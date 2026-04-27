В DeFi деньги чаще теряют не из-за «магии блокчейна», а из-за набора повторяющихся ошибок: пользователь заходит не на тот интерфейс, подписывает слишком широкий approve, не смотрит, в какой сети находится кошелёк, ставит неудобный slippage, торопится с мостом или хранит основной капитал в том же горячем кошельке, где тестирует новые dApp. Проблема в том, что большинство таких ошибок выглядят безобидно до момента, пока активы не ушли, комиссия не сгорела, а транзакцию уже нельзя отменить. Ниже — практический разбор того, где новички чаще всего ошибаются при работе с кошельками, DEX, мостами и стейблкоинами, и как выстроить себе базовую защиту без паранойи и лишней сложности.

Ошибка №1. Заходить в DeFi без базовой операционной гигиены кошелька

Первая и самая дорогая ошибка — относиться к DeFi-кошельку как к обычному аккаунту в приложении. В самокастодиальном кошельке нет службы поддержки, которая откатит ошибку, и нет центрального администратора, который восстановит доступ по паспорту. Кто контролирует seed phrase или приватный ключ, тот контролирует и активы.

Что это значит на практике. Seed phrase нельзя хранить в заметках телефона, в облачном документе, в переписке с самим собой или в скриншоте. MetaMask прямо указывает: тот, у кого есть Secret Recovery Phrase, получает доступ ко всем адресам внутри кошелька. Если фраза утекла, проблема уже не в интерфейсе DeFi, а в полном компромиссе кошелька.

Типичная ошибка новичка. Один кошелёк используется для всего сразу: хранение основной суммы, эксперименты с новыми протоколами, тесты на неизвестных сайтах, mint NFT, клейм airdrop и подключение к random-dApp из Telegram или X. Это создаёт лишнюю поверхность атаки.

Безопаснее делать так.

отдельный основной кошелёк — для хранения капитала;

отдельный расходный кошелёк — для DeFi-экспериментов и новых подключений;

резерв seed phrase — офлайн и вне облака;

крупные суммы — по возможности через hardware wallet;

перед каждой сессией — проверка сети, адреса сайта и состава активов в кошельке.

Даже такая простая сегментация уже резко снижает ущерб, если один из интерфейсов окажется фейковым или вредоносным.

Ошибка №2. Подключать кошелёк к фейковым интерфейсам и не проверять адрес сайта

В DeFi пользователь почти всегда взаимодействует не напрямую с контрактом, а через веб-интерфейс. Поэтому одна из самых частых проблем — не сам протокол, а поддельная копия его сайта. Мошенники делают домены с похожим написанием, покупают рекламу, подставляют ссылки в комментарии, Telegram-чаты и фальшивые страницы «техподдержки».

Почему это опасно. На вид интерфейс может полностью совпадать с оригиналом. Но кнопка Connect Wallet ведёт не к нормальной работе, а к подписи вредоносного сообщения или к approve на подозрительный контракт. MetaMask отдельно предупреждает, что мошенники часто давят на срочность, обещают аирдропы, allowlist или «последний шанс» и тем самым заставляют пользователя отключить критическое мышление.

Что проверять перед подключением.

Открыл ли ты сайт из своего сохранённого списка, а не из случайной рекламы. Совпадает ли домен символ в символ, без лишних дефисов, буквенных подмен и странных зон. Соответствует ли контракт токена или адрес приложения официальным ссылкам проекта. Не просит ли сайт что-то нетипичное: seed phrase, приватный ключ, установку подозрительного расширения, «верификацию кошелька».

Практический принцип. Лучше потратить лишнюю минуту на проверку домена, чем потом неделями пытаться понять, куда ушли активы. В DeFi скорость редко вознаграждается так сильно, как аккуратность.

Ошибка №3. Подписывать approve, не понимая объём разрешений

Approve — одна из самых недооценённых зон риска в DeFi. Для работы многих dApp кошелёк действительно должен разрешить смарт-контракту доступ к конкретному токену. Но это не означает, что любой approve безопасен автоматически.

По справке MetaMask, вредоносный token approval — это ситуация, когда пользователь даёт плохому dApp или контракту чрезмерные разрешения на расходование токенов. Особенно опасны unlimited approvals: сами по себе они не всегда признак мошенничества, потому что крупные DEX часто используют такой формат ради удобства, но если контракт вредоносный, он получает возможность списать весь доступный объём токена.

Где пользователи ошибаются.

подтверждают approve «на автомате», не читая, к какому токену он относится;

не отличают approve от swap и думают, что это одна и та же операция;

оставляют старые разрешения на кошельке месяцами;

дают доступ неизвестному протоколу ради «бонуса» или аирдропа.

Как снизить риск.

