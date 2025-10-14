Пошаговая инструкция: как начать стейкать Ethereum (ETH) и получать пассивный доход

Если вы держите Ethereum и он просто лежит в кошельке, вы упускаете возможность превратить его в источник пассивного дохода. Стейкинг — это способ участия в поддержке сети Ethereum, за который вы получаете вознаграждение. Это не майнинг, не требует мощного оборудования и для старта нужна лишь сама монета.

После обновления «Слияние» (The Merge) Ethereum перешел на алгоритм Proof-of-Stake, и стейкинг стал открыт для всех. Давайте разберемся, как это работает на практике, без лишней сложности.

Шаг 1: Оцените свои возможности и риски

Перед началом честно ответьте себе на два вопроса:

Сумма. Для самостоятельного стейкинга (становления валидатором) нужно ровно 32 ETH. Это крупная сумма, и это путь не для большинства. Но не расстраивайтесь — для нас, обычных пользователей, есть другие пути, о которых ниже.

Готовность к риску. Ваши ETH при стейкинге временно блокируются. Вы не можете их мгновенно продать, если цена резко упадет. Также существуют штрафы (слэшинг) за нестабильную работу ноды валидатора. Это не быстрый вывод с банковского счета, это долгосрочная Commitment.

Шаг 2: Выберите подходящий вам способ стейкинга

Вот три основных пути, от самого простого до самого сложного.

Способ А: Стейкинг через биржу (Самый простой способ)

Это вариант для тех, кто хочет начать с минимальными усилиями.

Как это работает: Вы доверяете свои ETH крупной бирже (например, Binance, Coinbase, Bybit). Они объединяют ваши средства с активами других пользователей, запускают ноды валидаторов и распределяют вознаграждения между всеми.

Плюсы:

Не нужно 32 ETH. Можно начать с любой суммы, даже с 0.001 ETH.

Максимально просто. Не требуется технических знаний.

Некоторые биржи предлагают «жидкий стейкинг» — вы получаете токен, который представляет ваши ETH в стейкинге, и его можно торговать.

Минусы:

Ваши средства находятся под контролем биржи. Это всегда определенный риск контрагента (взлом, банкротство).

Комиссия. Биржа берет небольшой процент от вашего вознаграждения за свои услуги.

Способ Б: Жидкий стейкинг (Liquid Staking) — Баланс простоты и гибкости

Это самый популярный способ среди опытных пользователей.

Как это работает: Вы используете децентрализованный протокол, такой как Lido или Rocket Pool. Вы передаете им свои ETH, а они дают вам взамен стейкинг-токен (например, stETH от Lido или rETH от Rocket Pool). Этот токен представляет ваши ETH + накопленные вознаграждения. Его можно хранить, переводить или даже использовать в других DeFi-протоколах для дополнительного заработка.

Плюсы:

Ликвидность. Вы не теряете доступ к стоимости своих активов — вы можете продать stETH/rETH в любой момент.

Доступность. Не требуется 32 ETH.

Децентрализация. Вы не доверяете одну биржу, а работаете с смарт-контрактом.

Минусы:

Риск смарт-контракта. Всегда есть минимальная вероятность уязвимости в коде протокола.

Курс stETH/rETH к ETH может немного колебаться.

Способ В: Независимый валидатор (Для профессионалов)

Если у вас есть 32 ETH и вы технически подкованы, это самый надежный и децентрализованный путь.

Как это работает: Вы самостоятельно запускаете ноду (валидатор) на своем оборудовании, вносите 32 ETH и напрямую участвуете в консенсусе сети.

Плюсы:

Полный контроль над своими средствами.

Вы получаете все вознаграждения целиком, без комиссий.

Вы напрямую поддерживаете сеть Ethereum.

Минусы:

Высокий порог входа (32 ETH).

Необходимы глубокие технические знания и надежное интернет-соединение.

Вы несете ответственность за штрафы при простое или неверной работе ноды.

Шаг 3: Практическое руководство — стейкинг через Lido (на примере)

Допустим, мы выбрали жидкий стейкинг как оптимальный вариант. Вот как это выглядит.

Подготовьте кошелек. Убедитесь, что у вас есть некастодиальный кошелек, например, MetaMask или Ledger / Trezor. Ваши ETH должны быть в нем.

Перейдите на сайт Lido Finance. Найдите официальный сайт lido.fi. Будьте внимательны и остерегайтесь фишинговых сайтов!

Подключите кошелек. Нажмите кнопку "Connect Wallet" и выберите ваш кошелек.

Выберите Ethereum для стейкинга. На главной странице вы увидите возможность застейкать ETH. Введите сумму, которую хотите внести.

Подтвердите транзакцию. После проверки суммы и условий вы получите запрос на подписание транзакции в вашем кошельке. Это потребует уплаты газовой комиссии (комиссии сети Ethereum).

Получите свои stETH. Почти мгновенно после подтверждения транзакции вы получите на свой кошелек токены stETH в эквиваленте внесенной сумме. Все. Вы теперь участвуете в стейкинге.

Ваши вознаграждения будут автоматически начисляться — баланс вашего stETH будет постепенно увеличиваться по отношению к ETH.

Шаг 4: Получайте доход и управляйте им

Текущий APR: Доходность стейкинга Ethereum не фиксирована. Она колеблется в районе 3-5% годовых и зависит от общей суммы застейканных ETH в сети.

Вывод средств: Раньше средства были заблокированы. Сейчас вы можете вывести свои ETH. При использовании бирж или протоколов вроде Lido это делается через их интерфейс. Вы «сжигаете» свои stETH и через некоторое время получаете обратно ETH. При самостоятельном стейкинге процесс вывода валидатора также стал возможен.

Важный итог:

Стейкинг Ethereum — это не способ быстро разбогатеть, а скорее стратегия пассивного накопления, похожая на получение дивидендов по акциям. Он позволяет вашим активам работать, пока вы ими не пользуетесь.

Начните с малого, выберите понятный вам способ, изучите риски и только потом переходи к действиям. Удачи в освоении пассивного дохода