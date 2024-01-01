  Обмен Сбербанк RUB на Тайские баты THB

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Sberbank RUB
Мин:
50000.00
-
Макс:
500000.00
Bank transfer THB
Курс:
3.10504426: 1
Резерв:
13174399.33
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