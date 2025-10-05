Роковой день: как все произошло
Дело было вечером. Я торопился купить какой-то новый перспективный токен, пока он не взлетел. Нашел его на DEX (децентрализованной бирже), подключил кошелек. Все как обычно.
Ошибка №1: Жадность и спешка. Я гнался за прибылью и выключил главный режим безопасности — внимание. Я был уверен, что делал это сотни раз.
Я ввел сумму — 5000 USDT. Нажал «Approve», а затем «Swap». Метаморфоз закрутился. Я уже предвкушал профит. А потом я увидел это...
Ошибка №2: Я не проверил контракт. В погоне за скоростью я не удосужился зайти на сайт проекта и сверить адрес токена. Я доверился первому же результату в поиске.
Через несколько секунд на моем кошельке появились токены. Но это были не те токены. Это был полный scam. Курс на них был равен нулю. Мои кровные $5000 просто испарились.
Оказалось, я купил не оригинальный токен, а его подделку — SCAM-копию, которую мошенники специально создали с похожим названием и добавили в листинг DEX. Разница в написании была всего в одной букве.
Топ-3 ошибки, которые меня подкосили
Слишком доверял поисковику. Я не зашел на официальный сайт или Twitter проекта, чтобы взять контракт оттуда. Первая же ссылка в Google была поддельной.
Игнорировал знаки. Кошелек MetaMask показывал предупреждение «Unknown token» и спросил, точно ли я хочу добавить его. Я машинально нажал «Да».
Не использовал лист проверки. У меня не было привычки делать скриншот контракта и сверять его с официальным. Теперь это — обязательный ритуал.
Как теперь я меняю крипту? Железные правила
Мой провал научил меня большему, чем все успешные сделки. Вот мой новый свод правил, который спасет вас:
Правило 99%: Берем контракт ТОЛЬКО с официального сайта проекта. Ищем его через официальный Twitter (X) или Telegram. Никаких ссылок из Google!
Правило 10 секунд: Перед подтверждением сделки делаю паузу. Сравниваю первые и последние символы контракта с эталоном. Если хоть один символ не совпадает — отмена.
Правило маленькой суммы: Всегда сначала делаю тестовый перевод на минимальную сумму ($1-5). Если пришел оригинальный токен — тогда можно работать с крупной суммой.
Вывод: что мне дала эта потеря?
Эти $5000 стали самой дорогой учебой в моей жизни. Я купил не просто монеты, я купил бесценный опыт. Теперь я проверяю все в три раза тщательнее. Я не тороплюсь. И мой портфель только растет, потому что в нем нет места глупым ошибкам.
Пусть ваша прибыль растет, а ошибки остаются только в статьях, как эта. Будьте осторожны!