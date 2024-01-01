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Обмен USDT TRC20 на Каспи

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс фиксируется на 1 час. Зачисление на наш счет происходит после того, как мы получим 15 подтверждений транзакции Tether BNB Smartchain (BEP20)-сетью.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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Tether TRC20 USDT

Сумма *

Мин:  412.37

 - 

Макс:  10309.27

Получите

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Kaspi KZT

Курс: 1: 478.8084

Сумма *

Резерв:  1478880173

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Обмен USDT на Kaspi – быстро и выгодно через обменник

Процесс обмена USDT на Kaspi осуществляется через криптовалютные обменники, где вы можете за считанные минуты получить свои деньги на карту банка. Существует уже множество сервисов, которые предоставляют услуги по хранению, выводу и покупке криптовалюты, ведь на сегодняшний день это единственный безопасный способ хранения денег. Без дополнительных комиссий и личных данных можно получить доступ к валюте из любой точки мира совершенно без ограничений. Обменять usdt на тенге – это процесс, который займет пару минут.


Услуги обменника криптовалют


USDT – это стейблкоин, привязанный к стоимости доллара США, и он широко используется для криптовалютных транзакций и обменов. Сервис обмена и хранения криптовалют предлагает широкий спектр услуг: 


  • Мультивалютный электронный кошелек. На платформе можно хранить фиатные деньги – рубли, доллары, евро и различные криптовалюты в одном аккаунте. USDT в тенге также можно хранить и выводить. 

  • Внутренний обмен валют, позволяющий мгновенно конвертировать фиатные деньги в криптовалюту и обратно. Также вы можете обменивать одну криптовалюту на другую. 

  • Пополнение средств через банковские карты, электронные кошельки, платежные системы и перевод на карты, включая Сбербанк, а также криптовалютные кошельки.

  • Возможность мгновенно перевести деньги в любом виде по всему миру без комиссии.

  • Биржи для торговли криптовалютами с возможностью выставления ордеров и участия в рыночных торгах.

  • Для бизнеса – возможность отправки массовых платежей клиентам или сотрудникам. 

  • Инструменты для интеграции системы для приема платежей для своего бизнеса. 


Вывести usdt на kaspi также можно быстро, следуя несложной инструкции.


Как вывести USDT на тенге 


Чтобы произвести обмен tether на тенге, достаточно: 


  1. Укажите номер криптовалютного кошелька в разделе вывода средств.

  2. Выберите нужную валюту для вывода и внесите необходимую сумму перевода. 

  3. Чтобы вывести usdt на kaspi, впишите номер банковской карты. 

  4. Выполните перевод и нажмите подтвердить. 

  5. Дождитесь окончательной проверки, если она запросится сервисом и дождитесь перевода средств. 


Обычно эта операция занимает не больше 15 минут, но если потребуется дополнительная проверка средств, сработает дополнение AML. 


Как проверить платформу 


Криптовалюта становится с каждым днем все популярнее, добавляя новых пользователей в свою сеть. Обмен tether на тенге можно осуществить на разных платформах, главное: 


  • Убедитесь, что знаете комиссию обменника, а также комиссии за переводы внутри системы. 

  • Торгуйте только с проверенными пользователями с хорошими отзывами. 

  • Используйте только безопасные платформы, которые могут порекомендовать другие пользователи или с хорошим рейтингом. 

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