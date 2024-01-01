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Обмен Ethereum ERC20 (ETH) на USDT TRC-20

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в автоматическом режиме.

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 32 подтверждений транзакции Ethereum-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять больше времени при внештатных ситуациях.

Отдаёте

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Ethereum ERC20 ETH

Сумма *

Мин:  0.7844

 - 

Макс:  5.8834

Получите

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Tether TRC20 USDT

Курс: 1: 2549.5370198

Сумма *

Резерв:  621852.80

Tron USDT адрес *
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Как обменять Ethereum на USDT без лишних трудностей?

На сегодняшний день, использование криптовалюты уже никого не удивишь. Все больше людей предпочитают совершать переводы используя для этого виртуальные деньги. Особенно когда речь идет про международные масштабы. Например, планируете совершить обмен ETH или любой другой. Главное, подобрать обменник, использование которого гарантирует выполнение всех условий, которые подразумеваются в данном случае. 

К сожалению, собираясь обменять eth, пользователи рискуют столкнуться с мошенниками или с чрезмерно высокими комиссиями. Но если воспользоваться услугами нашего сервиса, тогда не придется переживать за собственные средства, а также за сохранения анонимности личных данных. 


Процедура обмена Ethereum на USDT онлайн 

Собираясь совершить Ethereum обмен, понадобится выполнить несколько обязательных, но простых действий. Благодаря понятному интерфейсу на ресурсе, с этим сможет разобраться даже новичок. Понадобится выполнить несколько простых действий:

  • Для начала выбрать торговую пару. В данном случае обмен ethereum на tether, чтобы получить желаемое на счет;

  • Выбрать адрес получателя, проверить курс. Это поможет точно знать, сколько в итоге получите;

  • Подтвердить транзакцию, сделать депозит. После чего обмен происходит в течение небольшого промежутка времени. 

Теперь знаете, как обменять eth на usdt, и в этом нет ничего сложного или невыполнимого. Как уже было сказано выше, ключевую роль играет правильно подобранный обменник. 

На данный момент курс 1 Ethereum к Tether USD (TRC-20) составляет приблизительно 2320USDT, но это не точная цифра. Дело в том, что курс способен изменяться каждые несколько секунд, что отслеживается на бирже. Поэтому, клиенты могут быть уверены в том, что проведут обмен по максимально выгодному курсу. 


Безопасно ли совершать подобные обмены?

Собираясь перевести eth в usdt, многие пользователи сомневаются, насколько это безопасно. Опять-таки уровень безопасности зависит от надежности обменника. Наш обменник работает уже не первый год и это подтверждает его надежность и стабильность.

Современный обменник Ethereum позволяет получить желаемое, не беспокоясь о том, что со средствами и личными данными может что-то случиться. Благодаря сотрудничеству с ведущими мониторингами обменников криптовалюты, пользователи получают определенные гарантии. 


Наша биржа как возможность совершить выгодный обмен 

Провести эфириум на usdt можно онлайн на нашем сервисе. Платформа работает круглосуточно, оказывает поддержку для тех, кто проводит транзакции. Все операции проводятся анонимно, когда удобно. Все что нужно, так это подать заявку, дальше выполнить условия перевода. И уже скоро на реквизиты придут деньги. 

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