Какие ошибки чаще всего допускают при работе с DeFi при первом использовании и как их избежать

Первый опыт в DeFi часто начинается с простого действия: подключить кошелёк, обменять токен, добавить ликвидность или подписать транзакцию. Ошибка в том, что новичок воспринимает DeFi как обычное приложение, где поддержку можно попросить отменить действие. В децентрализованных протоколах ответственность гораздо ближе к пользователю: что подписали, то и произошло.

Главная ошибка: подключать основной кошелёк ко всему подряд

Новичок часто хранит все средства в одном кошельке и им же подключается к новым сайтам. Это опасная привычка. Для экспериментов лучше использовать отдельный кошелёк с небольшой суммой, а основной кошелёк держать отдельно от тестов, airdrop-страниц и неизвестных dApp.

Практический пример. Пользователь видит обещание бесплатного токена, подключает кошелёк и подписывает разрешение. Если это вредный контракт, потери могут начаться не сразу, а после того как в кошельке появится подходящий токен.

Непонимание сетей и gas

DeFi работает в разных сетях: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism и других. У каждой сети свои адреса, комиссии, нативный токен для gas и набор протоколов. Ошибка — думать, что если адрес выглядит одинаково, то средства автоматически доступны везде.

Перед первой операцией проверьте, в какой сети открыт сайт, какой токен нужен для оплаты комиссии и есть ли у вас достаточно нативной монеты именно в этой сети.

Бесконечные разрешения на токены

Многие DeFi-приложения просят approve — разрешение контракту тратить определённый токен. Иногда интерфейс предлагает unlimited approval, то есть очень широкое разрешение. Это удобно, но повышает риск: если контракт окажется вредным или будет скомпрометирован, под угрозой может оказаться больше средств.

Экспертный микро-инсайт. Для первых операций лучше задавать ограниченное разрешение на сумму, близкую к реальной операции, и периодически отзывать старые approvals через проверенные инструменты.

Таблица типичных ошибок новичка

Ошибка Последствие Более безопасное действие Подключать основной кошелёк Все средства оказываются в зоне риска. Создать отдельный кошелёк для DeFi-тестов. Подписывать без чтения Можно выдать разрешение на списание токенов. Проверять тип действия: swap, approve, signature. Игнорировать сеть Средства могут оказаться не там, где ожидалось. Сверять сеть сайта, кошелька и токена. Хранить seed-фразу онлайн Компрометация устройства может привести к потере кошелька. Хранить seed-фразу офлайн и никому не вводить её на сайтах.

Фишинг и поддельные интерфейсы

DeFi-фишинг часто выглядит убедительно: похожий домен, реклама в поиске, копия интерфейса, фальшивая поддержка в Telegram или Discord. Самая опасная фраза — «введите seed-фразу для восстановления доступа». Настоящий DeFi-сайт не должен просить seed-фразу для обычного подключения.

Открывайте протоколы из сохранённых закладок.

Проверяйте домен вручную, а не через рекламу.

Не переходите по ссылкам из личных сообщений.

Не вводите seed-фразу нигде, кроме процесса восстановления собственного кошелька в официальном приложении.

Непонимание смарт-контрактов и ликвидности

Высокая доходность в DeFi обычно связана с риском: смарт-контракт может содержать ошибку, пул может потерять ликвидность, токен может быть неликвидным, а «доходность» может держаться только на притоке новых участников. Новичку важно не гнаться за максимальным APR, а сначала понять, откуда берётся доход.

Типичная ошибка. Купить токен только потому, что он быстро растёт, а потом обнаружить, что продать его нельзя из-за ограничений контракта или отсутствия ликвидности.

Безопасный порядок первого использования

Создайте отдельный кошелёк для DeFi. Пополните его небольшой суммой. Откройте протокол через проверенный домен. Проверьте сеть и gas-токен. Сделайте маленькую тестовую операцию. После операции проверьте approvals и при необходимости отзовите лишние. Не переводите крупные суммы, пока не понимаете механику протокола.

Ответы на частые вопросы

Можно ли пользоваться DeFi с биржевого счёта? Обычно DeFi требует некастодиальный кошелёк, где вы управляете ключами. С биржевого счёта напрямую взаимодействовать со смарт-контрактами нельзя так же гибко. Что опаснее: approve или swap? Swap — это конкретный обмен, а approve — разрешение контракту тратить токен. Широкий approve может быть опаснее в долгосрочной перспективе, если его не контролировать. Нужно ли покупать аппаратный кошелёк? Для первых маленьких тестов он не обязателен, но для значимых сумм аппаратный кошелёк снижает риск компрометации ключей.

Заключение

DeFi полезен, когда пользователь понимает механику кошельков, сетей, разрешений и рисков. Для первого опыта главный принцип простой: отдельный кошелёк, маленькая сумма, проверенный домен, внимательное чтение подписи и никаких seed-фраз на сайтах.