Что проверить перед использованием Web3 ошибки новичка и как их избежать

Первый опыт в Web3 часто ломается не на сложной технологии, а на простых действиях: подключил кошелёк к фишинговому сайту, выбрал не ту сеть, подписал непонятное разрешение, оставил бесконечный allowance или отправил актив без газа на комиссию. Перед использованием DeFi, NFT-маркетплейса, bridge или любого dApp нужен короткий чек-лист — он дешевле, чем восстановление после ошибки.

Что именно проверить до подключения кошелька

Web3-сервис получает доступ не к вашему паролю, а к действиям, которые вы сами подтверждаете кошельком. Поэтому главная граница безопасности — экран подписи. Если вы не понимаете, что подписываете, лучше остановиться. Подключение кошелька само по себе обычно не переводит средства, но дальнейшие approvals и signatures могут дать сервису право тратить токены или выполнить действие от вашего имени.

Объяснение термина. Approval — разрешение смарт-контракту тратить определённый токен. Signature — криптографическая подпись сообщения или действия. Оба инструмента нормальны в Web3, но опасны, если сайт поддельный или условия непонятны.

Проверьте домен и источник ссылки

Фишинг в Web3 часто копирует интерфейс известного dApp. Отличие может быть в одной букве домена, рекламной ссылке, поддельном Twitter/X-аккаунте или «поддержке» в личных сообщениях. Перед подключением кошелька открывайте сайт из официальных источников проекта и сохраняйте проверенный адрес в закладки.

Типичная ошибка. Пользователь ищет dApp через поисковик, нажимает рекламный результат, подключает кошелёк и подписывает разрешение. Интерфейс выглядит знакомо, но контракт принадлежит мошенникам.

Проверьте сеть и газ

Один и тот же токен может существовать в разных сетях, а кошелёк может быть подключён к Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Base или другой сети. Если dApp ожидает одну сеть, а пользователь работает в другой, операция может не выполниться или актив окажется не там, где ожидалось.

Также нужен нативный токен сети для комиссии: ETH для Ethereum и ряда L2, BNB для BNB Chain, MATIC/POL для Polygon в зависимости от сети и кошелька, TON для TON-сценариев и так далее. Не отправляйте весь баланс нативной монеты, если она нужна для дальнейших действий.

Чек-лист перед первым Web3-действием

Проверка перед стартом Зачем нужна Типичная ошибка Что сделать заранее Домен dApp Защищает от фишинга Переходят по рекламе или ссылке из чата Открыть сайт из официальных источников Сеть кошелька Определяет, где выполняется операция Выбирают не ту сеть Сверить сеть в кошельке и dApp Газ для комиссии Без него действие не пройдёт Отправляют весь нативный токен Оставить небольшой запас на комиссии Approval Даёт контракту право тратить токены Подписывают unlimited без понимания Ограничить сумму или отказаться Подпись сообщения Может быть не безобидной Подписывают непонятный текст Читать экран подписи и отменять сомнительное

Разрешения: почему их нужно ограничивать и отзывать

Многие dApp просят разрешение на трату токенов. Иногда кошелёк предлагает unlimited approval — бесконечный лимит. Это удобно для частых операций, но увеличивает ущерб, если контракт окажется вредоносным или будет взломан. Для новичка безопаснее выдавать разрешение на конкретную сумму, если кошелёк и dApp позволяют это сделать.

После использования сервиса полезно периодически проверять активные approvals через инструменты вроде Revoke.cash, DeBank или встроенные функции кошелька. Отзыв разрешения не возвращает уже украденные активы, но снижает риск будущего списания.

Подпись — это не формальность

Кошелёк может показывать подпись как простое сообщение, но она способна запускать важные действия: листинг NFT, разрешение на transfer, подтверждение ордера, вход в сервис с правами. Если текст подписи нечитаемый, контракт неизвестен или сайт торопит вас таймером, лучше не подписывать.

Практический пример. Пользователь видит «получите бесплатный airdrop», подключает кошелёк и подписывает сообщение. На деле подпись разрешает продажу NFT или трату токенов. Бесплатный бонус превращается в потерю активов.

Как разделить кошельки по риску

Не используйте один кошелёк для всего. Практичная схема: отдельный основной кошелёк для хранения, отдельный горячий кошелёк для Web3-экспериментов и отдельный тестовый кошелёк для новых dApp. На экспериментальном кошельке держите только сумму, которую готовы рискнуть.

Seed-фразу храните офлайн и никогда не вводите её на сайте. Настоящий dApp не просит seed. Если сайт требует seed-фразу «для синхронизации» или «восстановления доступа», это почти наверняка попытка кражи.

Ответы на частые вопросы

Безопасно ли просто подключить кошелёк к dApp? Само подключение обычно не переводит активы, но оно открывает следующий шаг: approvals и signatures. Опасность начинается там, где пользователь подтверждает непонятное действие. Что такое unlimited approval и почему с ним осторожнее? Это разрешение контракту тратить токен без конкретного лимита. Оно удобно, но увеличивает риск, если контракт вредоносный или скомпрометирован. Как часто нужно отзывать разрешения? Жёсткого правила нет, но полезно регулярно проверять активные approvals и отзывать те, которые больше не нужны, особенно после работы с новым dApp. Можно ли восстановить активы после фишинговой подписи? Чаще всего нет. Можно отозвать оставшиеся разрешения, перевести уцелевшие активы и зафиксировать данные инцидента, но возврат зависит от конкретной ситуации и обычно не гарантирован.

Заключение

Web3 требует не страха, а дисциплины. До первого действия проверьте домен, сеть, газ, адрес контракта, смысл approval и текст подписи. Используйте отдельный кошелёк для экспериментов и не держите на нём лишние средства.

Главное правило простое: если кошелёк просит подтвердить действие, которое вы не понимаете, отмените операцию. В Web3 кнопка «подписать» часто важнее, чем кнопка «отправить».