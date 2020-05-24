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Документи про інтеграцію партнерів

Інтеграція з моніторингом

Як отримати посилання на реферал

Щоб отримати посилання на партнерство, вам потрібно ввести свій обліковий запис за допомогою електронної пошти та пароля, а потім перейдіть до розділу 'Профіль' 'Партнерство', а посилання на партнерство знаходиться нижче.




Точка обміну може зайняти GET-параметри cur_from и cur_to, Передається від моніторингу під час переходу користувача на посилання на веб -сайт обмінника.

Коли користувач переходить від моніторингу, Cur_from та cur_to get-параметри можна додати до URL-адреси URL-адреси обмінника.Як назви валют використовуються короткі коди листів.Ці дані повинні бути використані для перенаправлення користувача на сторінку напрямку обміну, вибраного користувачем раніше в моніторингу, або для автоматичної заміни вибраних валют у списках вибору.
Приклад посилання з параметрами: https://www.btcchange24.com/ref/XXXXXX/?cur_from=PMUSD&cur_to=BTC



Посилання на курси експорту:

XML

https://www.btcchange24.com/service/export/xml/:code

JSON

https://www.btcchange24.com/service/export/json/:code

TXT

https://www.btcchange24.com/service/export/txt/:code

API для партнерів

Як отримати ключ API?

Щоб отримати посилання на партнерство, вам потрібно ввести свій обліковий запис за допомогою електронної пошти та пароля, а потім перейдіть до 'профілю' API та натисніть кнопку 'Створити API Access' після копіювання даних, які з’явиться нижче, буде ваш ключ API.


Адреса запиту:

URL: https://www.btcchange24.com/service/partner/api.php

Пропущений за допомогою параметрів:

api_action – pp
api_key – Ваш особистий ключ
method – метод API модуль


Посилання на API буде виглядати приблизно так:


get_info - Інформація про методи облікового запису та оплати

Параметри:
Назва тип Необхідний Опис
Додаткові параметри не приймаються
результат: 
{
  status: "success",
  error: 0,
  error_text: "",
  data: {
    balance: 15,
    totalReceived: 0,
    link: "test",
    min_payout: 99999999,
    items: { },
  },
}

get_exchanges- Ваші партнерські стосунки

Параметри:
Назва тип Необхідний Опис
start_time Integer No час, з якого відображати дані (UNIX)
end_time Integer No Час, до якого відображення даних (UNIX)
результат: 
{
  status: "success",
  error: 0,
  error_text: "",
  data: {
    items: {
      1895: {
        id: 1895,
        time: 1590356264,
        date: "2020-05-24 21:37:44",
        course_give: 0,
        course_get: 241.57,
        amount_give: 0,
        amount_get: 241.57,
        exchange_success: 1,
        accrued: 1,
        partner_reward: 0,
        user_hash: "1r7",
      }
    }
  }
}

get_links- Партнерства

Параметри:
Назва тип Необхідний Опис
start_time Integer No час, з якого відображати дані (UNIX)
end_time Integer No Час, до якого відображення даних (UNIX)
результат: 
{
  status: "success",
  error: 0,
  error_text: "",
  data: {
    items: {
      1631577600: {
        id: 1631577600,
        time: 1631577600,
        date: "2021-09-14 00:00:00",
        browser: "Unknown",
        ip: "0.0.0.0",
        referrer: "",
        user_hash: "613fe600",
        query_string: ""
      }
    }
  }
}
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