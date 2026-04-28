Что нужно знать о децентрализованных финансах: как работает DeFi, где выгода и где риски

DeFi часто продают как «банк без банка», но новичку от этого определения мало пользы. На практике децентрализованные финансы — это набор приложений, в которых вы сами держите доступ к активам через кошелёк, а правила операций исполняются смарт-контрактами. Здесь можно обменивать токены, занимать под залог, размещать ликвидность и переводить активы между сетями без классического посредника. Вместе с этим на вас же ложится и новая ответственность: проверить сеть, понять, что именно подписывается в кошельке, не выдать опасный approve и не отправить средства в протокол, который вы не понимаете.

Что такое DeFi простыми словами

DeFi, или decentralized finance, — это финансовые сервисы на блокчейне, которые работают через смарт-контракты. По описанию ethereum.org, речь идёт об открытой системе, где доступ к базовым операциям получает любой пользователь с интернетом и совместимым кошельком. Вместо банка, брокера или платёжного процессора здесь выступает код, который исполняет заранее заданные правила.

Ключевая идея. Вы не открываете счёт в компании, а подключаете собственный некастодиальный кошелёк к приложению. Активы не «лежат у сервиса» в привычном смысле: вы подписываете транзакции, а смарт-контракт выполняет обмен, заём, депозит или другую операцию по заложенной логике.

Почему тема стала популярной. DeFi дал доступ к инструментам, которые раньше были доступны только через централизованные платформы: обмен токенов, заём под залог, стейблкоины, кроссчейн-маршруты, автоматические стратегии. Но у этой свободы нет службы безопасности, которая отменит ошибочную транзакцию по звонку.

Что можно делать в DeFi и откуда берётся польза

У DeFi нет одной функции. Это скорее конструктор из нескольких типовых сценариев, и у каждого свой баланс между удобством, расходами и риском.

Сценарий Что делает пользователь Где польза Главный риск Swap на DEX Обменивает один токен на другой через пул ликвидности Быстрый доступ к активам без централизованной биржи Проскальзывание, фейковый токен, ошибка сети Lending / borrowing Даёт актив в протокол или берёт заём под залог Ликвидность без продажи базового актива Ликвидация при падении стоимости залога Liquidity providing Вносит пару активов в пул и получает часть комиссий Потенциальный доход от торговой активности Impermanent loss и ценовой риск Bridge Переводит актив между сетями Доступ к другой экосистеме и более низким комиссиям Дополнительные trust assumptions и риск моста

Практический вывод. Начинать лучше не с «доходных стратегий», а с простых действий: понять swap, научиться читать окно подтверждения в кошельке и только потом идти в пулы, займы и мосты.

Как устроен вход в DeFi: кошелёк, сеть, газ и подписи

Базовый вход почти всегда одинаковый: вы создаёте некастодиальный кошелёк, пополняете его базовой монетой сети для комиссии, выбираете приложение и подключаете кошелёк. После этого любая операция требует либо подписи сообщения, либо ончейн-транзакции.

Кошелёк. Это ваш главный инструмент доступа. Seed-фраза или другой способ восстановления — фактически главный ключ ко всем совместимым активам. Потеря фразы или её компрометация обычно означает потерю контроля без возможности отката.

Сеть. Один и тот же токен может существовать в нескольких сетях. Ошибка на этом этапе — одна из самых частых. Перед отправкой нужно сверять не только адрес, но и саму сеть: Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain, Polygon и другие экосистемы не взаимозаменяемы автоматически.

Газ. По данным ethereum.org, gas fee — это стоимость вычислений для обработки транзакции. Чем выше нагрузка на сеть, тем дороже становится выполнение операций. Поэтому пользователи часто уходят в L2-сети, где комиссии обычно ниже, но при этом появляются дополнительные уровни инфраструктурного риска и отдельные правила вывода средств.

Подписи и транзакции. Важный момент для новичка: не каждая кнопка в dApp означает реальное списание средств. Иногда вы только подписываете сообщение, а иногда отправляете полноценную транзакцию с расходом газа. Эти действия нельзя смешивать: именно в деталях подтверждения обычно прячется риск.

Что такое approve и почему это один из главных рисков новичка

В DeFi многие токены стандарта ERC-20 нельзя потратить через приложение без предварительного разрешения. Для этого и существует approve: вы даёте смарт-контракту право потратить определённый объём токенов от вашего имени. MetaMask прямо пишет, что approval нужен, например, при использовании DEX, когда контракт должен получить доступ к токенам для исполнения обмена.

