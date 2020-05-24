Щоб отримати посилання на партнерство, вам потрібно ввести свій обліковий запис за допомогою електронної пошти та пароля, а потім перейдіть до розділу 'Профіль' 'Партнерство', а посилання на партнерство знаходиться нижче.

Коли користувач переходить від моніторингу, Cur_from та cur_to get-параметри можна додати до URL-адреси URL-адреси обмінника.Як назви валют використовуються короткі коди листів.Ці дані повинні бути використані для перенаправлення користувача на сторінку напрямку обміну, вибраного користувачем раніше в моніторингу, або для автоматичної заміни вибраних валют у списках вибору.

Приклад посилання з параметрами: https://www.btcchange24.com/ref/XXXXXX/?cur_from=PMUSD&cur_to=BTC