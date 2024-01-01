приймайте платежі та заробляйте

Прийом платежів для Вашого сайту

У Вас є свій інтернет-магазин, лендинг або ви продаєте якийсь товар чи послугу, але Ви не маєте можливості приймати оплату? З нами Ви зможете приймати платежі з різних банків та платіжних систем за вигідними курсами для Ваших клієнтів!

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