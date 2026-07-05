Что проверить перед тем как использовать Web3 выбор сервиса под разные цели пользователя

Web3 открывает доступ к DeFi, NFT, децентрализованным приложениям, on-chain играм, мультичейн-кошелькам и новым финансовым инструментам. Но перед подключением кошелька к первому попавшемуся сервису нужно понять цель, сеть, риски смарт-контракта, тип кошелька, комиссии и разрешения. В Web3 ошибка часто происходит одним кликом.

Определите сценарий

Web3 — слишком широкое слово. Один пользователь хочет хранить активы, другой — обменивать токены, третий — участвовать в DeFi, четвёртый — покупать NFT, пятый — тестировать новые приложения. Для каждого сценария нужен свой уровень осторожности.

Если цель — хранение, важнее кошелёк и backup. Если цель — DeFi, важнее аудит, ликвидность, риски контракта и approvals. Если цель — NFT или игры, важнее подлинность коллекции, ссылка и отдельный кошелёк для экспериментов.

Практический пример. Для нового dApp разумно создать отдельный кошелёк, пополнить его ограниченной суммой и не подключать основной кошелёк с долгосрочными активами.

Выберите тип кошелька

Кошелёк не просто показывает баланс, а подписывает операции. Поэтому выбор зависит от суммы, частоты действий и уровня риска.

Тип кошелька Когда подходит Главный риск Мобильный кошелёк Небольшие суммы, быстрые операции, новичкам Потеря телефона, фишинг, вредоносные приложения Браузерное расширение Работа с dApp, DeFi, NFT Фейковые сайты, вредные расширения, approvals Аппаратный кошелёк Долгосрочное хранение и крупные суммы Ошибки backup, покупка с рук, невнимательная подпись Burner wallet Тесты, новые приложения, аирдропы Нельзя держать значительные средства

Объяснение термина. Burner wallet — отдельный временный кошелёк для рискованных или экспериментальных действий. Он снижает ущерб, если dApp окажется вредоносным.

Проверьте сеть и комиссии

Перед использованием сервиса уточните сеть: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Solana, Base или другую. Один и тот же токен может существовать в разных сетях, но это не значит, что его можно отправлять куда угодно.

Комиссии различаются. В одной сети операция стоит центы, в другой — несколько долларов или больше при нагрузке. Кроме swap могут быть расходы на approve, bridge, claim, mint или вывод ликвидности.

Типичная ошибка. Пользователь переводит токены в сеть, которую не поддерживает нужный сервис, а потом вынужден платить за bridge или искать сложный маршрут возврата.

Проверьте сервис

Не подключайте кошелёк только потому, что ссылка пришла в Telegram, Discord или рекламе. Проверьте официальный сайт, соцсети, документацию, историю домена, контракты, отзывы и предупреждения сообщества. Фишинговые копии Web3-сервисов часто выглядят почти идеально.

сравните ссылку с официальными источниками;

проверьте, не является ли сайт свежим клоном;

посмотрите, есть ли документация и понятная команда;

оцените ликвидность и историю протокола;

не подписывайте транзакцию, если не понимаете её смысл.

Для DeFi важно смотреть не только на доходность, но и на то, откуда она берётся. Слишком высокая доходность без понятной экономики часто означает высокий риск.

Разберитесь с разрешениями

В Web3 пользователь часто подписывает не только перевод, но и разрешение смарт-контракту тратить токены. Это называется approve. Если вы выдали бесконечное разрешение вредоносному контракту, он может вывести доступные токены без новой явной оплаты.

Перед подписью смотрите, что запрашивает кошелёк: отправку средств, approve, подключение сайта, подпись сообщения, изменение сети или взаимодействие с контрактом.

Экспертный микро-инсайт. Безопаснее выдавать ограниченные approvals, регулярно отзывать старые разрешения и не использовать основной кошелёк для тестирования новых dApp.

Подберите сервис под цель

Для хранения активов нужен надёжный кошелёк и понятный backup. Для обмена токенов — DEX с ликвидностью, адекватным проскальзыванием и проверенными токенами. Для DeFi — протокол с историей, аудитом, понятной доходностью и рисками. Для NFT — официальная коллекция, проверенный маркетплейс и внимательная проверка подписи.

Если цель — аирдропы и тестнеты, используйте отдельный кошелёк. Если цель — регулярные операции с крупными суммами, разделите кошельки: хранение, рабочий кошелёк и экспериментальный кошелёк.

Красные флаги

Опасные сигналы: гарантированная доходность, срочный mint, закрытый presale с давлением, просьба ввести seed-фразу, сайт-клон, непонятный контракт, отсутствие документации, фейковые комментарии и личные сообщения от «поддержки».

Нормальный сервис никогда не просит seed-фразу. Поддержка не должна предлагать «синхронизировать кошелёк» через внешнюю форму. Любая просьба ввести recovery phrase на сайте — почти гарантированный признак кражи.

Ответы на частые вопросы

Можно ли использовать один кошелёк для всего Web3? Технически можно, но это плохая практика. Лучше разделить хранение, ежедневные операции и эксперименты. Что опаснее: подключение кошелька или подпись? Подключение обычно показывает адрес, а подпись может дать разрешение, отправить средства или подтвердить действие. Читайте, что подписываете. Нужно ли отзывать approvals? Да, особенно при частом использовании DeFi, NFT-маркетплейсов и новых dApp. Старые разрешения лучше периодически удалять. Как понять, что сервис настоящий? Проверяйте ссылку через официальные источники, документацию, соцсети, репозитории, контракты и историю проекта.

Заключение

Перед использованием Web3 нужно проверить не только интерфейс, но и цель, кошелёк, сеть, комиссии, сервис, разрешения и последствия подписи. Здесь пользователь сам управляет доступом к активам, поэтому невнимательность стоит дорого.

Лучший подход — разделять кошельки, начинать с малых сумм, не подписывать непонятные действия и регулярно чистить разрешения.