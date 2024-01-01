   Обмен грузинских лари (GEL) на Сбербанк (RUB)   

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Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученные не в рабочее время обрабатываются утром.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 15 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
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Sberbank RUB
Курс:
1: 32.27049999
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13261148.04
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