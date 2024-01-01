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Обмен USDT TRC20 на Тинькофф

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс фиксируется на 1 час. Зачисление на наш счет происходит после того, как мы получим 20 подтверждений транзакции Tether Tron (TRC20)-сетью.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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Tether TRC20 USDT

Сумма *

Мин:  590.93

 - 

Макс:  2148.86

Получите

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T-bank (Tinkoff) RUB

Курс: 1: 92.5

Сумма *

Резерв:  23797098.61

ФИО владельца *
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СБП 89000000000 *
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Как быстро обменять USDT на карту Тинькофф

Криптовалютой с каждым днем начинает пользоваться все больше людей. Особенно это актуально для международных переводов, поскольку в таком случае не нужно оплачивать огромные комиссии, искать пути обхода санкций и сталкиваться с другими подводными камнями. Самый популярный вариант при расчетах - использование стейблкоинов, например, USDT (Tether). Эту криптовалюту достаточно просто обменять. Например, вывести USDT на Тинькофф с помощью нашего обменника. 

Как выводить USDT на Тинькофф? 

Сделать обмен USDT на карту Т-Банк достаточно просто, для этого нужно только: 

  1. Указать свой криптовалютный кошелек. 

  2. Ввести необходимую сумму для обмена. 

  3. Предоставить реквизиты карты. 

  4. Выполнить перевод со своего кошелька на предоставленный сервисом. 

  5. Дождаться проверки перевода и окончания обмена. 

Зачастую процедура вывода USDT TRC20 на Тинькофф занимает буквально 10-15 минут. В исключительных случаях может занять немного больше времени, если потребуется дополнительная AML проверка средств. 

Сколько можно обменять USDT Tether на рубли в Т-Банк? 

Доступная сумма для обмена зависит от резерва обменника на момент совершения операции. При этом стоит учитывать, что максимальная сумма вывода за 1 операцию - 900 000 рублей. 

Но операций можно проводить неограниченное количество в рамках доступного резерва обменника. Потому, вывести USDT на карту Тинькофф можно без каких-либо ограничений, если сумма не превышает резерв. 

Какой курс обмена USDT на Тинькофф? 

Все курсы криптовалюты регулярно меняются, поэтому сказать точный курс невозможно. Наш обменник постоянно следит за всеми изменениями, а курсы обмена криптовалюты обновляются ежеминутно с учетом котировок крупных бирж. 

Вы можете быть уверены, что сможете обменять криптовалюту на рубли Тинькофф по самому выгодному курсу. 

Безопасно ли менять USDT на рубли в Т-Банк?

Десятки сайтов предлагают обмен USDT TRC20 на Тинькофф, но клиенты часто сталкиваются с завышенными комиссиями и возможностью нарваться на мошенников. Наш обменник работает уже не первый год и заслужил доверие пользователей. 

Кроме того, мы сотрудничаем с крупными мониторингами криптообменников, что дает определенные гарантии для каждого пользователя. 

Почему стоит выбрать наш обменник? 

На нашей платформе вы можете обменять USDT на карту Тинькофф на самых выгодных условиях:

  • курс, соответствующий значениям ведущих бирж;

  • быстрое проведение транзакции;

  • круглосуточный обмен;

  • полная конфиденциальность;

  • круглосуточная поддержка для каждого пользователя;

  • система AML проверки для безопасности ваших средств.

  • анонимный обмен, не требуется никаких дополнительных верификаций и предоставления личных данных;

  • возможность дополнительно снизить комиссию, зарегистрировавшись в системе и став участником программы лояльности.

И это только несколько основных преимуществ, которые получает каждый пользователь при использовании нашего обменника. А все, что нужно для вывода USDT TRC20 на Т-Банк - оформить заявку на сайте и выполнить перевод. А уже через 15 минут получить деньги рублями на свою карту. 

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