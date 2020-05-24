Партнерская интеграция документация
Интеграция с мониторингом
Чтобы получить вашу партнерскую ссылку вам необходимо войти в свой аккаунт используя email и пароль затем перейти в 'Профиль' раздел 'Партнерская программа' и ниже расположена 'Ваша партнерская ссылка'.
Обменный пункт может принимать GET-параметры cur_from и cur_to, передаваемые с мониторинга в момент перехода пользователя по ссылке на сайт обменника.
При переходе пользователя с мониторинга, в URL сайта обменника могут быть добавлены GET-параметры cur_from и cur_to со значениями выбранных пользователем валют. В качестве названий валют используются короткие буквенные коды. Эти данные необходимо использовать для перенаправления пользователя на страницу направления обмена, выбранного пользователем ранее в мониторинге, либо для автоматической подстановки выбранных валют в списки выбора.
Пример ссылки с параметрами: https://www.btcchange24.com/ref/XXXXXX/?cur_from=PMUSD&cur_to=BTC
Ссылки на экспорт курсов:
https://www.btcchange24.com/service/export/xml/:codeJSON
https://www.btcchange24.com/service/export/json/:codeTXT
https://www.btcchange24.com/service/export/txt/:code
АПИ для партнёровКак получить API-key?
Чтобы получить вашу партнерскую ссылку вам необходимо войти в свой аккаунт используя email и пароль затем перейти в 'Профиль' раздел 'API' и нажать на кнопку 'Создать API доступ' после скопировать данные которые появятся ниже там будет ваш API key.
URL: https://www.btcchange24.com/service/partner/api.php
api_action – pp
api_key – ваш личный ключ
method – метод АПИ модуля
Ссылка на АПИ будет выглядеть приблизительно следующим образом:
get_info - информация об аккаунте и платежных методах
Параметры:
|Имя
|Тип
|Необходимый
|Описание
|Дополнительные параметры не принимаются
Результат:
{ status: "success", error: 0, error_text: "", data: { balance: 15, totalReceived: 0, link: "test", min_payout: 99999999, items: { }, }, }
get_exchanges - ваши партнерские обмены
Параметры:
|Имя
|Тип
|Необходимый
|Описание
|start_time
|Integer
|No
|время, с которого выводить данные (unix)
|end_time
|Integer
|No
|время, до которого выводить данные (unix)
Результат:
{ status: "success", error: 0, error_text: "", data: { items: { 1895: { id: 1895, time: 1590356264, date: "2020-05-24 21:37:44", course_give: 0, course_get: 241.57, amount_give: 0, amount_get: 241.57, exchange_success: 1, accrued: 1, partner_reward: 0, user_hash: "1r7", } } } }
get_links - партнерские переходы
Параметры:
|Имя
|Тип
|Необходимый
|Описание
|start_time
|Integer
|No
|время, с которого выводить данные (unix)
|end_time
|Integer
|No
|время, до которого выводить данные (unix)
Результат:
{ status: "success", error: 0, error_text: "", data: { items: { 1631577600: { id: 1631577600, time: 1631577600, date: "2021-09-14 00:00:00", browser: "Unknown", ip: "0.0.0.0", referrer: "", user_hash: "613fe600", query_string: "" } } } }