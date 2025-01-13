СБП отключи неактульные карты и сохрани деньги

Важная статья для тех, кто при обмене указывает для выплаты на карту номер телефона в СБП.

Мы настоятельно рекомендуем отключить от СБП неактуальные карты, включая, но не ограничиваясь:

1) недействительные;

2) кредитные (если вы не хотите получить выплату на нее);

2) с арестом судебных приставов;

3) отсутствующих по каким-то причинам у вас.

Убедитесь при выборе данного платежного метода: в настройках банковских приложений для СБП отключена опция "Показывать банк по умолчанию".

Иногда клиенты не знают или забывают о том, что с какими-то картами, привязанными к СБП, существуют проблемы.

Теперь обратная ситуация. Ошибка оператора сервиса. Здесь нужно обратиться к пункту 5.13 Правил. Согласно пункту наш обменник криптовалют возвращает средства на верные реквизиты СБП при условии, если клиент вначале вернет сервису отправленные на неверную карту средства. Полный текст Правил опубликован по ссылке.

В первом случае можно потерять денежные средства. Во втором проблема решается довольно просто. Но не все так очевидно.

Например, денежные средства клиента были сразу списаны по судебному взысканию. В таком случае клиент не сможет вернуть средства нам или, сможет, но ему будет это уже крайне неудобно, возникнет потребность брать из другого источника. Подобных ситуаций невообразимо: жена потратила, карта потерялась.

Для минимизации рисков, просьба вышеуказанную опцию отключить. Если по каким-то причинам в банковском приложении этого сделать нельзя, рекомендуем обратиться в службу поддержки банка с соответствующим запросом.

Средства в сохранности. Нервные клетки в покое.