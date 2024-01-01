ru
en
English
uk
Українська
ru
Русский

Обмен Dogecoin на USDT Tether TRC20

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в автоматическом режиме.

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 15 подтверждений транзакции Doge сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять больше времени при внештатных ситуациях.

Отдаёте

Icon currency take

Dogecoin DOGE

Сумма *

Мин:  19016.47721

 - 

Макс:  142623.57909

Получите

Icon currency give

Tether TRC20 USDT

Курс: 9.50823861: 1

Сумма *

Резерв:  621852.80

Tron USDT адрес *
Icon currency take
E-mail *
telegram


Обмен Dogecoin на USDT за считанные минуты

Сообщество криптовалюты стремительно развивается: этот способ хранения и приумножения денег на данный момент чуть ли не единственный безопасный вариант. Ваша личная информация остается в сохранности, можно без санкций и других ограничений переводить деньги из любой точки мира практически без комиссии, а потом без проблем конвертировать их в привычную валюту, выводя через карту на свой банковский счет. Обмен doge doge usdt также не станет проблемой и эту операцию можно выполнить за пару минут. 


Как осуществляется обмен криптовалют 


Для обмена Dogecoin на Tether через криптовалютную платформу вам нужно выполнить несколько простых шагов. Главное – выбрать платформу, которая поддерживает оба токена. Обмен doge осуществляется следующим способом: 


  • Создайте учетную запись на выбранной платформе. Пройдите все этапы верификации личности, если нужно. 

  • Переведите DOGE на свой аккаунт. Для этого нужно использовать уникальный адрес кошелька. Убедитесь, что адрес правильный: иначе можно потерять средства на пустом месте. 

  • Найдите и выберите торговую пару dogecoin usdt

  • Укажите сумму и подтвердите обмен.


После этого система проведет транзакцию и USDT будет зачислен на ваш счет. Обменник dogecoin с мгновенным выводом средств – это очень удобно и обычно вы сможете получить деньги в течение максимум 15 минут.


Какой существует лимит на обмен криптовалют 


Лимиты обычно зависят от конкретной платформы и уровня верификации вашего аккаунта. В качестве гостя обычно устанавливается лимит от 0,1 до 2 BTC в эквиваленте. Если аккаунт верифицированный, можно обменивать до нескольких десятков тысяч долларов США или даже больше. Также лимит может зависеть от резерва конкретного обменника.


Преимущества обмена 


Спекуляции валютами, в том числе их своевременный обмен, поможет сохранить сотни тысяч. Почему может потребоваться обмен dogecoin на usdt?


  1. USDT – это стейблкоин, привязанный к курсу доллара США, что делает его менее волатильным по сравнению с dogecoin. Это может быть полезно в периоды высокой волатильности рынка. 

  2. Большинство бирж поддерживают торговлю USDT, что облегчает его использование в других торговых операциях.

  3. Если вы ожидаете падения цены Dogecoin, вы можете обменять свои DOGE на USDT для защиты капитала. 

  4. Если вам необходимо использовать USDT для расчетов и переводов, так как он имеет стабильную ценность, что упрощает расчет и избегает проблем, связанных с волатильностью. 


Почему стоит выбрать наш обменник 


Обменять разные криптовалюты вы можете с гарантией полной конфиденциальности и получить дополнительно более низкую комиссию, если пройдете регистрацию в системе и станете участником программы лояльности.

Поддержка