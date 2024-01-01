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Обмен Circle USDC (ERC20) на Тинькофф

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 32 подтверждений транзакции USDC Ethereum(ERC20)-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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Circle ERC20 USDC

Сумма *

Мин:  547.07

 - 

Макс:  2188.30

Получите

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T-bank (Tinkoff) RUB

Курс: 1: 90.57854295

Сумма *

Резерв:  14204485.56

ФИО владельца *
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СБП 89000000000 *
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Как можно обменять Circle USDC на Тинькофф быстро?

Ежедневно все больше людей предпочитают использовать криптовалюту. Особенно когда дело может касаться переводов международного масштаба. Выполняя подобный обмен, не придется платить большие комиссии, обходить санкции, иметь дело с другими неожиданностями. Наиболее популярным является обмен usdc, поскольку здесь все предельно просто, если разобраться. Например, если собираетесь обменять usdc на рубли используя для этого наш обменник. Выбор правильного обменника является крайне важным шагом, ведь от этого зависит насколько процедура станет выгодной и оперативной. 


Процесс вывода USDC на Тинькофф 

Собираясь превратить USDT в рубли, понадобится совершить несколько простых действий:

  • Первое, что нужно сделать, так это указать кошелек для криптовалюты;

  • Внести сумму, предназначенную для обмена;

  • Указать реквизиты карты, кошелька;

  • Совершить перевод. Сделать это нужно с личного кошелька на тот, что представленный сервисом;

  • Подождать, пока перевод проверят и завершиться перевод. 

Чаще всего для того, чтобы вывести usdc на карту уходит не более десяти-пятнадцати минут. Но бывают также исключительные случаи, когда понадобится больше времени. Объясняется это тем, что может потребоваться дополнительная AML для проверки средств. 


Какие суммы доступны для обмена?

Какими могут обменные суммы, решает обменник USDT, поскольку это зависит от резерва обменника на тот момент, когда совершается транзакция. Но также нужно принять во внимание то, что максимум за одну операцию можно вывести 900 000 рублей.

При этом, операции проводятся неограниченно, соблюдая рамки того резерва, что доступен в обменнике. Поэтому, если решите продать usdc за Тинькофф, обменять, то сделать это на нашей бирже можно без ограничений. При условии, если сумма не станет превышать резерв. 

Курсы на рынке криптовалюты могут регулярно меняться, поэтому сказать точный курс не представляется возможным. Но обменник, куда предлагаем обратиться постоянно отслеживает курсы, обновляя информацию ежеминутно, учитывая котировки больших бирж. Благодаря этому, клиенты могут оставаться уверенными в том, что обмен криптовалюты на рубли происходит по максимально выгодному курсу. 


Надежная и проверенная биржа обмена

Обращаясь на нашу биржу обмена, все клиенты получают такие выгодные условия сотрудничества:

  • Курс обмена соответствует значением наиболее известных бирж;

  • Транзакции проводятся быстро, сам обмен возможен круглосуточно;

  • Гарантируется полноценная конфиденциальность, обеспечивается поддержка каждому пользователю;

  • Обмен анонимный, никаких дополнительных действий не понадобится, верификация не нужна. 

Выбрав наш обменник, можете быть уверены, что обменные транзакции пройдут быстро и на высоком уровне безопасности. 

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