смотреть, какой именно токен запрашивается;

понимать, зачем приложению нужен approve до основной операции;

если интерфейс позволяет, выбирать не бесконечный лимит, а разумную сумму;

регулярно пересматривать и отзывать ненужные approvals;

не подтверждать approve для сомнительных dApp даже на маленькую сумму — это плохая привычка, которая дорого стоит.

Хорошая гигиена кошелька. После завершения редких операций — например, использования нового моста, малоизвестного агрегатора или временного farm-интерфейса — полезно проверить, не осталось ли лишних разрешений. Это не разовая «антихакерская» акция, а нормальная рутина пользователя DeFi.

Ошибка №4. Путать slippage, price impact и реальную цену сделки

Новички часто видят в интерфейсе swap всего одну понятную мысль: «я меняю токен A на токен B». Но реальная цена обмена зависит от ликвидности пула, размера сделки, текущей волатильности и настройки slippage. Из-за этого пользователь либо получает хуже курс, чем ожидал, либо транзакция вообще не проходит, а комиссия за газ уже потрачена.

Справка Uniswap разделяет два близких, но разных понятия. Price slippage — это разница между ожидаемой ценой при отправке сделки и тем, что получилось на исполнении. Price impact — это влияние самой твоей сделки на цену внутри пула ликвидности. Чем тоньше ликвидность и крупнее ордер, тем заметнее impact.

Типовые ошибки.

ставить slippage слишком низким и получать постоянные failed-транзакции;

ставить slippage слишком высоким «чтобы точно прошло» и открывать себе путь к заметно худшему исполнению;

менять неликвидные токены большим объёмом одной сделкой;

не замечать предупреждения интерфейса о high price impact.

Что делать разумно.

начинать со стандартных настроек интерфейса, если нет опыта;

смотреть отдельно и на slippage, и на price impact;

если объём крупный, разбивать swap на части;

избегать тонких пулов и экзотических пар без ликвидности;

помнить, что «сделка прошла» не равно «сделка прошла выгодно».

Особенно важно это для стейблкоинов: многие считают, что обмен stable-to-stable по определению безопасен, а потом удивляются плохому исполнению на слабой ликвидности, неправильной сети или через сомнительный маршрут.

Ошибка №5. Пользоваться мостами как будто это обычный перевод между сетями

Мосты решают реальную задачу совместимости между блокчейнами, но именно поэтому они остаются одной из самых сложных и уязвимых частей DeFi-инфраструктуры. Chainalysis ещё в отдельном разборе по bridge hacks подчёркивал, что мосты стали одной из главных мишеней атак, потому что в них часто концентрируется обеспечение bridged-активов и возникает сложная многоуровневая логика между сетями.

Ошибка пользователя. Воспринимать мост как простую кнопку «перекинуть USDT из сети A в сеть B» без проверки маршрута, формата токена, официального интерфейса, времени ожидания и конечного актива на принимающей стороне.

Что надо понимать до отправки.

какой актив уходит и какой актив придёт на выходе;

оригинальный это токен или обёрнутый bridged-актив;

какая сеть выбрана в кошельке до и после операции;

какой официальный мост или маршрут рекомендует сам проект;

не используется ли малоизвестный мост только потому, что он «дешевле» или «быстрее» по чужому совету.

Практический подход. Сначала тестовая небольшая сумма, потом основная. Для межсетевых переводов это особенно важно. Ошибка в выборе сети, адреса или интерфейса может не украсть деньги напрямую, но загнать их в состояние, где возврат потребует отдельного ручного разбора, а иногда и вовсе невозможен для обычного пользователя.

Если задача не требует кроссчейн-перехода, лучший мост — тот, которым ты не пользуешься. Каждый лишний переход между сетями добавляет технический и операционный риск.

Ошибка №6. Считать стейблкоины «просто долларами в блокчейне»

Стейблкоин — это не универсальный безрисковый кэш-эквивалент. Для пользователя важны минимум четыре вещи: эмитент, сеть, тип токена и ликвидность на выходе. Один и тот же тикер может вести себя по-разному в зависимости от того, где именно он находится и как был получен.

Где здесь теряют деньги.

отправляют стейблкоин не в ту сеть;

не замечают, что получили bridged-версию, а не нативный актив сети;

хранят значимую сумму в малоиспользуемой версии токена с плохой ликвидностью;

не проверяют, поддерживает ли нужная биржа, кошелёк или сервис именно этот стандарт.

Практический минимум перед операцией со стейблкоином.

Проверить сеть: Ethereum, Arbitrum, BNB Chain, Tron, Polygon и так далее — это не взаимозаменяемые среды. Проверить контракт токена, если актив получен не из очевидного официального источника. Понять, нужен ли тебе нативный актив сети или временно подойдёт bridged-версия. Заранее убедиться, что на выходе будет место, где этот токен реально принимается и обменивается с нормальной ликвидностью.

