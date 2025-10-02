Интервью с трейдером: Стратегии инвестирования в период высокой волатильности

Гость: Алексей «Волк» Волков, основатель хедж-фонда и автор телеграм-канала «Волчий курс».

Тема: Как не просто выжить, а заработать, когда рынок лихорадит.

Когда графики криптовалют напоминают кардиограмму паникующего пациента, а новостная лента пестрит заголовками о обвалах и росте, обычный инвестор хочет спрятаться. А профессиональный трейдер — заработать.

Мы поймали Алексея Волкова, известного в кругах трейдера с 10-летним опытом, между сессиями и выпросили у него несколько стратегий, которые работают именно тогда, когда все боятся.

Алексей, все бегут, а вы советуете покупать. Это не опасно?

(Смеется) Покупать нужно не просто так, а с умом. Паника — это свалка, где можно найти золотые часы по цене железных. Но нужно точно знать, как они выглядят. Главное правило в волатильность — не поддаваться эмоциям. Страх и жадность — главные враги инвестора.

Хорошо, а что делать конкретно? Куда смотреть новичку?

Я бы выделил три подхода для разных типов нервной системы.

1. Для консерваторов: Усреднение (DCA)

Это скучно, но это работает. Вы просто продолжаете покупать выбранный актив (тот же BTC или ETH) фиксированными суммами через равные промежутки времени. Раз в неделю, например. Падает рынок — вы купили дешевле. Растет — вы все равно в плюсе от предыдущих покупок. Эта стратегия снимает вопрос «Когда же входить?». Вы входите всегда.

2. Для наблюдательных: Стейкинг и фарминг стейблкоинов

Вместо того чтобы метаться между активами, можно просто переждать бурю в тихой гавани. Конвертируйте часть портфеля в стейблкоины (USDT, USDC) и разместите их под процент на надежных платформах. Вы не участвуете в движении рынка, но ваш капитал все равно работает и приносит доход. Это как пересидеть грозу в крепком доме.

3. Для смелых: Ловля падающего ножа (с щитом!)

Это для тех, у кого есть опыт и стальные нервы. Суть в том, чтобы выставлять лимитные заявки на уровнях сильной поддержки — там, где цена уже неоднократно разворачивалась в прошлом. Вы как будто говорите рынку: «Я готов купить вот по этой цене, не дешевле». Если рынок дошел до нее — отлично, вы купили на дне. Нет — вы просто не вошли в сделку и не потеряли деньги. Риск контролируемый.

А что категорически нельзя делать в такие дни?

Три смертных греха трейдера в волатильность:

Торговать с плечом (левериджем). Это гарантированный способ быстро потерять все депозит. Рынок может пойти против вас всего на несколько процентов, и вы будете ликвидированы.

Доверять слухам и FOMO (страху упустить выгоду). Видите резкий свечной взлет? Скорее всего, вы уже опоздали. Погоня за такой свечой часто заканчивается покупкой на самом пике.

Поддаваться панике и продавать все. Если вы изначально верили в актив и его фундаментальные причины, то падение — не повод от него избавляться. Это повод докупить.

Один секрет напоследок?

Самый главный инструмент в крипто-воильность — это не индикатор и не токен. Это ваш разум. Составьте план заранее: при какой цене вы докупаете, при какой — фиксируете прибыль, а при какой — стоп-лосс. И следуйте ему без эмоций. Рынок всегда цикличен. За падением всегда следует рост. Вопрос в том, кто останется при деньгах, чтобы его застать.