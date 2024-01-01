Как можно обменять Circle USDC на Тинькофф быстро?

Ежедневно все больше людей предпочитают использовать криптовалюту. Особенно когда дело может касаться переводов международного масштаба. Выполняя подобный обмен, не придется платить большие комиссии, обходить санкции, иметь дело с другими неожиданностями. Наиболее популярным является обмен usdc, поскольку здесь все предельно просто, если разобраться. Например, если собираетесь обменять usdc на рубли используя для этого наш обменник. Выбор правильного обменника является крайне важным шагом, ведь от этого зависит насколько процедура станет выгодной и оперативной.





Процесс вывода USDC на Тинькофф

Собираясь превратить USDT в рубли, понадобится совершить несколько простых действий:

Первое, что нужно сделать, так это указать кошелек для криптовалюты;

Внести сумму, предназначенную для обмена;

Указать реквизиты карты, кошелька;

Совершить перевод. Сделать это нужно с личного кошелька на тот, что представленный сервисом;

Подождать, пока перевод проверят и завершиться перевод.

Чаще всего для того, чтобы вывести usdc на карту уходит не более десяти-пятнадцати минут. Но бывают также исключительные случаи, когда понадобится больше времени. Объясняется это тем, что может потребоваться дополнительная AML для проверки средств.





Какие суммы доступны для обмена?

Какими могут обменные суммы, решает обменник USDT, поскольку это зависит от резерва обменника на тот момент, когда совершается транзакция. Но также нужно принять во внимание то, что максимум за одну операцию можно вывести 900 000 рублей.

При этом, операции проводятся неограниченно, соблюдая рамки того резерва, что доступен в обменнике. Поэтому, если решите продать usdc за Тинькофф, обменять, то сделать это на нашей бирже можно без ограничений. При условии, если сумма не станет превышать резерв.

Курсы на рынке криптовалюты могут регулярно меняться, поэтому сказать точный курс не представляется возможным. Но обменник, куда предлагаем обратиться постоянно отслеживает курсы, обновляя информацию ежеминутно, учитывая котировки больших бирж. Благодаря этому, клиенты могут оставаться уверенными в том, что обмен криптовалюты на рубли происходит по максимально выгодному курсу.





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