Обмен T-bank (Тинькофф) RUB на Биткоин (BTC)

Данная операция производится в ручном режиме.
Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 15 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
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Как купить биткоин через Тинькофф: пошаговая инструкция Купить биткоин через Тинькофф можно несколькими способами, хотя сам банк напрямую не предоставляет услуги покупки криптовалют. Однако его инструменты можно использовать для транзакций. В этой статье рассмотрим основные способы и шаги, которые помогут вам приобрести биткоин с использованием сервисов Тинькофф.Один из популярных способов покупки биткоина через Тинькофф Криптовалютный обменник BTCChange24. Онлайн-обменник принимает платежи с карт Тинькофф для покупки биткоинов. Это быстрый способ. Используйте сайт www.btcchange24.com.Как купить биткоин на сайте обменного сервиса 1. Создайте заявку.Укажите сумму покупки, номер биткоин-кошелька, реквизиты для перевода. 2. Верифицируйте карту, следуя простым инструкциям сервиса. При возникновении сложностей обратитесь в поддержку в Telegram. 3. Оплатите заявкуЧерез приложение Тинькофф переведите указанную сумму на счет обменника. 4. Получите биткоиныПосле подтверждения оплаты биткоины поступят на кошелек.Советы по безопасности 1. Будьте внимательны при переводахСверяйте реквизиты перед переводом. 2. Не сообщайте личные данные.Никогда не передавайте никому пароли или доступы к аккаунтам. 3. Держите криптовалюту в надежном местеПосле покупки рекомендуется перевести биткоины на безопасный кошелек, например, аппаратный. Купить биткоин через Тинькофф достаточно просто, если следовать инструкциям. Выберите удобный способ, соблюдайте правила безопасности. Также на нашем сайте можно купить биткоин картой Сбербанка.