Важно понять разницу. Approve сам по себе обычно не означает немедленное списание монет. Он создаёт разрешение, которым контракт сможет воспользоваться позже в рамках своей логики.

Где начинается опасность. По материалам MetaMask, вредоносные dApp часто просят избыточный или безлимитный доступ к токенам. Сам по себе unlimited approval не всегда признак скама: крупные приложения тоже используют его ради удобства. Но если такой доступ выдан плохому контракту, он может стать каналом для вывода всех разрешённых токенов.

проверяйте домен и репутацию dApp до подписания approve;

смотрите, какой токен и какой лимит запрашивается;

по возможности выбирайте ограниченный лимит, если кошелёк или интерфейс это позволяет;

не путайте disconnect wallet с revoke approval — это разные действия;

регулярно пересматривайте старые разрешения и удаляйте лишние.

Полезная привычка. Отключение кошелька от сайта не отменяет ранее выданные allowances. Отзыв approve — это отдельная ончейн-операция, за которую тоже платится газ.

Как работают DEX, пулы ликвидности и почему бывает impermanent loss

В отличие от классической биржевой книги заявок, многие DEX работают через пулы ликвидности. Пользователь обменивает токены не с другим конкретным трейдером, а с пулом, где уже лежат активы поставщиков ликвидности. Документация Uniswap описывает swaps именно как обмен против пассивного пула ликвидности, а провайдеры ликвидности получают часть комиссий.

Что важно для обычного обмена. Цена, которую вы увидите до сделки, может отличаться от итоговой. На результат влияют ликвидность пары, размер вашей сделки, проскальзывание и движение рынка, пока транзакция ждёт включения в блок.

Что важно для поставщика ликвидности. Когда вы кладёте в пул пару активов, вы берёте на себя не только шанс получить комиссии, но и ценовой риск. Если цена одного актива сильно уходит относительно другого, состав вашей позиции меняется. Это и приводит к impermanent loss — ситуации, когда результат может оказаться хуже, чем простое хранение тех же активов вне пула.

Типичная ошибка. Видеть только доходность в интерфейсе и не считать, что произойдёт с позицией при сильном движении цены. Для волатильных пар это критично: комиссий может не хватить, чтобы перекрыть потери от изменения соотношения активов.

Займы под залог, стейблкоины и риск ликвидации

Ещё один популярный сценарий DeFi — взять заём под криптозалог или разместить активы в протокол кредитования. Логика здесь простая: вы блокируете актив, а взамен получаете возможность занять другой. Это удобно, если не хочется продавать базовую позицию, но нужна ликвидность.

Где здесь польза. Можно временно высвободить капитал, не закрывая основную ставку на рынок. Например, пользователь держит ETH, но хочет получить стейблкоины на текущие расходы или другую стратегию.

Главный риск. Большинство таких займов сверхобеспечены. Если стоимость залога падает или условия риска меняются, позицию могут ликвидировать. Это означает, что протокол продаст часть или весь залог по правилам системы, чтобы покрыть долг.

Что нужно контролировать. Не только ставку или потенциальную выгоду, но и запас прочности по collateral ratio, качество самого залога, активность оракулов, а также риск стейблкоина, если он используется как расчётная единица. «Безопасная» стратегия в DeFi почти всегда менее прибыльна, чем обещает рекламная картинка, но зато переживает волатильность заметно лучше.

Зачем нужны мосты между сетями и почему с ними надо быть особенно осторожным

Мосты нужны потому, что блокчейны не умеют нативно обмениваться активами и сообщениями между собой. Ethereum.org описывает bridges как механизм, который соединяет изолированные экосистемы и помогает переносить токены и данные между сетями. На практике это позволяет, например, увести актив из дорогой сети в более дешёвую L2 или получить доступ к другому приложению.

Почему это удобно. Через мост пользователь может перейти в сеть с более низкими комиссиями, другой ликвидностью или нужным протоколом. Без моста мультичейн-мир был бы для обычного пользователя заметно менее удобным.

Почему это рискованно. И ethereum.org, и документация Chainlink отдельно подчёркивают, что мосты добавляют собственные trust assumptions и уязвимости. Многие мосты блокируют актив на одной стороне и выпускают производный или обёрнутый актив на другой. Если ломается логика контракта, компрометируется валидация или страдает резерв, проблема может затронуть не одну транзакцию, а весь выпуск обёрнутого актива.

