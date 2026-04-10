Если вы видите в кошельке USDT, USDC, UNI или LINK с пометкой Ethereum, почти всегда речь идет про токены стандарта ERC-20. Это один из базовых стандартов экосистемы Ethereum: он упрощает выпуск, хранение, перевод и поддержку токенов на биржах, в кошельках и dApp. Ниже разберем, что такое токены ERC-20, как они работают, как их безопасно отправлять и чем ERC-20 отличается от TRC-20 и BEP-20.

Что такое ERC-20 простыми словами

ERC-20 это стандарт взаимозаменяемых токенов в сети Ethereum. Аббревиатура ERC расшифровывается как Ethereum Request for Comments, а число 20 - это номер предложения стандарта.

Если объяснять совсем просто, что такое токены ERC-20: это цифровые активы, которые создаются и работают внутри сети Ethereum по единым правилам. Они могут использоваться как стейблкоины, служебные токены приложений или токены управления.

Важно не путать ETH и токены ERC-20. Токен ERC-20 работает на Ethereum, но не равен ETH. ETH - это нативная монета сети, а токены ERC-20 - отдельные активы, созданные через смарт-контракты. Примеры популярных ERC-20 токенов: USDT, USDC, UNI, LINK, AAVE.

Бытовой пример взаимозаменяемости: одна купюра в 100 рублей равна любой другой купюре в 100 рублей. Так же и здесь: один токен UNI равен любому другому UNI, а один USDC - любому другому USDC того же стандарта.

Как работают токены ERC-20 и зачем нужен стандарт

Токены ERC-20 работают через смарт-контракт в сети Ethereum. Именно контракт задает правила выпуска, перевода и учета балансов. Для пользователя это выглядит просто: в кошельке отображаются название токена, баланс, иногда курс и адрес контракта токена.

Почему стандарт стал важен:

До появления единого формата у разных токенов были разные реализации, из-за чего кошелькам и биржам приходилось отдельно писать поддержку под каждый актив.

ERC-20 ввел единые правила для кошельков, бирж и dApp, поэтому интеграция токенов стала намного проще.

Смарт-контракт ERC-20 хранит логику токена, а адрес контракта помогает отличать оригинальный актив от подделки или клона.

Когда пользователь получает или отправляет токены ERC-20, он взаимодействует не с ETH, а с контрактом токена в сети Ethereum.

Комиссия ERC-20 оплачивается в ETH, потому что любая операция в блокчейне Ethereum требует gas fee в нативной монете сети.

С практической точки зрения как работает ERC-20: сервис видит стандартный набор функций токена и может корректно показать баланс, принять депозит или отправить актив. Поэтому сеть Ethereum и стандарт ERC-20 стали базой для многих популярных токенов и DeFi-приложений.

Как перевести или обменять токены ERC-20: пошагово

Проверьте сеть получения. У получателя должна быть выбрана именно Ethereum или ERC-20, а не другая совместимая на вид сеть.

Сверьте адрес кошелька и, если нужно, адрес контракта токена. Особенно это важно для USDT и других активов, которые существуют сразу в нескольких сетях.

Убедитесь, что на балансе есть ETH для оплаты комиссии в сети Ethereum. Без ETH отправить токены ERC-20 не получится, даже если сам токен на балансе есть.

Если сумма заметная, сначала отправьте тестовую небольшую сумму. Это снижает риск ошибки при выборе сети или адреса.

После отправки дождитесь подтверждений и проверьте статус транзакции через обозреватель сети Ethereum или интерфейс кошелька.

Срок зачисления зависит от загрузки сети. Иногда перевод проходит быстро, а иногда подтверждение занимает больше времени из-за высокой активности и роста комиссии в сети Ethereum.

Риски, ограничения и типичные ошибки

При работе с ERC-20 главная проблема - не сам стандарт, а ошибки пользователя и ограничения конкретного сервиса. Вот чек-лист, который стоит держать под рукой:

Ошибка сети: отправка ERC-20 вместо TRC-20 или BEP-20. ERC-20 и TRC-20, как и ERC-20 и BEP-20, это разные стандарты в разных блокчейнах.

Одинаковый формат адреса не означает одинаковую сеть. Адрес может выглядеть привычно, но сеть отправки и сеть получения обязаны совпадать.

Потеря токенов при отправке на неподдерживаемый смарт-контракт. По данным ethereum.org, такая проблема у ERC-20 известна давно, и в ряде случаев средства могут быть утрачены безвозвратно.

Высокие комиссии Ethereum в пиковую нагрузку. Иногда комиссия ERC-20 оказывается заметно выше ожидаемой, особенно при активном рынке.

Фейковые токены и поддельные адреса контрактов. Проверяйте контракт только по официальным источникам проекта, кошелька или биржи.

Не все сервисы поддерживают каждый ERC-20 токен. Даже если актив создан по одному стандарту, это не гарантирует его прием в конкретном кошельке или обменнике.

Итог простой: перед переводом проверяйте сеть, токен, адрес контракта и наличие ETH на комиссию. Это снижает основные риски ERC-20.

Чем ERC-20 отличается от TRC-20 и BEP-20

Если коротко, разница в блокчейне, комиссиях и поддержке сервисов.

ERC-20 - это стандарт токенов в сети Ethereum.

TRC-20 - это стандарт токенов в сети Tron.

BEP-20 - это стандарт токенов в сети BNB Chain.

Сравнение по ключевым критериям:

Сеть: ERC-20 работает в Ethereum, TRC-20 в Tron, BEP-20 в BNB Chain.

Комиссия: у ERC-20 комиссия часто выше, потому что операции зависят от загрузки Ethereum. TRC-20 и BEP-20 обычно выбирают, когда важны более низкие издержки.

Скорость: подтверждения зависят от конкретной сети и ее текущей нагрузки. На практике пользователи часто выбирают TRC-20 или BEP-20 для более быстрых и дешевых переводов, а ERC-20 - когда нужна совместимость с сервисами Ethereum.

Когда используют: ERC-20 удобен для DeFi, dApp и токенов экосистемы Ethereum. TRC-20 часто используют для переводов стейблкоинов вроде USDT. BEP-20 выбирают для операций внутри BNB Chain и совместимых сервисов.

Главное правило одно: какую сеть выбрать для перевода - такую, которую поддерживает и отправитель, и получатель. Если отправляете USDT, заранее уточните, нужен ли адрес в ERC-20, TRC-20 или BEP-20. Совпадение тикера токена не гарантирует совместимость сети.

В итоге, если вам нужно быстро понять, что такое токены ERC-20, запомните главное: это стандарт взаимозаменяемых токенов в сети Ethereum, который обеспечивает совместимость кошельков, бирж и приложений. Но за удобство приходится следить за сетью, комиссией и корректностью адресов особенно внимательно.

FAQ

Что такое ERC-20 простыми словами?

Чем ERC-20 отличается от ETH?

Почему для перевода ERC-20 нужен ETH?

Как перевести ERC-20 без ошибки?

Что важнее всего при выборе сети?

