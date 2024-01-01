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   Обмен грузинских лари (GEL) на T-bank (Тинькофф) (RUB)  

Для этого направления потребуется верификация счета Bank transfer GEL

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученные не в рабочее время обрабатываются утром.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 15 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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Макс:  10000.00

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Получите

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T-bank (Tinkoff) RUB

Курс: 1: 34.3844371

Сумма *

Резерв:  10506448.82

ФИО владельца * *
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СБП 89000000 * *
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Oбмен грузинских лари (GEL) на T-bank (RUB): очень просто

Представьте легкий, приятный финансовый обмен. Нет суеты, волнений, зато присутствуют уверенность, постоянсто. BTCChange24 сделали процесс простым, понятным, комфортным – не создавая клиенту лишние заботы.

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Мы ценим простоту. Конвертация происходит легко и без усилий, вызывает положительные эмоции, улыбку, удовлетворенность. Обменять лари на рубли через BTCChange24 – предельно просто:

1. Выберите направление обмена лари на T-bank.


или


2. Укажите обменную сумму.


3. Подтвердите заявку, сдейте оплату в адрес сервиса – рубли окажутся на карте через несколько минут после засчисления к нам на баланс отправленного платежа.


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