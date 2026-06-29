Что проверить перед использованием Web3 риски верификация и безопасность

Web3 даёт пользователю прямой контроль над активами, но вместе с контролем приходит ответственность за каждое подключение кошелька, подпись и разрешение контракту. Большинство потерь происходит не из-за сложной технической атаки, а из-за фишингового сайта, невнимательной подписи, лишнего approval или неверной сети. Поэтому перед любым действием нужен короткий, но строгий чек-лист.

Сначала проверьте, настоящий ли сайт

Фишинговые копии Web3-сервисов часто выглядят почти идеально. Отличаться может одна буква в домене, рекламная выдача, поддельный аккаунт в соцсетях или ссылка в личном сообщении. Открывайте dApp из сохранённой закладки, официальной документации или проверенного профиля проекта.

сверьте домен посимвольно;

не переходите по случайным рекламным ссылкам;

проверьте, совпадает ли URL с официальной документацией;

остерегайтесь сайтов, которые торопят обещанием бонуса;

не вводите seed-фразу ни на одном сайте.

Проверьте кошелёк и сеть

Перед подключением убедитесь, что выбран правильный кошелёк и правильная сеть. Ошибка сети может привести к неудачной транзакции, лишним комиссиям или отправке актива туда, где вы не сможете им удобно управлять.

Практический микро-инсайт. Для новых dApp полезно использовать отдельный кошелёк с ограниченным балансом. Основное хранение и экспериментальные подключения лучше разделять.

Что именно вы подписываете

Подпись в Web3 не всегда означает перевод средств. Иногда это вход на сайт, иногда разрешение контракту, а иногда действие, которое меняет владение активом. Не подтверждайте запрос, если кошелёк показывает непонятный метод, не тот адрес контракта или слишком широкие права.

Риск Как выглядит Что сделать Фишинг Похожий домен или ссылка из сообщения. Открывать только проверенный адрес. Лишний approval Контракт получает право тратить токены. Ограничить сумму и позже отозвать разрешение. Слепая подпись Кошелёк плохо объясняет действие. Не подписывать без понимания смысла.

Approvals: почему разрешения опаснее, чем кажутся

Approval разрешает смарт-контракту взаимодействовать с вашими токенами. В некоторых интерфейсах предлагается unlimited approval — широкое разрешение без конкретного лимита. Это удобно, но рискованно: если контракт или сайт окажется вредоносным, последствия могут быть серьёзными.

Выдавайте разрешение только на нужную сумму, если интерфейс это позволяет. Проверяйте адрес контракта через обозреватель блокчейна. Периодически отзывайте старые approvals. Не подтверждайте запросы, которые появились без вашего действия.

Проверка транзакции перед подтверждением

Перед кнопкой Confirm посмотрите сеть, комиссию, актив, сумму, адрес получателя, контракт и действие. Если кошелёк показывает предупреждение, не игнорируйте его. Если операция связана с обменом или выводом в обычные деньги, заранее продумайте маршрут: где будет храниться актив, как его потом обменять и какие проверки потребуются.

Как действовать после подозрительной подписи

Если вы подписали что-то сомнительное, не продолжайте взаимодействие с сайтом. Отключите dApp в кошельке, проверьте approvals, переведите оставшиеся активы на чистый адрес, если риск высок, и сохраните данные транзакции для анализа. Время здесь важнее попыток разобраться «потом».

Ответы на частые вопросы

Безопасен ли WalletConnect сам по себе? Протокол соединения обычно не является главной проблемой. Риск чаще возникает из-за фишингового dApp, вредного запроса на подпись или невнимательного approval. Можно ли подключать основной кошелёк к новым dApp? Лучше не делать этого без необходимости. Для тестов и новых сервисов безопаснее отдельный кошелёк с небольшой суммой. Что делать с unlimited approval? Если он не нужен постоянно, ограничьте сумму или отзовите разрешение после операции через проверенный инструмент управления approvals.

Заключение

Web3-безопасность держится на дисциплине: настоящий сайт, правильная сеть, понятная подпись, ограниченные approvals и внимательная проверка транзакции. Не подписывайте то, что не понимаете, и не храните основной капитал на кошельке, который постоянно подключается к новым сервисам.