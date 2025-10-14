Пошаговая инструкция: как начать стейкать Ethereum (ETH) и получать пассивный доход
Если вы держите Ethereum и он просто лежит в кошельке, вы упускаете возможность превратить его в источник пассивного дохода. Стейкинг — это способ участия в поддержке сети Ethereum, за который вы получаете вознаграждение. Это не майнинг, не требует мощного оборудования и для старта нужна лишь сама монета.
После обновления «Слияние» (The Merge) Ethereum перешел на алгоритм Proof-of-Stake, и стейкинг стал открыт для всех. Давайте разберемся, как это работает на практике, без лишней сложности.
Шаг 1: Оцените свои возможности и риски
Перед началом честно ответьте себе на два вопроса:
Сумма. Для самостоятельного стейкинга (становления валидатором) нужно ровно 32 ETH. Это крупная сумма, и это путь не для большинства. Но не расстраивайтесь — для нас, обычных пользователей, есть другие пути, о которых ниже.
Готовность к риску. Ваши ETH при стейкинге временно блокируются. Вы не можете их мгновенно продать, если цена резко упадет. Также существуют штрафы (слэшинг) за нестабильную работу ноды валидатора. Это не быстрый вывод с банковского счета, это долгосрочная Commitment.
Шаг 2: Выберите подходящий вам способ стейкинга
Вот три основных пути, от самого простого до самого сложного.
Способ А: Стейкинг через биржу (Самый простой способ)
Это вариант для тех, кто хочет начать с минимальными усилиями.
Как это работает: Вы доверяете свои ETH крупной бирже (например, Binance, Coinbase, Bybit). Они объединяют ваши средства с активами других пользователей, запускают ноды валидаторов и распределяют вознаграждения между всеми.
Плюсы:
Не нужно 32 ETH. Можно начать с любой суммы, даже с 0.001 ETH.
Максимально просто. Не требуется технических знаний.
Некоторые биржи предлагают «жидкий стейкинг» — вы получаете токен, который представляет ваши ETH в стейкинге, и его можно торговать.
Минусы:
Ваши средства находятся под контролем биржи. Это всегда определенный риск контрагента (взлом, банкротство).
Комиссия. Биржа берет небольшой процент от вашего вознаграждения за свои услуги.
Способ Б: Жидкий стейкинг (Liquid Staking) — Баланс простоты и гибкости
Это самый популярный способ среди опытных пользователей.
Как это работает: Вы используете децентрализованный протокол, такой как Lido или Rocket Pool. Вы передаете им свои ETH, а они дают вам взамен стейкинг-токен (например, stETH от Lido или rETH от Rocket Pool). Этот токен представляет ваши ETH + накопленные вознаграждения. Его можно хранить, переводить или даже использовать в других DeFi-протоколах для дополнительного заработка.
Плюсы:
Ликвидность. Вы не теряете доступ к стоимости своих активов — вы можете продать stETH/rETH в любой момент.
Доступность. Не требуется 32 ETH.
Децентрализация. Вы не доверяете одну биржу, а работаете с смарт-контрактом.
Минусы:
Риск смарт-контракта. Всегда есть минимальная вероятность уязвимости в коде протокола.
Курс stETH/rETH к ETH может немного колебаться.
Способ В: Независимый валидатор (Для профессионалов)
Если у вас есть 32 ETH и вы технически подкованы, это самый надежный и децентрализованный путь.
Как это работает: Вы самостоятельно запускаете ноду (валидатор) на своем оборудовании, вносите 32 ETH и напрямую участвуете в консенсусе сети.
Плюсы:
Полный контроль над своими средствами.
Вы получаете все вознаграждения целиком, без комиссий.
Вы напрямую поддерживаете сеть Ethereum.
Минусы:
Высокий порог входа (32 ETH).
Необходимы глубокие технические знания и надежное интернет-соединение.
Вы несете ответственность за штрафы при простое или неверной работе ноды.
Шаг 3: Практическое руководство — стейкинг через Lido (на примере)
Допустим, мы выбрали жидкий стейкинг как оптимальный вариант. Вот как это выглядит.
Подготовьте кошелек. Убедитесь, что у вас есть некастодиальный кошелек, например, MetaMask или Ledger / Trezor. Ваши ETH должны быть в нем.
Перейдите на сайт Lido Finance. Найдите официальный сайт lido.fi. Будьте внимательны и остерегайтесь фишинговых сайтов!
Подключите кошелек. Нажмите кнопку "Connect Wallet" и выберите ваш кошелек.
Выберите Ethereum для стейкинга. На главной странице вы увидите возможность застейкать ETH. Введите сумму, которую хотите внести.
Подтвердите транзакцию. После проверки суммы и условий вы получите запрос на подписание транзакции в вашем кошельке. Это потребует уплаты газовой комиссии (комиссии сети Ethereum).
Получите свои stETH. Почти мгновенно после подтверждения транзакции вы получите на свой кошелек токены stETH в эквиваленте внесенной сумме. Все. Вы теперь участвуете в стейкинге.
Ваши вознаграждения будут автоматически начисляться — баланс вашего stETH будет постепенно увеличиваться по отношению к ETH.
Шаг 4: Получайте доход и управляйте им
Текущий APR: Доходность стейкинга Ethereum не фиксирована. Она колеблется в районе 3-5% годовых и зависит от общей суммы застейканных ETH в сети.
Вывод средств: Раньше средства были заблокированы. Сейчас вы можете вывести свои ETH. При использовании бирж или протоколов вроде Lido это делается через их интерфейс. Вы «сжигаете» свои stETH и через некоторое время получаете обратно ETH. При самостоятельном стейкинге процесс вывода валидатора также стал возможен.
Важный итог:
Стейкинг Ethereum — это не способ быстро разбогатеть, а скорее стратегия пассивного накопления, похожая на получение дивидендов по акциям. Он позволяет вашим активам работать, пока вы ими не пользуетесь.
Начните с малого, выберите понятный вам способ, изучите риски и только потом переходи к действиям. Удачи в освоении пассивного дохода