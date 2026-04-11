Использование криптовалют по всему миру какие страны используют цифровую валюту

Криптовалюта все заметнее выходит за рамки инвестиций и спекуляций. Последние новости показывают, что цифровая валюта все чаще используется не только частными инвесторами, но и как инструмент международных расчетов. На этом фоне особенно обсуждают два кейса: Иран, который, по сообщениям СМИ, требует криптовалюту для оплаты прохода через Ормузский пролив, и Россию, которая через платформу A7 расширяет криптоплатежи в Африке.

Что произошло: крипта все заметнее в международных расчетах

Использование криптовалют по всему миру ускорилось на фоне геополитики, санкций и проблем с традиционными банковскими каналами. По данным Financial Times и пересказу Gizmodo, Иран стал требовать оплату прохода через Ормузский пролив в криптовалюте. В публикациях упоминаются Bitcoin, а также более ранние предпочтения в пользу стейблкоинов, включая USDT.

Параллельно Россия развивает альтернативную платежную инфраструктуру через A7. Как пишет Financial Times, система расширяется в Африке и позиционируется как быстрый и бесперебойный способ расчетов для торговых партнеров. В числе стран, уже подключенных к платформе, названы Нигерия и Зимбабве.

Почему это важно сейчас:

речь идет не просто о хранении капитала в крипте, а о реальных расчетах между странами и компаниями;

цифровая валюта становится инструментом внешней торговли там, где обычные платежные маршруты работают с ограничениями;

рынок получает сигнал: крипта все чаще рассматривается как практическая платежная инфраструктура.

Именно поэтому тема международных криптоплатежей сегодня обсуждается уже не как футуристический сценарий, а как рабочая модель в отдельных регионах.

Какие страны уже используют криптовалюту и как именно

Если отвечать прямо на запрос, какие страны используют криптовалюту, то среди наиболее заметных и подтвержденных кейсов сейчас выделяются Иран, Россия, а также африканские участники новой платежной инфраструктуры - Нигерия и Зимбабве. Это один из самых наглядных примеров того, как страны где используют цифровую валюту, переходят от экспериментов к прикладным расчетным сценариям.

Иран - использует Bitcoin и стейблкоины для внешних расчетов. По последним сообщениям, криптовалюта применяется даже в контексте оплаты прохода через Ормузский пролив. Также ранее сообщалось об использовании USDT для поддержки внешних операций и обхода ограничений.

Россия - продвигает криптоплатежи через A7 как часть альтернативной системы международных расчетов. В центре внимания не розничное использование, а именно криптовалюта в международной торговле и расчеты с зарубежными партнерами.

Нигерия - названа среди стран, уже присоединившихся к платформе A7. В данном случае речь идет об участии в инфраструктуре трансграничных платежей, а не о полном переходе страны на крипторасчеты.

Зимбабве - также упоминается как участник системы A7. На практике это связано с торговыми операциями, включая сотрудничество с Россией по поставкам, например в сфере удобрений.

Важно отделять подтвержденные факты от предположений. Подтверждено, что Иран фигурирует в новостях как страна, активно использующая криптовалюту во внешних расчетах, а Россия расширяет криптоплатежную инфраструктуру в Африке. При этом делать вывод, что целые экономики уже массово работают только через крипту, пока преждевременно.

Почему государства идут в крипту: санкции, скорость и доступ к расчетам

Главный драйвер здесь - не мода на технологии, а необходимость сохранить расчеты в условиях ограничений. Когда традиционные банки, корреспондентские счета и международные переводы становятся медленными, дорогими или недоступными, государства и компании начинают искать обходные каналы.

Сейчас особенно заметны две модели.

Bitcoin - выбор там, где важна максимальная независимость от централизованных эмитентов и посредников. Плюс BTC в высокой степени децентрализации. Минус - волатильность, из-за которой его сложнее использовать как стабильную расчетную единицу.

USDT - более удобный вариант для повседневных международных расчетов. Его плюс в привычной привязке к доллару и высокой ликвидности. Минус - зависимость от инфраструктуры эмитента и более высокий уровень контроля.

Если сравнивать Bitcoin и USDT как инструменты для государств и внешней торговли, логика выглядит так:

BTC подходит, когда приоритетом становится независимость и устойчивость к блокировкам;

USDT подходит, когда важнее скорость, расчетная предсказуемость и удобство проведения сделок;

на практике страны и связанные с ними структуры могут комбинировать оба варианта.

Поэтому обход санкций через криптовалюту становится не теорией, а рабочей схемой для части рынка. Крипта в этом контексте уже не просто спекулятивный актив, а инструмент доступа к международным платежам.

Что это значит для рынка и обычных пользователей

Для рынка это сигнал, что спрос на BTC и стейблкоины все сильнее зависит не только от настроений инвесторов, но и от мировой политики. Для обычных пользователей и бизнеса это означает, что криптообмен и трансграничные переводы будут привлекать еще больше внимания регуляторов и участников рынка.

Что важно отслеживать прямо сейчас:

Следите за тем, как реагирует курс биткоина на геополитические события. Новости вокруг Ирана, России и международной торговли все чаще влияют на интерес к BTC как к расчетному и защитному активу.

Оценивайте роль стейблкоинов. USDT и другие стейблкоины удобны для переводов и расчетов, но вместе с ростом использования может усиливаться контроль за происхождением средств и маршрутами транзакций.

При выборе направления обмена обращайте внимание на ликвидность. В периоды новостной турбулентности одни пары и сети остаются удобными, а другие становятся дороже или медленнее.

Сравнивайте комиссии и доступность вывода. Любой криптообмен сегодня стоит оценивать не только по курсу, но и по скорости исполнения, ограничениям по странам и удобству конкретного направления.

В итоге ответ на вопрос, какие страны используют криптовалюту, уже нельзя сводить только к розничному рынку. Иран, Россия, Нигерия и Зимбабве показывают, что цифровая валюта все активнее входит в международные расчеты. И если тренд сохранится, криптовалюта в международной торговле станет не исключением, а все более привычным инструментом.

FAQ

Какие страны уже используют криптовалюту?

Среди заметных кейсов в статье выделены Иран, Россия, Нигерия и Зимбабве, где криптовалюта применяется в международных расчетах или платежной инфраструктуре.

Как Иран использует криптовалюту?

Иран связывают с использованием Bitcoin и стейблкоинов для внешних расчетов и обхода ограничений, включая платежи в контексте Ормузского пролива.

Зачем России криптоплатежи в Африке?

Россия расширяет расчеты через A7 для международной торговли с партнерами в Африке, чтобы упростить и ускорить трансграничные платежи.

Почему для расчетов выбирают USDT?

USDT популярен из-за привязки к доллару, высокой ликвидности и удобства для быстрых международных переводов.

Криптовалюта уже стала инструментом торговли?

Да, в отдельных регионах криптовалюта уже используется не только как инвестиционный актив, но и как рабочий инструмент международных расчетов.