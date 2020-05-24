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Партнерская интеграция документация

Интеграция с мониторингом

Как получить Реферальная ссылка

Чтобы получить вашу партнерскую ссылку вам необходимо войти в свой аккаунт используя email и пароль затем перейти в 'Профиль' раздел 'Партнерская программа' и ниже расположена 'Ваша партнерская ссылка'.




Обменный пункт может принимать GET-параметры cur_from и cur_to, передаваемые с мониторинга в момент перехода пользователя по ссылке на сайт обменника.

При переходе пользователя с мониторинга, в URL сайта обменника могут быть добавлены GET-параметры cur_from и cur_to со значениями выбранных пользователем валют. В качестве названий валют используются короткие буквенные коды. Эти данные необходимо использовать для перенаправления пользователя на страницу направления обмена, выбранного пользователем ранее в мониторинге, либо для автоматической подстановки выбранных валют в списки выбора.
Пример ссылки с параметрами: https://www.btcchange24.com/ref/XXXXXX/?cur_from=PMUSD&cur_to=BTC



Ссылки на экспорт курсов:

XML

https://www.btcchange24.com/service/export/xml/:code

JSON

https://www.btcchange24.com/service/export/json/:code

TXT

https://www.btcchange24.com/service/export/txt/:code

АПИ для партнёров

Как получить API-key?

Чтобы получить вашу партнерскую ссылку вам необходимо войти в свой аккаунт используя email и пароль затем перейти в 'Профиль' раздел 'API' и нажать на кнопку 'Создать API доступ' после скопировать данные которые появятся ниже там будет ваш API key.


Адрес запросов:

URL: https://www.btcchange24.com/service/partner/api.php

Передаваемые GET параметрами:

api_action – pp
api_key – ваш личный ключ
method – метод АПИ модуля


Ссылка на АПИ будет выглядеть приблизительно следующим образом:


get_info - информация об аккаунте и платежных методах

Параметры:
Имя Тип Необходимый Описание
Дополнительные параметры не принимаются
Результат: 
{
  status: "success",
  error: 0,
  error_text: "",
  data: {
    balance: 15,
    totalReceived: 0,
    link: "test",
    min_payout: 99999999,
    items: { },
  },
}

get_exchanges - ваши партнерские обмены

Параметры:
Имя Тип Необходимый Описание
start_time Integer No время, с которого выводить данные (unix)
end_time Integer No время, до которого выводить данные (unix)
Результат: 
{
  status: "success",
  error: 0,
  error_text: "",
  data: {
    items: {
      1895: {
        id: 1895,
        time: 1590356264,
        date: "2020-05-24 21:37:44",
        course_give: 0,
        course_get: 241.57,
        amount_give: 0,
        amount_get: 241.57,
        exchange_success: 1,
        accrued: 1,
        partner_reward: 0,
        user_hash: "1r7",
      }
    }
  }
}

get_links - партнерские переходы

Параметры:
Имя Тип Необходимый Описание
start_time Integer No время, с которого выводить данные (unix)
end_time Integer No время, до которого выводить данные (unix)
Результат: 
{
  status: "success",
  error: 0,
  error_text: "",
  data: {
    items: {
      1631577600: {
        id: 1631577600,
        time: 1631577600,
        date: "2021-09-14 00:00:00",
        browser: "Unknown",
        ip: "0.0.0.0",
        referrer: "",
        user_hash: "613fe600",
        query_string: ""
      }
    }
  }
}
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