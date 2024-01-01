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  Обмен Tether TRC20 (USDT) на Visa / MasterCard (BYN)

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс фиксируется на 1 час. Зачисление на наш счет происходит после того, как мы получим 15 подтверждений транзакции Tether BNB Smartchain (BEP20)-сетью.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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Tether TRC20 USDT

Сумма *

Мин:  255.83

 - 

Макс:  5000.00

Получите

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VISA | MasterCard BYN

Курс: 1: 3.119688

Сумма *

Резерв:  687046.80

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Обмен Tether TRC20 на банковскую карту Visa / MasterCard (BYN): как безопасно вывести средства

Tether (USDT) — популярный стейблкоин, привязанный к доллару США. В Беларуси многие пользователи ищут способы обменять Tether TRC20 на белорусские рубли (BYN) и вывести их на карту Visa или MasterCard, что позволяет использовать средства для покупок и оплаты услуг. В этой статье рассмотрим, как удобно и безопасно обменять Tether TRC20 на Visa/MasterCard в BYN.

Почему Tether TRC20?

Версия Tether TRC20 работает на сети TRON, что обеспечивает низкие комиссии и быструю обработку транзакций. По сравнению с другими сетями, например, Ethereum, TRC20 более выгоден для пользователей, часто проводящих обмены и переводы.

Зачем выводить средства на карту?

Перевод на карту Visa или MasterCard в BYN позволяет пользователям получить белорусские рубли, которые можно сразу использовать для оплаты товаров и услуг. Это удобно для тех, кто хочет мгновенно конвертировать криптовалюту в местные деньги.

Как обменять Tether TRC20 на карту Visa / MasterCard (BYN)?

1. Выбор обменного сервиса. Выберите проверенный сервис с поддержкой вывода на Visa/MasterCard в BYN. Сервис должен иметь хорошие отзывы и прозрачные условия. Например, BTCChange24.

2. Проверка курса и комиссии. Уточните курс обмена и комиссии за вывод на карту, чтобы точно знать итоговую сумму.

3. Регистрация и верификация. Для безопасности и соответствия AML/KYC многие сервисы требуют минимальную верификацию.

4. Создание заявки. После регистрации укажите сумму обмена, адрес TRC20 и данные вашей карты. Вводите информацию аккуратно, чтобы избежать задержек.

5. Подтверждение и перевод. После создания заявки отправьте Tether на предоставленный адрес. Как только транзакция подтвердится, сервис выполнит перевод на карту.

Преимущества обмена через криптообменник BTCChange24

Наш обменник криптовалют BTCChange24 предлагает:

Низкие комиссии. Сеть TRON обеспечивает экономичность переводов.

Быстрое выполнение заявок. TRON и BTCChange24 обеспечивают оперативную обработку.

Удобство и доступность. Деньги на карте можно сразу использовать.

Безопасность. BTCChange24 защищает данные и операции клиентов.


Как выбрать надежный обменный сервис?

При выборе сервиса обратите внимание на:

Репутацию и отзывы — убедитесь в надежности.
Прозрачные условия — узнайте все комиссии и курс.
Поддержку клиентов — наличие оперативной поддержки для помощи.

BTCChange24 отвечает этим требованиям. У нас вы можете обменять Тезер (Tether) TRC20 на BYN.

Обмен Tether TRC20 на Visa или MasterCard в BYN — быстрый и удобный способ перевести криптовалюту в белорусские рубли для повседневных расходов.

Также у нас можно совершить следующие обменные операциии:

Tether TRC20 (USDT) to Belarusbank (BYN)
Tether TRC20 (USDT) to ERIP (BYN)
Tether TRC20 (USDT) to Bank Transfer (BYN)



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