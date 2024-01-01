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Обмен Tether TON USDT на T-bank (Tinkoff) RUB

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс фиксируется на 1 час. Зачисление на наш счет происходит после того, как мы получим 20 подтверждений транзакции Tether Ton (TON)-сетью.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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Tether TON USDT

Сумма *

Мин:  598.83

 - 

Макс:  2177.59

Получите

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T-bank (Tinkoff) RUB

Курс: 1: 91.6

Сумма *

Резерв:  14894023.67

ФИО владельца *
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СБП 89000000000 *
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E-mail *

Обмен Tether TON USDT на T-bank (Tinkoff) RUB

Для обмена Вам необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Ознакомьтесь с условиями договора на оказание услуг, нажимая кнопку обменять вы подтверждаете согласие со всеми пунктами «Правила».
  2. Заполните все поля представленной формы. Нажмите кнопку «Обменять сейчас».
  3. Оплатите заявку. Для этого следует совершить перевод необходимой суммы, следуя инструкциям на нашем сайте.
  4. После выполнения указанных действий, система переместит Вас на страницу «Состояние заявки», где будет указан статус вашего перевода.
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