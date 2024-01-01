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Обмен Toncoin на Сбербанк

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 20 подтверждений транзакцииToncoin TON-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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TONCOIN TON

Сумма *

Мин:  98.51

 - 

Макс:  394.05

Получите

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Sberbank RUB

Курс: 1: 507.54545444

Сумма *

Резерв:  16448258.73

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Обменять Toncoin на Сбербанк: как это сделать

Когда речь заходит о финансовых операциях, хочется как можно быстрее осуществить перевод и получить свои средства на карту. Обменник ton coin работает безупречно, позволяя вывести деньги быстро и безопасно. Как конвертировать криптовалюту в обычные деньги и получить их на своей карте Сбербанк?


Все действия в одном обменнике 


В криптовалютном обменнике вы можете проводить немало операций: пополнять счет с обычной российской банковской карты, хранить криптовалюту в кошельке, менять на другие криптовалюты, продавать. Для начала потребуется зарегистрировать на сайте, после чего пополнить кошелек с карты Сбербанк для начала осуществления операций. 


Как вывести ton на Сбербанк 


Чтобы получить ton сбербанк, зайдите на свой аккаунт, найдите криптовалюту TON Coin в списке доступных валют, скопируйте ваш уникальный адрес TON-кошелька и переведите нужное количество валюты на этот адрес. Если у вас уже есть TON coin и вы хотите обменять его на обычные деньги, можно продать ton и получить деньги на карту Сбербанка. Как вывести ton на карту сбербанк?


  1. Перейдите в раздел «обмен» и в поле «отдать» выберите нужную криптовалюту – TON Coin.

  2. Выберите валюту, в которой хотите получить деньги.

  3. Введите нужную сумму для совершения обмена. 

  4. После того как вы обменяете средства, можно вывести их на карту. Для этого перейдите в соответствующий раздел перевода. 

  5. Выберите способ перевода средств: это может быть банковская карта, счет. 

  6. Введите необходимые реквизиты и сумму для совершения транзакции. 

  7. Подтвердите операцию и деньги поступят на указанный вами счет за несколько минут. 


Если потребуется дополнительная проверка AML, может потребоваться немного больше времени. 


Какой в обменнике курс 


Обмен ton на rub в криптовалютном обменнике всегда осуществляется по актуальному курсу, который проверяется буквально каждую секунду. Как только курс меняется, система автоматически изменяет курс. Поэтому, обращаясь за переводами в обменник, вы всегда можете быть уверены в достоверности текущего курса. 


Преимущества обменника 


Доверять свои деньги нужно только проверенным платформам, которые могут гарантировать безопасность операций и, конечно же, анонимность. Продать
ton coin очень удобно по нескольким причинам: 


  1. Можно легко обменять TON Coin на любую фиатную валюту.

  2. Много способов вывода: поддерживаются выводы на банковские карты, счета и электронные кошельки. 

  3. Большинство операций на платформе выполняются мгновенно. 

  4. Самые низкие комиссии на рынке. 

  5. Гарантия безопасности. Двухфакторная аутентификация и передовая система защиты транзакций.


Осталось только оформить заявку на сайте для регистрации и уже через несколько минут начать переводить деньги как вам удобно с любой точки мира. 

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