Практические правила для bridge.

Проверяйте официальный ли это маршрут для вашей сети и протокола. Сначала отправляйте тестовую сумму, особенно если сеть или интерфейс вам незнакомы. Смотрите, какой именно актив вы получите на выходе: нативный или wrapped. Учитывайте время ожидания, комиссии и возможность ручной выдачи в некоторых мостах. Не держите в мостовом активе больше, чем готовы подвергнуть дополнительному риску инфраструктуры.

Чек-лист безопасности: как снизить шанс потери денег в DeFi

Безопасность в DeFi — это не один совет, а дисциплина. Здесь редко спасает «опытный саппорт», зато хорошо работает привычка проверять мелочи до подтверждения.

Разделяйте кошельки. Один для хранения основного капитала, другой — для экспериментов и новых dApp.

Фишинг под известные протоколы остаётся одним из самых дешёвых и эффективных способов кражи. Читайте окно подтверждения. Какой токен, какая сеть, какой контракт, какой лимит allowance — всё это важнее красивого интерфейса сайта.

Фишинг под известные протоколы остаётся одним из самых дешёвых и эффективных способов кражи. Читайте окно подтверждения. Какой токен, какая сеть, какой контракт, какой лимит allowance — всё это важнее красивого интерфейса сайта.

Срочность, обещание лёгкой доходности и «последний шанс» — классические признаки плохого решения. Следите за approve. Регулярная ревизия разрешений — нормальная гигиена, а не паранойя.

Срочность, обещание лёгкой доходности и «последний шанс» — классические признаки плохого решения. Следите за approve. Регулярная ревизия разрешений — нормальная гигиена, а не паранойя.

Регулярная ревизия разрешений — нормальная гигиена, а не паранойя. Оценивайте смарт-контрактный риск. Даже известный протокол не равен безрисковой операции.

Даже известный протокол не равен безрисковой операции. Держите запас газа. Если на кошельке не хватает базовой монеты сети, вы можете застрять в неудобный момент и начать спешить.

Если на кошельке не хватает базовой монеты сети, вы можете застрять в неудобный момент и начать спешить. Для крупных сумм используйте более строгий режим хранения. Аппаратный кошелёк и отдельный адрес для долгосрочных активов обычно оправданы.

Главная мысль. В DeFi чаще теряют деньги не из-за «сложной математики», а из-за одной неверно понятой подписи, поспешного bridge, неправильной сети или опасного approve.

Ответы на частые вопросы

Можно ли пользоваться DeFi с небольшой суммы? Да, и для обучения это даже разумнее. Но важно учитывать, что в дорогих сетях комиссии могут съесть заметную часть маленького депозита. Поэтому новичкам часто удобнее начинать с небольшой суммы и с тех сетей, где стоимость операций ниже, при этом не забывая о дополнительных рисках мультичейн-инфраструктуры. Approve уже означает, что токены ушли навсегда? Нет. Approve обычно означает, что вы выдали разрешение контракту тратить определённый токен в заданном объёме. Реальное списание происходит позже, если контракт использует это разрешение. Но именно поэтому approve опасен: неправильное разрешение может открыть путь к дальнейшему выводу средств. Чем bridge отличается от обычного вывода в другую сеть? Bridge — это и есть отдельный механизм переноса актива между сетями, а не «магическая» функция кошелька. В зависимости от архитектуры мост может блокировать актив на исходной сети и выпускать wrapped-версию в другой. Это значит, что вы принимаете не только риск новой сети, но и риск самой мостовой инфраструктуры. Почему ликвидность в пуле не равна пассивному хранению токенов? Потому что при предоставлении ликвидности меняется состав позиции по мере движения цены, а результат зависит не только от комиссий, но и от impermanent loss. Иногда простое хранение активов оказывается выгоднее и спокойнее, чем участие в пуле.

Заключение

DeFi даёт реальную гибкость: вы можете обменивать активы, занимать под залог, использовать стейблкоины, переходить между сетями и строить собственную финансовую логику без классического посредника. Но вместе со свободой приходит и жёсткая ответственность пользователя. Если смотреть на DeFi не как на «лёгкий доход», а как на набор инструментов с понятной механикой и понятными рисками, он становится не страшной магией, а рабочей средой. Лучший старт здесь — не поиск самой громкой доходности, а спокойное освоение базовых вещей: кошелёк, сеть, газ, approve, bridge и дисциплина безопасности.