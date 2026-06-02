Как работают децентрализованные финансы на практике

Децентрализованные финансы на практике — это не абстрактная замена банкам, а набор протоколов, где пользователь подключает кошелек и сам выполняет операции: меняет токены, даёт ликвидность, берёт займ под залог, стейкает активы или переводит средства между сетями. Главное отличие DeFi в том, что правила операции записаны в смарт-контракте, а ответственность за адрес, сеть, подпись и риск остаётся на пользователе.

Из чего состоит DeFi

Базовый слой DeFi — блокчейн, например Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Smart Chain, Solana или другая сеть. Поверх него работают смарт-контракты: программы, которые принимают активы, хранят правила и выполняют операции без отдельного оператора в привычном смысле.

Пользователь взаимодействует с протоколом через кошелек. Он не вводит логин и пароль как в банке, а подключает адрес и подписывает транзакции. Подпись подтверждает действие: обменять токены, внести залог, забрать доходность, выдать разрешение контракту.

Объяснение термина. Смарт-контракт — это код в блокчейне, который автоматически выполняет заданные правила. Но «автоматически» не значит «безрисково»: если в коде ошибка или пользователь подписал вредное действие, последствия могут быть финансовыми.

Обмен токенов через DEX

Самый понятный сценарий DeFi — обмен токенов на децентрализованной бирже. Пользователь выбирает пару, например ETH/USDC, указывает сумму и подписывает транзакцию. Сделка проходит не через книгу заявок биржи, а через пул ликвидности или маршрут из нескольких пулов.

Цена зависит от ликвидности, размера сделки, комиссии пула и проскальзывания. Если токен малоликвидный, даже небольшая покупка может заметно сдвинуть цену. Поэтому перед обменом важно смотреть minimum received — минимальную сумму, которую пользователь получит после всех отклонений.

Типичная ошибка. Новичок видит выгодный курс в интерфейсе, но не проверяет проскальзывание и контракт токена. В результате покупает поддельный актив или получает меньше ожидаемого из-за слабой ликвидности.

Пулы ликвидности и доходность

Поставщик ликвидности вносит пару активов в пул, например ETH и USDC. Трейдеры обмениваются через этот пул и платят комиссию. Часть комиссии распределяется между поставщиками ликвидности. На бумаге это похоже на пассивный доход, но на практике есть риск изменения соотношения цен.

Главный риск называется impermanent loss — непостоянная потеря. Если один актив сильно вырос или упал относительно второго, итоговая стоимость позиции в пуле может оказаться ниже, чем если бы пользователь просто держал активы отдельно. Комиссии могут компенсировать этот эффект, но не гарантированно.

Кредитование и займы под залог

В DeFi можно внести активы в кредитный протокол и получать процент от заёмщиков. Другой пользователь может взять займ, но обычно обязан внести залог с запасом. Например, заложить ETH и занять стейблкоины. Если цена залога падает, позицию могут ликвидировать.

Это ключевое отличие от обычного потребительского кредита: DeFi-займ чаще всего сверхзалоговый. Протокол не знает личность заёмщика, поэтому защищается автоматической ликвидацией. Когда коэффициент здоровья позиции падает ниже порога, часть залога продаётся для погашения долга.

Практический пример. Пользователь заложил волатильный актив и занял стейблкоины почти на максимальную доступную сумму. Рынок упал ночью, залог подешевел, и позиция была ликвидирована до того, как пользователь успел добавить обеспечение.

Стейкинг, liquid staking и рестейкинг

Стейкинг — это участие в защите proof-of-stake сети или делегирование актива валидатору. Пользователь получает вознаграждение, но может столкнуться с периодом разблокировки, риском валидатора и изменением доходности. Liquid staking добавляет ликвидный токен, который представляет застейканную позицию и может использоваться в DeFi.

Плюс liquid staking — гибкость: актив продолжает приносить базовую доходность и остаётся применимым в протоколах. Минус — добавляется риск смарт-контракта, риск отклонения цены ликвидного токена от базового актива и риск сложных стратегий, если пользователь использует этот токен как залог.

Мосты и работа с несколькими сетями

DeFi редко ограничивается одной сетью. Пользователь может держать активы в Ethereum, обменивать их в Arbitrum, пользоваться стейблкоинами в Base и переводить часть средств через мост. Мосты решают задачу перемещения активов или сообщений между блокчейнами, но исторически это один из наиболее рискованных элементов инфраструктуры.

Перед использованием моста важно проверить сеть отправки, сеть получения, тип актива, комиссию, срок зачисления и репутацию маршрута. Для крупных сумм разумно начинать с тестового перевода.

Сценарий Что делает пользователь Главный риск DEX-обмен Меняет один токен на другой Проскальзывание, поддельный токен, вредная подпись Ликвидность Вносит активы в пул Impermanent loss и риск контракта Кредитование Даёт активы или берёт займ под залог Ликвидация при падении залога Мост Переводит актив между сетями Ошибка сети, задержка, риск инфраструктуры

Как начать безопаснее

Используйте отдельный кошелек для DeFi, а не основной кошелек хранения.

Начинайте с небольших сумм и тестовых операций.

Проверяйте адрес контракта токена через официальный сайт или крупный агрегатор.

Ограничивайте approvals и периодически отзывайте старые разрешения.

Не заходите в протоколы по ссылкам из личных сообщений и рекламы.

Считайте доходность после комиссий, проскальзывания и возможных потерь.

Ответы на частые вопросы

DeFi подходит новичку? Подходит только для небольших сумм и простых операций после изучения базовых правил. Для хранения всех средств DeFi-кошелек новичка — плохая идея. Доходность в DeFi гарантирована? Нет. Проценты могут меняться, комиссии съедают часть результата, а риски ликвидации, контракта и цены актива остаются на пользователе. Почему DeFi часто требует несколько подтверждений? Сначала пользователь разрешает контракту использовать токен, затем отдельно подписывает само действие. Это нормальная механика, но каждое разрешение нужно проверять.

Заключение

DeFi на практике работает через кошелек, смарт-контракты и личную ответственность пользователя. Это даёт гибкость: обмены, займы, ликвидность, стейкинг и работа с разными сетями доступны без традиционного посредника.

Но свобода здесь не бесплатна. Перед каждой операцией нужно понимать, что подписывается, какой актив используется, где находится ликвидность и какой риск принимает пользователь.