Для новичка правило простое: чем стандартнее маршрут и чем популярнее актив, тем меньше шанс застрять в технической ловушке.

Ошибка №7. Игнорировать структуру комиссий и оставлять кошелёк без газа

Пользователь может всё сделать правильно и всё равно застрять на последнем шаге, если не оставил нативный токен сети на комиссию. В DeFi это постоянный источник мелких, но раздражающих потерь: актив уже переведён, а продать, вывести или отозвать approve невозможно, потому что на балансе нет ETH, MATIC, BNB, ARB или другого gas-токена нужной сети.

Типичные промахи.

перевести в сеть только стейблкоин, не оставив токен на газ;

не понимать, что комиссия платится нативной монетой сети, а не тем токеном, который ты меняешь;

делать серию мелких операций вместо одной продуманной;

торговать в момент сетевой перегрузки без необходимости.

Что помогает.

Сценарий Типичная ошибка Как действовать безопаснее Первый вход в новую сеть Завести только USDT или USDC Сразу оставить небольшой запас нативной монеты сети на несколько действий Swap на DEX Смотреть только на курс и не учитывать газ Оценивать итоговую стоимость сделки вместе с комиссией и price impact Bridge Не проверить комиссию на исходной и принимающей сети Понять заранее, чем оплачиваются действия по обе стороны моста Серия операций Подтверждать всё подряд отдельными шагами Сначала собрать маршрут и только потом выполнять операции

Самая дешёвая комиссия — та, которую не пришлось платить зря. Поэтому перед кликом полезно понимать весь маршрут целиком, а не только ближайшее действие.

Ошибка №8. Подписывать сообщения и транзакции, не читая, что именно запрашивает dApp

Не каждая опасная подпись — это approve. Вредоносный интерфейс может попросить sign message, permit, setApprovalForAll или другой тип действия, который внешне выглядит «лёгким подтверждением». Новички часто думают, что если кошелёк не показывает прямое списание средств, то риска нет. Это неверно.

Что важно понимать. Подпись — это не всегда безобидный логин. Иногда это разрешение, делегирование или подготовка следующего действия, которое потом может быть использовано против пользователя. Если интерфейс описывает действие расплывчато, а ты не понимаешь, зачем оно нужно, лучший вариант — не подтверждать.

Красные флаги.

сайт просит несколько быстрых подписей подряд без ясного объяснения;

в окне кошелька одно описание, а на сайте другое;

подпись требуется для действия, которое в норме её не требует;

интерфейс давит на срочность: «подпиши за 30 секунд», «иначе пропустишь дроп».

Рабочее правило. Если смысл подписи не ясен, сделку надо не ускорять, а останавливать. В DeFi почти все тяжёлые ошибки совершаются не потому, что пользователь чего-то не знал на уровне теории, а потому что в конкретный момент поспешил.

Ответы на частые вопросы

Можно ли безопасно использовать unlimited approve? Иногда да, но только для проверенных и регулярно используемых протоколов, если ты понимаешь риск. Сам по себе unlimited approve не всегда мошенничество, но он расширяет возможный ущерб, если контракт будет вредоносным или скомпрометированным. Для редких операций и новых dApp разумнее ограничивать сумму или после использования отзывать разрешение. Почему swap может пройти по плохой цене, даже если токены популярные? Потому что курс зависит не только от известности токена, но и от конкретного пула, глубины ликвидности, размера сделки, маршрута и текущей волатильности. Даже обмен стейблкоинов может пройти невыгодно, если маршрут плохой, ликвидность слабая или slippage настроен слишком широко. Какой самый практичный способ снизить риск при работе с мостами? Использовать только официальный или общепринятый маршрут, сначала отправлять тестовую небольшую сумму, проверять конечную сеть и тип актива, а также не держать весь план на одном межсетевом переходе. Если мост не нужен по задаче, лучше вообще не добавлять его в маршрут. Нужно ли отдельное разделение кошельков, если суммы пока небольшие? Да. Разделение на основной и расходный кошелёк полезно не только для крупных сумм. Это дисциплина, которая снижает риск уже на раннем этапе: новый dApp, странный mint или сомнительный airdrop не должны иметь доступ к адресу, где лежит основной капитал.

Заключение

Главная ошибка новичка в DeFi — думать, что риск возникает только в момент «взлома». На практике потери чаще происходят раньше: на этапе выбора сайта, чтения окна кошелька, настройки slippage, выдачи approve, выбора сети или использования моста без проверки маршрута. Хорошая новость в том, что большая часть этих рисков управляемая. Если разделять кошельки, не хранить seed phrase онлайн, использовать проверенные интерфейсы, контролировать approvals, внимательно относиться к мостам и не торопиться с подписями, вероятность дорогой ошибки снижается очень заметно. Для DeFi это и есть взрослая стратегия: не искать идеальную безопасность, а системно убирать самые частые и самые дорогие ошибки.