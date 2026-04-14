Крупнейшие платежные сети все активнее встраивают блокчейн в привычные финансовые сервисы. Главная новость в том, что Visa и Mastercard не пытаются заменить банковские карты криптовалютой. Они делают другое: модернизируют платежную инфраструктуру так, чтобы переводы, пополнение цифровых активов и трансграничные расчеты стали быстрее, прозрачнее и удобнее для бизнеса и пользователей.

Что произошло: два кейса крупных платежных сетей

Тема "Visa блокчейн" и "Mastercard блокчейн" уже давно не выглядит как эксперимент ради хайпа. Сейчас это вполне прикладные кейсы.

Visa расширила сотрудничество с OwlTing Group. Суть инициативы в том, что через OwlPay и Visa Direct пользователи в США получают более простой способ пополнять операции в USDC с обычных дебетовых карт. Это важный шаг для on-ramp-сценария, когда человек заходит из привычного банковского инструмента в цифровую валютную инфраструктуру без лишних промежуточных действий.

Mastercard, в свою очередь, развивает блокчейн-направление в международных расчетах через партнерства в Азии. В фокусе - быстрые и прозрачные трансграничные платежи, где блокчейн используется как слой расчетов и взаимосвязи между разными финансовыми системами.

Что важно понимать сразу:

речь не о том, что карты уходят в прошлое

речь не о массовом переходе на прямую оплату криптовалютой

речь о том, что привычные платежные сети обновляют внутреннюю инфраструктуру

Именно поэтому новость важна не только для крипторынка, но и для всей сферы цифровых платежей.

Как Visa и Mastercard применяют блокчейн на практике

Если упростить, то ответ на вопрос "Как Visa и Mastercard применяют блокчейн" выглядит так: они используют технологию там, где она помогает снизить трение в платежах, ускорить расчеты и сделать движение средств более прозрачным.

Visa vs Mastercard в этом кейсе выглядит так:

Visa блокчейн использует как мост между обычной картой и цифровым долларом. Через Visa Direct, встроенный в OwlPay, дебетовая карта США становится источником пополнения для операций в USDC. Это не прямая оплата криптовалютой в магазине, а удобный вход из фиата в цифровой актив.

Mastercard блокчейн применяет прежде всего в международной расчетной инфраструктуре. В азиатских партнерствах блокчейн помогает связывать локальные платежные экосистемы и ускорять трансграничные платежи блокчейн-моделью с более прозрачным прохождением средств.

В кейсе StraitsX и KBank используется связка Q Wallet, Q-money и XSGD. Здесь блокчейн в платежах нужен для того, чтобы расчеты между странами проходили почти в реальном времени, без лишней зависимости от традиционно медленных международных цепочек.

В обоих случаях важную роль играют стейблкоины и карты, а также токенизированные расчетные единицы. Они дают более стабильную цифровую основу для платежей, чем волатильные криптоактивы.

Отдельно стоит подчеркнуть, чем это отличается от прямой оплаты криптовалютой. Когда человек платит криптой напрямую, он взаимодействует с цифровым активом как с конечным платежным средством. Здесь логика иная: блокчейн часто скрыт от пользователя и работает на уровне инфраструктуры. Клиент может по-прежнему видеть карту, приложение или кошелек, а технология внутри просто ускоряет и упрощает расчеты.

Именно поэтому блокчейн в платежах постепенно становится не экзотикой, а частью привычного финтех-стека.

Почему это важно для пользователей криптообменников

Для аудитории, которая регулярно меняет фиат в крипту и обратно, такие новости имеют вполне практический смысл.

Проще входить из фиата в крипту. Если USDC можно пополнять через привычную дебетовую карту, путь пользователя становится короче и понятнее.

Снижается трение. Меньше ручных этапов, меньше промежуточных сервисов, меньше времени между отправкой денег и получением цифрового актива.

Растет доверие к USDC и всей инфраструктуре криптоплатежей. Когда в процесс включаются Visa, Mastercard и регулируемые партнеры, рынок воспринимает такие решения серьезнее.

Улучшается международная логистика денег. Для тех, кто работает с зарубежными переводами, трансграничные сценарии на блокчейне могут означать более быстрые расчеты и большую прозрачность.

Массовое принятие ускоряется. Исторически именно шаги крупных платежных брендов часто делают новые технологии "нормой", а не нишевым инструментом для продвинутых пользователей.

Для рынка это особенно важно потому, что стейблкоины все чаще становятся промежуточным звеном между традиционными деньгами и цифровыми сервисами. И если раньше вход в такие схемы был неудобным, то теперь он постепенно встраивается в знакомые пользователю интерфейсы.

Что это может значить для рынка дальше

Дальнейшее развитие тренда выглядит достаточно логично.

Скорее всего, рынок увидит больше связок "карта - стейблкоин". Не только для розничных пользователей, но и для бизнеса, который хочет быстрее заводить и выводить ликвидность в цифровые расчетные сети.

Будет расти сегмент B2B и cross-border решений. Именно международные переводы и корпоративные расчеты сильнее всего выигрывают от более быстрой инфраструктуры стейблкоинов и блокчейн-расчетов.

Регуляторные ограничения никуда не исчезают. География доступа, комплаенс, требования к идентификации и локальные правила по цифровым активам по-прежнему будут определять, где такие решения масштабируются быстро, а где медленно.

Конкуренция будет идти не только между криптокомпаниями, но и между классическими платежными сетями, банками и финтех-сервисами. Рынок криптоплатежей все сильнее пересекается с традиционным финансовым сектором.

Даже тем, кто не пользуется картами Visa или Mastercard напрямую, тренд важен. Если крупные сети внедряют блокчейн на уровне базовой инфраструктуры, это влияет на весь рынок: от обменников и платежных шлюзов до мобильных кошельков и международных сервисов перевода.

Главный вывод простой: блокчейн все чаще встраивается в привычные финсервисы незаметно для пользователя. Человек по-прежнему видит карту, приложение или кошелек, но внутри уже работает новая логика расчетов. И именно такой "невидимый" сценарий сегодня выглядит самым реалистичным путем для масштабного распространения цифровых платежей.

FAQ

Как Visa применяет блокчейн?

Visa использует блокчейн как часть платежной инфраструктуры, включая сценарии пополнения USDC через дебетовые карты и Visa Direct.

Что делает Mastercard в блокчейне?

Mastercard развивает блокчейн-решения для международных расчетов, чтобы ускорять и делать прозрачнее трансграничные переводы.

Это замена банковских карт?

Нет, речь идет не о замене карт, а о модернизации внутренней инфраструктуры платежей и расчетов.

Зачем здесь нужен USDC?

USDC выступает как удобный цифровой актив для входа из фиата в криптоинфраструктуру и для более быстрых расчетных сценариев.

Почему это важно для пользователей?

Такие решения могут упростить путь из фиата в крипту, сократить число посредников и ускорить платежи и переводы.