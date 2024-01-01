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Обмен Bitcoin на белорусские рубли Visa (BYN)

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 2 подтверждений транзакции Bitcoin-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

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Bitcoin BTC

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Мин:  0.00415

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Макс:  0.1

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VISA | MasterCard BYN

Курс: 1: 192415.47779689

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Резерв:  818743.73

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Как выгодно обменять Bitcoin на Visa BYN?

Процесс обмена ВТС на Виза белорусских рублей готовы осуществлять разные сайты. Но решив обменять Биткоин на белорусский рубль, воспользоваться услугами первого, что попадется, можно столкнуться с разного рода трудностями. Например, клиентам придется платить завышенные комиссии, также всегда есть риск попасть на мошенников. Следовательно, совершая обмен Bitcoin на BYN, стоит подойти к выбору ответственно и выбирать только те обменники, что зарекомендовали себя с положительной стороны. 

Процесс перевода Биткойн на Виза 

Пункты обмена, где можно превратить биткоин в буны, обычно не берут дополнительных комиссий. Также не требуют прохождения верификации и регистрации, интерфейс понятный и простой. Все это является основными преимуществами перед банками. Выбрав правильную биржу, уже скоро сможете ощутить все те выгодные условия, которые там предлагают.

Для того, чтобы иметь возможность продать биткоин за белорусский рубль обычно уходит до пяти минут. Понадобится выполнить такие действия:

  • Выбрать подходящий ресурс для обмена валюты;

  • Перейти на площадку, кликнув на название;

  • Заполнить заявку. Для этого понадобится указать счет, сумму, которую решили продать. Еще может понадобится некоторая другая информация;

  • Провести оплату, подождать пока пополниться счет, карта или кошелек. 

Все это занимает минимум времени, поэтому уже скоро пользователь получает то, что ему нужно. Если решили обменять bitcoin на Беларусбанк, стоит выбрать нашу платформу, где процессы совершаются прозрачно и быстро. 

Насколько безопасно проводить обмен Биткойн на Visa BYN

Как уже было сказано множество сайтов предлагают подобный обмен. Вот только клиенты часто рискуют натолкнуться на завышенную комиссию и мошеннические действия. Наша платформа работает уже не первый год подряд и за это время успела заслужить доверие тех, кто ею пользовался. 

Поэтому если понадобилось совершить обмен биткоин на Приорбанк, можете смело обращаться сюда, не беспокоясь, что со средствами или личными данными может что-то случиться. Здесь можно обменять/продать биткоин на белорусский рубль. 


Выбор выгодного обменника для совершения задуманного 

Главные преимущества нашего обменника заключается в следующем:

  • Транзакции проводятся быстро, обмен происходит круглосуточно;

  • Курс обмена соответствует значением передовых бирж;

  • Гарантируется конфиденциальность и поддержка для каждого клиента;

  • Процесс обмена также совершается круглые сутки;

  • Для проверки безопасности средств используется система AML;

  • Личные данные предоставлять не придется;

  • Есть возможность снизить комиссию. Для этого достаточно стать участником программы лояльности. 

Все эти преимущества далеко не единственные, в чем клиент может убедиться, лично воспользовавшись услугами обменника в любое удобное время суток. 

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