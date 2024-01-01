Для этого направления потребуется верификация счета Sberbank RUB

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять больше времени при внештатных ситуациях.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученные не в рабочее время обрабатываются утром.

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Как купить биткоин (BTC) за Сбербанк

Вывести средства из криптокошелька сейчас не составит труда. Это можно сделать за считанные минуты, как и купить биткоин за рубли с обычной карты Сбербанк. Через сбербанк биткоин можно приобрести через обменник по актуальному курсу и получить деньги на криптокошелек без длительного ожидания.

Покупка btc за Сбербанк через платформу

Через международную платформу для управления электронными деньгами и криптовалютами вы можете легко не только обменивать деньги, но и покупать электронные деньги через карты самых популярных банков России. Чтобы обменять рубли на биткоин, необходимо просто выполнить несложные действия:

Зарегистрироваться на платформе. Аккаунт создается классическим способом через кнопку «регистрация», после чего потребуется пройти быструю верификацию по электронной почте. Через обменник можно будет купить биткоин, когда вы будете запрашивать пополнение кошелька. Вам необходимо будет ввести данные банковской карты, с которой планируете осуществить перевод. Когда средства зачислятся на счет криптовалютного кошелька, они будут доступны в виде фиатной валюты. То есть в виде рублей, долларов и т.д. Далее необходимо перейти в раздел обмена, выбрать валюту, которую хотите обменять и в поле криптовалюты выбрать биткоин. Введите сумму и подтвердите операцию.

Перевод может занимать несколько минут, но обычно обменник биткоин работает еще быстрее. После покупки вы можете использовать купленный биткоин для совершения дальнейших операций.

В некоторых случаях оплату можно произвести путем совершения банковского перевода. Подробности уточняйте у оператора в чате поддержки.

Преимущества нашего обменника

Спрос на криптовалюту быстро растет и появляется все больше обменников, где можно хранить и покупать валюту. Так как этот способ перевода не признан официально государством, каждый обменник сам выставляет свои проценты и условия. Мы предлагаем вам выгодные условия, чтобы купить биткоин с карты и только актуальный курс, за которым мы следим каждую минуту. Обменник стоит выбирать внимательно, и мы предлагаем вам преимущества сотрудничества с нами:

Безопасность в финансовых вопросах всегда на первом месте. Покупая bitcoin, вы можете быть уверены в прозрачности операции и не беспокоиться за свои средства. Транзакции проходят через защищенные каналы связи, что исключает риск мошенничества. Мы предоставляем возможность работать с картами российских банков без ограничений. Интуитивно понятный интерфейс: транзакции проводятся в несколько кликов, а переводы не занимают много времени. Кроме биткоина мы предлагаем широкий выбор криптовалют: эфириум, лайткоин и другие.