приховати дані одержувача ipnUrl - Посилання HTTP/HTTPS для сповіщення вашого сервера.

- Посилання HTTP/HTTPS для сповіщення вашого сервера. ipnSecret - Випадковий рядок для створення підпису запиту (для підтримки цілісності запиту)

Запит буде відправлений методом POST IPN буде відправлено один раз Доставка IPN не гарантується (якщо сервер не відповів на запит, він не буде надіслан повторно)

Зразок IPN

POST

['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded'





orderUID :Number() - заявка uid

:Number() - заявка uid orderId :String(ObjectId) -заявка id

:String(ObjectId) -заявка id newStatus :String() - заявка поточного статусу

:String() - заявка поточного статусу inAmount :String(number) - order in sum

:String(number) - order in sum outAmount :String(number) - order out sum

:String(number) - order out sum xml_from :String() - заявка uid

:String() - заявка uid xml_to :String() - заявка uid

:String() - заявка uid timestamp :Number() - unix час і ipn сповіщення

:Number() - unix час і ipn сповіщення toValues :Array([{key,name,value}]) - реквізити заявки

new - нова заявка

- нова заявка waitPayment - очікуємо платіж від користувача

- очікуємо платіж від користувача errorPayment - помилка платежу користувача (помилка відправки продавця)

- помилка платежу користувача (помилка відправки продавця) inProgress - у процесі (очікується обробка адміном чи оплата заявки)

- у процесі (очікується обробка адміном чи оплата заявки) inProgressPayout - у черзі на оплату (платіж прийнято успішно) (якщо налаштовано автоматичний платіж у валюті, він буде ініціалізований)

- у черзі на оплату (платіж прийнято успішно) (якщо налаштовано автоматичний платіж у валюті, він буде ініціалізований) errorPayout - помилка платежу (помилка сталася під час оплати)

- помилка платежу (помилка сталася під час оплати) hold - заявка заморожена (проблеми із додатком)

- заявка заморожена (проблеми із додатком) done - заявка успішно виплачена

- заявка успішно виплачена returned - заявка була оплачена, але не всі умови обміну та способи повернення відправника були виконані

- заявка була оплачена, але не всі умови обміну та способи повернення відправника були виконані deleted - заявка видалена (скасована)

Верифікація контрольної суми запиту (IPN)

sha256(orderId:newStatus:inAmount:outAmount:xml_from:xml_to:timestamp:ipnSecret)

const stringForHash = orderId+":"+newStatus+":"+inAmount+":"+outAmount+":"+xml_from+":"+xml_to+":"+timestamp+":"+ipnSecret; // example string for hash 5d8e6002b80b7b4cd75a6424:inProgress:2:317.42:ETH:WMZ:1571328406072:SECRET123 const hash = crypto.createHash('sha256').update(stringForHash).digest('hex') // example hash af3acf947e6f0e0f2c267e300b8582e504dba12d1f2d058652b7414163c09f48

Контроль платежів

Якщо вам необхідно контролювати статус запитів, створювати їх за допомогою авторизації, всі запити будуть відображені у вашому особистому кабінеті; Ви можете зберегти UID запиту та секрет і вручну перейти до запиту, вказавши ці дані в адресному рядку

Оплата