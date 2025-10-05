Три монеты для взрывного роста во что я вкладываюсь в следующем квартале

Всем привет! Артем «Волк» Волков на связи. Пока толпа голосует в опросах, я делюсь своим реальным списком на основе цепочки и аналитики. Я не гадаю, я считаю риски и потенциал.

Следующий квартал будет определяться двумя трендами: история с BTC ETF не закончилась и нарастающая активность в AI + DeFi. Вот три монеты, которые, по моему мнению, имеют все шансы показать красивый рост.

1. INJ (Injective Protocol) — Мой главный фаворит

Почему она? Это не просто очередной L1. Это блокчейн, заточенный исключительно под финансовые приложения (DeFi), построенный на Cosmos SDK. Пропускная способность — безумная, комиссии — копеечные, а экосистема растет как на дрожжах.

Что подкупает: Постоянный выкуп токенов с рынка и их сжигание (дефляционная модель), сильнейшая команда и партнерства с гигантами вроде Google Cloud.

Мой план: Уже набрал позицию. Докупаю на коррекциях к уровням $35-40.

2. SEI (Sei Network) — Ставка на будущее трейдинга

Почему она? Монета упала сильно от ATH, но фундамент никуда не делся. Это блокчейн, созданный трейдерами для трейдеров. Скорость исполнения операций — одна из самых высоких на рынке.

Что подкупает: Мемкоины на SEI выстреливают один за другим, привлекая ликвидность и внимание. Это та сеть, где могут рождаться новые хит-проекты. V2 upgrade должен дать новый импульс.

Мой план: Вошел недавно. Считаю текущие цены интересными для старта позиции.

3. Мой «дикий карт» — AI-сектор

Здесь я не буду называть одну монету, а дам направление. ИИ — это надолго. Я присматриваюсь к двум проектам:

TAO (Bittensor): Децентрализованная сеть машинного обучения. Сложная, дорогая, но если верить в идею — то лидер в своем поле.

RNDR (Render Network): Децентрализованный рендеринг для графики и AI. Растет за счет коллабораций (например, с Apple) и спроса на вычислительные мощности.

Важно! Это не призыв к действию, а мое личное мнение. Мой портфель намного диверсифицированнее. Всегда делайте собственную research (DYOR) и помните о рисках.

А в какие монеты верите вы?