   Обмен грузинских лари (GEL) на T-bank (Тинькофф) (RUB)  

Данная операция производится в ручном режиме.
Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученные не в рабочее время обрабатываются утром.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 15 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
Bank transfer GEL
Мин:
800.00
-
Макс:
10000.00
T-bank (Tinkoff) RUB
Курс:
1: 34.3844371
Резерв:
10506448.82
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