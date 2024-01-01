ru
en
English
uk
Українська
ru
Русский

Обмен USDT TRC20 на Alipay

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 15 подтверждений транзакции USDT TRC20-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

Icon currency take

Tether TRC20 USDT

Сумма *

Мин:  348.83

 - 

Макс:  6540.58

Получите

Icon currency give

Alipay CNY

Курс: 1: 6.8801193

Сумма *

Резерв:  2754171.82

Alipay account *
Icon currency take
Account NAME *
Icon currency take
E-mail *


Как обменять USDT TRC20 на Alipay

Оплатить товары на Alipay вы можете криптовалютой – это самый удобный и быстрый способ, который гарантирует безопасность средств. Сначала средства конвертируются в юани, после чего вы сможете пополнить свой счет на Alipay и все это через криптовалютный обменник. Usdt alipay зачисляются за считанные минуты, после чего вы можете продолжать покупки. 


Проверка обменника 


Прежде чем начать обмен, проверьте условия обмена на выбранной платформе. Обратите внимание на текущие курсы обмена криптовалюты на юани. Ознакомьтесь с комиссией за обмен. Обычно предлагает вовсе невысокая комиссия. А курс в обменнике постоянно обновляется, учитывая все актуальные изменения на рынке. Также важно учитывать, чтобы обменник поддерживал необходимую сумму перевода. Выбрать хороший обменник можно по отзывам: пользователи всегда оставляют свое впечатление о работе с обменниками, так как на просторе интернета нередко можно встретить мошенников. 


Как сделать обмен 


Обмен tether на alipay осуществляется следующим образом:


  • Выберите криптовалюту для обмена и направление перевода. 

  • Введите сумму обмена. Укажите количество криптовалюты, которое вы хотите обменять. Система автоматически рассчитает сумму в CNY, которую вы хотите получить на счет Alipay. Учитывайте также курс и комиссию, чтобы по итогу на кошельке оказалась достаточная сумма. 

  • Введите ваш Alipay ID – номер телефона или адрес электронной почты, связанный с вашим аккаунтом Alipay. Всегда важно следить за правильностью набора данных, иначе можно потерять все средства. 

  • После ввода всех данных необходимых обменник предоставляет вам уникальный адрес кошелька, на который нужно отправить криптовалюту. 

  • Перейдите в кошелек и введите адрес, предоставленный обменником. 

  • Подтвердите платеж. 


Как пополнить alipay криптовалютой вы сможете без труда разобраться на сайте обменника. 


Зачисление средств на Alipay 


После отправки криптовалюты, обменник дождётся подтверждений сети. После получения подтверждений и проверки транзакций обменник автоматически отправит указанную сумму в CNY на вас счет Alipay. В своем приложении Alipay вы получите уведомление о зачислении средств. Обменник alipay переведет средства довольно быстро, а вы можете рассчитывать на полную гарантию безопасности. Alipay криптовалюта принимается на са йте, что делает процесс очень удобным. 


Преимущества обменника


На нашей платформе вы сможете пополнить счет Alipay и получить круглосуточную поддержку для каждого пользователя, если у вас возникнут вопросы. Здесь только анонимный обмен, не требуется никаких дополнительных верификаций и предоставления личных данных. Мы установили систему AML, чтобы проверять безопасность ваших средств.

Поддержка