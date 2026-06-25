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NFT пошаговая проверка перед реальной операцией

25 июня 2026
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NFT-операция становится рискованной не в момент, когда вы смотрите на картинку, а в момент подписи: кошелёк подтверждает действие со смарт-контрактом, сеть списывает комиссию, а права на токен меняют владельца. Перед покупкой, продажей или переводом NFT важно проверить не только цену, но и сеть, контракт, права, условия площадки и смысл подписи.

Сначала определите тип операции

Покупка, продажа, mint, transfer и принятие оффера — разные действия. У них разные риски: при покупке важны подлинность коллекции и цена, при продаже — условия листинга и комиссии площадки, при переводе — адрес получателя и сеть, при mint — контракт и разрешения.

Типичная ошибка. Думать, что любое окно подписи в кошельке одинаковое. На самом деле одно сообщение может быть безобидным подтверждением входа, а другое — разрешением на действие с активом.

Проверьте сеть и адрес контракта

NFT существует в конкретной сети и привязан к конкретному смарт-контракту. Название коллекции и изображение можно скопировать, поэтому подлинность нужно проверять через адрес контракта, официальные ссылки проекта и страницу коллекции на площадке.

Если вы получаете ссылку из рекламы, личного сообщения или поисковой выдачи, откройте официальный сайт проекта отдельно и сравните адреса. Фишинговые копии часто выглядят убедительно, но ведут к другому контракту или вредной подписи.

Проверка перед сделкой

Почему важна

Где ошибаются

Что сделать заранее

Сеть

Определяет комиссию и совместимость кошелька

Покупают или переводят не в той сети

Проверить сеть в кошельке и на площадке

Контракт

Подтверждает подлинность коллекции

Ориентируются на название и картинку

Сверить адрес контракта с официальным источником

Права и лицензия

NFT не всегда даёт коммерческие права

Считать токен автоматической передачей авторских прав

Прочитать условия коллекции

Подпись

Может давать разрешение на действие

Подписывать непонятный запрос

Прочитать тип операции в кошельке

Права на NFT: токен не всегда равен авторским правам

Покупка NFT обычно означает владение токеном в блокчейне, но не всегда даёт право коммерчески использовать изображение, музыку или персонажа. Условия зависят от проекта, лицензии и правил площадки.

Объяснение термина. Metadata описывает NFT: изображение, атрибуты, ссылку на файл. Но юридические права определяются не самой картинкой, а условиями проекта и применимым правом. Если вы покупаете NFT для бренда, мерча или публичного использования, эту часть нужно проверять особенно внимательно.

Комиссии, роялти и итоговая цена

В NFT-сделке итоговая стоимость может включать цену токена, сетевую комиссию, сбор площадки и возможные авторские роялти. Не нужно угадывать цифры заранее: смотрите финальный экран сделки и правила конкретной площадки.

Если сеть перегружена, комиссия может измениться. Если цена коллекции волатильна, оффер или листинг может стать невыгодным быстрее, чем вы ожидаете. Перед подписью обновите страницу и проверьте итог ещё раз.

Безопасность подписи и разрешений

Кошелёк может попросить подписать сообщение, подтвердить транзакцию или выдать разрешение маркетплейсу. Опасность в том, что пользователь часто нажимает approve автоматически. Перед подписью смотрите, какой актив затрагивается и какое действие разрешается.

  • Не подписывайте запрос, если текст или действие непонятны.
  • Не подключайте основной кошелёк к случайным сайтам.
  • Для mint и новых коллекций используйте отдельный кошелёк с ограниченным балансом.
  • Периодически отзывайте старые разрешения через проверенные инструменты.

Пошаговый чек-лист перед операцией

  1. Определите действие: покупка, продажа, mint, перевод или оффер.
  2. Проверьте сеть и наличие нативного токена на комиссию.
  3. Сверьте контракт коллекции с официальным источником.
  4. Прочитайте условия прав, роялти и сборов площадки.
  5. Проверьте адрес получателя или параметры листинга.
  6. Прочитайте окно подписи в кошельке до подтверждения.

Ответы на частые вопросы

Можно ли вернуть NFT, если отправил его не туда?

Обычно нет. Если перевод ушёл на неверный адрес или в неподдерживаемую сеть, вернуть актив без участия получателя практически невозможно.

NFT даёт авторские права на изображение?

Не автоматически. Владение токеном и коммерческие права — разные вещи. Нужно читать лицензию проекта и условия площадки.

Зачем проверять адрес контракта, если коллекция выглядит правильно?

Название, аватар и изображение можно скопировать. Адрес контракта помогает отличить оригинальную коллекцию от подделки.

Заключение

NFT-операция требует той же дисциплины, что и любая криптосделка: проверить сеть, контракт, цену, права, комиссию, адрес и смысл подписи. Чем дороже актив, тем меньше места для действий «на автомате».

Лучший практический принцип — сначала понять, что именно вы подписываете, и только потом подтверждать. Если интерфейс торопит или обещает редкую выгоду за срочную подпись, это повод остановиться.

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