Документи про інтеграцію партнерів
Інтеграція з моніторингом
Щоб отримати посилання на партнерство, вам потрібно ввести свій обліковий запис за допомогою електронної пошти та пароля, а потім перейдіть до розділу 'Профіль' 'Партнерство', а посилання на партнерство знаходиться нижче.
Точка обміну може зайняти GET-параметри cur_from и cur_to, Передається від моніторингу під час переходу користувача на посилання на веб -сайт обмінника.
Коли користувач переходить від моніторингу, Cur_from та cur_to get-параметри можна додати до URL-адреси URL-адреси обмінника.Як назви валют використовуються короткі коди листів.Ці дані повинні бути використані для перенаправлення користувача на сторінку напрямку обміну, вибраного користувачем раніше в моніторингу, або для автоматичної заміни вибраних валют у списках вибору.
Приклад посилання з параметрами: https://www.btcchange24.com/ref/XXXXXX/?cur_from=PMUSD&cur_to=BTC
Посилання на курси експорту:
https://www.btcchange24.com/service/export/xml/:codeJSON
https://www.btcchange24.com/service/export/json/:codeTXT
https://www.btcchange24.com/service/export/txt/:code
API для партнерівЯк отримати ключ API?
Щоб отримати посилання на партнерство, вам потрібно ввести свій обліковий запис за допомогою електронної пошти та пароля, а потім перейдіть до 'профілю' API та натисніть кнопку 'Створити API Access' після копіювання даних, які з’явиться нижче, буде ваш ключ API.
URL: https://www.btcchange24.com/service/partner/api.php
api_action – pp
api_key – Ваш особистий ключ
method – метод API модуль
Посилання на API буде виглядати приблизно так:
get_info - Інформація про методи облікового запису та оплати
Параметри:
|Назва
|тип
|Необхідний
|Опис
|Додаткові параметри не приймаються
результат:
{ status: "success", error: 0, error_text: "", data: { balance: 15, totalReceived: 0, link: "test", min_payout: 99999999, items: { }, }, }
get_exchanges- Ваші партнерські стосунки
Параметри:
|Назва
|тип
|Необхідний
|Опис
|start_time
|Integer
|No
|час, з якого відображати дані (UNIX)
|end_time
|Integer
|No
|Час, до якого відображення даних (UNIX)
результат:
{ status: "success", error: 0, error_text: "", data: { items: { 1895: { id: 1895, time: 1590356264, date: "2020-05-24 21:37:44", course_give: 0, course_get: 241.57, amount_give: 0, amount_get: 241.57, exchange_success: 1, accrued: 1, partner_reward: 0, user_hash: "1r7", } } } }
get_links- Партнерства
Параметри:
|Назва
|тип
|Необхідний
|Опис
|start_time
|Integer
|No
|час, з якого відображати дані (UNIX)
|end_time
|Integer
|No
|Час, до якого відображення даних (UNIX)
результат:
{ status: "success", error: 0, error_text: "", data: { items: { 1631577600: { id: 1631577600, time: 1631577600, date: "2021-09-14 00:00:00", browser: "Unknown", ip: "0.0.0.0", referrer: "", user_hash: "613fe600", query_string: "" } } } }