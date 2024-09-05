Наші переваги
У нас дуже безпечна платформа, яка використовує провідні галузеві протоколи безпеки та пропонує двофакторну аутентифікацію для захисту ваших коштів.
Глибока ліквідність
Пропонуємо високу ліквідність для угод, дозволяючи укладати угоди від $50 000 до $1+ млн за найкращими цінами та з мінімальним впливом на комісію.
Безпека
Наша платформа забезпечує безпечне та надійне середовище для купівлі та продажу криптовалют. Торгуйте з впевненістю, що ваші транзакції захищені.
Підтримка 24/7
Ввічлива технічна підтримка в Telegram готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.
Цифри говорять про нас більше, ніж обіцянки
Це миттєвий та безпечний сервіс обміну криптовалют із фіксованими та плаваючими курсами.
5 хвилин
Середній час обробки
640
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Проведених операцій
Новини
вер 05, 2024
вер 05, 2024