



Обменять Toncoin на Сбербанк: как это сделать

Когда речь заходит о финансовых операциях, хочется как можно быстрее осуществить перевод и получить свои средства на карту. Обменник ton coin работает безупречно, позволяя вывести деньги быстро и безопасно. Как конвертировать криптовалюту в обычные деньги и получить их на своей карте Сбербанк?





Все действия в одном обменнике





В криптовалютном обменнике вы можете проводить немало операций: пополнять счет с обычной российской банковской карты, хранить криптовалюту в кошельке, менять на другие криптовалюты, продавать. Для начала потребуется зарегистрировать на сайте, после чего пополнить кошелек с карты Сбербанк для начала осуществления операций.





Как вывести ton на Сбербанк





Чтобы получить ton сбербанк, зайдите на свой аккаунт, найдите криптовалюту TON Coin в списке доступных валют, скопируйте ваш уникальный адрес TON-кошелька и переведите нужное количество валюты на этот адрес. Если у вас уже есть TON coin и вы хотите обменять его на обычные деньги, можно продать ton и получить деньги на карту Сбербанка. Как вывести ton на карту сбербанк?





Перейдите в раздел «обмен» и в поле «отдать» выберите нужную криптовалюту – TON Coin. Выберите валюту, в которой хотите получить деньги. Введите нужную сумму для совершения обмена. После того как вы обменяете средства, можно вывести их на карту. Для этого перейдите в соответствующий раздел перевода. Выберите способ перевода средств: это может быть банковская карта, счет. Введите необходимые реквизиты и сумму для совершения транзакции. Подтвердите операцию и деньги поступят на указанный вами счет за несколько минут.





Если потребуется дополнительная проверка AML, может потребоваться немного больше времени.





Какой в обменнике курс





Обмен ton на rub в криптовалютном обменнике всегда осуществляется по актуальному курсу, который проверяется буквально каждую секунду. Как только курс меняется, система автоматически изменяет курс. Поэтому, обращаясь за переводами в обменник, вы всегда можете быть уверены в достоверности текущего курса.





Преимущества обменника





Доверять свои деньги нужно только проверенным платформам, которые могут гарантировать безопасность операций и, конечно же, анонимность. Продать

ton coin очень удобно по нескольким причинам:





Можно легко обменять TON Coin на любую фиатную валюту. Много способов вывода: поддерживаются выводы на банковские карты, счета и электронные кошельки. Большинство операций на платформе выполняются мгновенно. Самые низкие комиссии на рынке. Гарантия безопасности. Двухфакторная аутентификация и передовая система защиты транзакций.





Осталось только оформить заявку на сайте для регистрации и уже через несколько минут начать переводить деньги как вам удобно с любой точки мира.