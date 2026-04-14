Свежие данные FBI и центра IC3 показывают: киберпреступность становится не только массовее, но и дороже для жертв. Главный вывод для 2026 года прост - крипта, AI-инструменты и социальная инженерия все чаще работают вместе. В итоге пользователи теряют деньги не из-за сложных взломов, а из-за поддельных инвестплатформ, фейковых контактов поддержки, phishing и spoofing, а также переводов на адреса мошенников.

Что произошло: главные цифры из отчета FBI

По данным свежего FBI отчета о киберпреступности на основе жалоб в IC3, в 2025 году заявленные потери от интернет-преступлений приблизились к $21 млрд, а число обращений превысило 1 млн. Из этой суммы более $11 млрд пришлись на схемы, связанные с криптовалютой, а инвестиционные мошенничества стали крупнейшей категорией по ущербу - свыше $8,6 млрд. Отдельно FBI указывает, что криптоинвестиционное мошенничество оказалось самым прибыльным типом преступлений для злоумышленников. Именно эти цифры формируют тенденции криптопреступности в 2026 году: растет не только масштаб атак, но и доля схем, где крипта используется как основной канал вывода денег.

Ключевые акценты из отчета IC3:

почти пятая часть всех жалоб пришлась на phishing и spoofing

BEC business email compromise принес около $3 млрд потерь

tech support scams дали еще около $2,1 млрд ущерба

ransomware остается заметной угрозой, хотя по сумме прямых заявленных потерь уступает мошенническим схемам

Если коротко, потери от криптомошенничества уже нельзя считать нишевой проблемой рынка цифровых активов. Это одна из центральных тем всей киберпреступности.

Какие тенденции криптопреступности в 2026 году уже видны

Если смотреть на данные FBI, IC3 и публикации GovTech, SecurityWeek, CNET и CyberScoop, тенденции криптопреступности в 2026 году складываются довольно четко. Криптомошенничество 2026 все чаще строится не на технической сложности, а на убедительной подаче, автоматизации и давлении на жертву.

Растет AI-мошенничество в крипте. Генеративный AI, дипфейки и voice cloning помогают делать фейковые звонки, сообщения и видео более правдоподобными. Из-за этого пользователю сложнее отличить реального человека от мошенника.

Инвестиционные криптоскамы остаются главной схемой по ущербу. Жертв находят через соцсети, мессенджеры, рекламу, тексты, dating apps и якобы закрытые инвестиционные группы. Сначала формируют доверие, потом отправляют на поддельную платформу или приложение.

Phishing и spoofing - самый массовый тип жалоб. Людям присылают ссылки на фейковые сайты, письма от имени бирж, кошельков, банков или сервисов. Визуально такие страницы часто почти не отличаются от настоящих.

BEC business email compromise и tech support scams продолжают приносить огромные убытки. В одном случае злоумышленники подменяют деловую переписку и реквизиты, в другом - выдают себя за техподдержку и убеждают срочно перевести средства или передать доступ.

Крипта остается удобным инструментом для обмана из-за скорости переводов и их фактической необратимости. Если деньги отправлены на чужой адрес, вернуть их намного сложнее, чем при ошибочном банковском платеже.

Отдельно стоит учитывать и фон: FBI фиксирует большое число жалоб на ransomware 2026, а среди наиболее часто упоминаемых вариантов фигурируют Akira, Qilin, BianLian, Play и LockBit. Это не всегда напрямую связано с розничным пользователем обменника, но показывает общий тренд: преступные группы работают быстрее, масштабнее и профессиональнее. Mandiant также отмечает ускорение атакующего цикла, а значит, окно на реакцию у жертвы сокращается.

Почему это важно для обычного пользователя криптообменника

Для обычного человека проблема выглядит не как "хакеры где-то далеко", а как бытовая ошибка в очень конкретной ситуации. Пользователь видит рекламу выгодных инвестиций, пишет "аналитику" в Telegram, получает ссылку на красивый сайт, пополняет баланс в крипте и через пару дней понимает, что вывести ничего нельзя. Именно так часто работают современные инвестиционные криптоскамы.

Вторая частая ситуация - подмена реквизитов или адреса кошелька. Достаточно перейти по фейковой ссылке из email, рекламы или сообщения в мессенджере, чтобы получить поддельный сайт с другими платежными данными. Внешне все может выглядеть привычно: тот же логотип, похожий домен, копия интерфейса, "оператор" в чате и срочность в переписке.

Растет и число атак через фейковые контакты поддержки. Мошенники пишут первыми в Telegram или по почте, представляются сотрудниками сервиса, просят код подтверждения, seed-фразу, доступ к аккаунту или предлагают "безопасный перевод" на резервный кошелек. Это типичный сценарий, если вас интересует безопасность криптообмена и вопрос, как распознать криптоскам на ранней стадии.

Главный риск в том, что криптоперевод после ошибки часто невозможно отменить. Если пользователь сам подтвердил отправку средств на адрес мошенников, шансы на возврат обычно минимальны. Поэтому в 2026 году защита начинается не после перевода, а до него - на этапе проверки сайта, контактов, адреса кошелька и самой логики предложения.

Как снизить риски: 5 быстрых правил перед обменом и переводом

Проверяйте домен, контакты и источник ссылки. Не переходите на платформу из случайной рекламы, email или сообщения в Telegram, если не можете подтвердить, что это официальный адрес.

Не верьте гарантированной доходности и срочным предложениям. Если вам обещают стабильную прибыль, "инсайд", VIP-сигналы или требуют перевести деньги прямо сейчас, это один из главных признаков скама.

Перепроверяйте адрес кошелька и реквизиты вручную. Сравните первые и последние символы адреса, убедитесь, что он не был подменен в буфере обмена или в переписке.

Не передавайте коды, seed-фразы и доступы. Настоящая поддержка не просит секретные данные для "разблокировки", "верификации" или "возврата средств".

Используйте только официальные каналы связи и сохраняйте историю операций. Это базовая защита от криптомошенников и важный шаг для проверки криптоплатформы, если позже потребуется разбирательство по транзакции.

Данные FBI, IC3 и профильных изданий показывают, что в 2026 году главная угроза для пользователя - не только взлом, но и хорошо упакованное мошенничество. Чем убедительнее становятся AI-инструменты и фальшивые площадки, тем важнее простая цифровая гигиена: проверять, перепроверять и не переводить средства под давлением.

FAQ

Что показывает отчет FBI о криптомошенничестве?

Отчет FBI и данные IC3 показывают рост потерь от криптосвязанных схем, где лидируют инвестиционные мошенничества.

Почему криптомошенничество растет в 2026 году?

Рост связан с AI-инструментами, дипфейками, фейковыми платформами, phishing и быстрыми необратимыми криптопереводами.

Какие схемы сейчас самые опасные?

Наиболее опасны инвестиционные криптоскамы, phishing и spoofing, поддельная поддержка и BEC business email compromise.

Как распознать криптоскам?

Проверьте домен, контакты, источник ссылки, не верьте гарантированной доходности и всегда сверяйте адрес кошелька вручную.

Можно ли вернуть криптоперевод после ошибки?

Обычно это очень сложно или невозможно, поэтому ключевая защита - проверка сайта, реквизитов и каналов связи до перевода.