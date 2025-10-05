Роковой день: как все произошло

Дело было вечером. Я торопился купить какой-то новый перспективный токен, пока он не взлетел. Нашел его на DEX (децентрализованной бирже), подключил кошелек. Все как обычно.

Ошибка №1: Жадность и спешка. Я гнался за прибылью и выключил главный режим безопасности — внимание. Я был уверен, что делал это сотни раз.

Я ввел сумму — 5000 USDT. Нажал «Approve», а затем «Swap». Метаморфоз закрутился. Я уже предвкушал профит. А потом я увидел это...

Ошибка №2: Я не проверил контракт. В погоне за скоростью я не удосужился зайти на сайт проекта и сверить адрес токена. Я доверился первому же результату в поиске.

Через несколько секунд на моем кошельке появились токены. Но это были не те токены. Это был полный scam. Курс на них был равен нулю. Мои кровные $5000 просто испарились.

Оказалось, я купил не оригинальный токен, а его подделку — SCAM-копию, которую мошенники специально создали с похожим названием и добавили в листинг DEX. Разница в написании была всего в одной букве.

Топ-3 ошибки, которые меня подкосили

Слишком доверял поисковику. Я не зашел на официальный сайт или Twitter проекта, чтобы взять контракт оттуда. Первая же ссылка в Google была поддельной.

Игнорировал знаки. Кошелек MetaMask показывал предупреждение «Unknown token» и спросил, точно ли я хочу добавить его. Я машинально нажал «Да».

Не использовал лист проверки. У меня не было привычки делать скриншот контракта и сверять его с официальным. Теперь это — обязательный ритуал.

Как теперь я меняю крипту? Железные правила

Мой провал научил меня большему, чем все успешные сделки. Вот мой новый свод правил, который спасет вас:

Правило 99%: Берем контракт ТОЛЬКО с официального сайта проекта. Ищем его через официальный Twitter (X) или Telegram. Никаких ссылок из Google!

Правило 10 секунд: Перед подтверждением сделки делаю паузу. Сравниваю первые и последние символы контракта с эталоном. Если хоть один символ не совпадает — отмена.

Правило маленькой суммы: Всегда сначала делаю тестовый перевод на минимальную сумму ($1-5). Если пришел оригинальный токен — тогда можно работать с крупной суммой.

Вывод: что мне дала эта потеря?

Эти $5000 стали самой дорогой учебой в моей жизни. Я купил не просто монеты, я купил бесценный опыт. Теперь я проверяю все в три раза тщательнее. Я не тороплюсь. И мой портфель только растет, потому что в нем нет места глупым ошибкам.

Пусть ваша прибыль растет, а ошибки остаются только в статьях, как эта. Будьте осторожны!

P.S. У вас было подобное? Делитесь в комментариях своими историями — вместе мы будем сильнее и бдительнее! 🔥