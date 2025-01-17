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Обмен СБП (RUB) на Алипей (CNY)

Для этого направления потребуется верификация счета SBP RUB

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Alipay CNY

Курс: 16.05122757: 1

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Резерв:  1133204.55

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Как пополнить Alipay через Систему Быстрых Платежей (СБП)

Alipay — одна из крупнейших платежных систем Китая, которая используется для оплаты товаров, услуг и переводов. Благодаря Системе Быстрых Платежей (СБП) пополнение Alipay из России стало быстрым, удобным и безопасным.

Что нужно для пополнения Alipay через СБП

1. Аккаунт в Alipay.

2. Карта или счет, подключенные к СБП через мобильное приложение вашего банка.

3. Надежный обменный сервис, поддерживающий направление "СБП → Alipay".


Пошаговая инструкция по пополнению Alipay через СБП

Шаг 1: Выберите обменный сервис

Перейдите на сайт проверенного обменного сервиса, такого как www.btcchange24.com. Убедитесь, что он предлагает направление "СБП → Alipay".


Шаг 2: Создайте заявку

1. Укажите сумму перевода.

2. Введите реквизиты Alipay: номер телефона или идентификатор.

Шаг 3: Переведите средства через СБП

1. Получите данные для перевода.

2. В мобильном приложении банка выберите перевод через СБП.


3. Введите сумму и подтвердите операцию.

Шаг 4: Дождитесь зачисления

Средства обычно зачисляются на Alipay в течение 10–15 минут. После завершения проверьте баланс.

Почему СБП — удобный способ пополнения Alipay

Скорость. Переводы осуществляются мгновенно.

Удобство. Все операции выполняются через приложение банка.

Экономия. Большинство переводов через СБП не облагаются комиссиями.


Пополнение Alipay через СБП — это простой и надежный способ для любых нужд, будь то покупки, путешествия или бизнес. Теперь управлять финансами стало еще проще!





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