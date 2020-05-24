Чтобы получить вашу партнерскую ссылку вам необходимо войти в свой аккаунт используя email и пароль затем перейти в 'Профиль' раздел 'Партнерская программа' и ниже расположена 'Ваша партнерская ссылка'.

При переходе пользователя с мониторинга, в URL сайта обменника могут быть добавлены GET-параметры cur_from и cur_to со значениями выбранных пользователем валют. В качестве названий валют используются короткие буквенные коды. Эти данные необходимо использовать для перенаправления пользователя на страницу направления обмена, выбранного пользователем ранее в мониторинге, либо для автоматической подстановки выбранных валют в списки выбора.

Пример ссылки с параметрами: https://www.btcchange24.com/ref/XXXXXX/?cur_from=PMUSD&cur_to=BTC