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   Обмен грузинских лари (GEL) на Сбербанк (RUB)   

Для этого направления потребуется верификация счета VISA | MasterCard GEL

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученные не в рабочее время обрабатываются утром.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 15 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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VISA | MasterCard GEL

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Мин:  800.00

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Макс:  10000.00

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Получите

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Sberbank RUB

Курс: 1: 32.27049999

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Резерв:  13261148.04

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Обмен грузинских лари (GEL) на Сбербанк (RUB): быстро, выгодно, удобно!

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1. Выберите направление обмена грузинских лари на Сбербанк.

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