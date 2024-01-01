Данная операция производится в ручном режиме.
Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром
Курс фиксируется на 1 час. Зачисление на наш счет происходит после того, как мы получим 20 подтверждений транзакции Tether Ton (TON)-сетью.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
Tether TON USDT
Мин:
598.83
-
Макс:
2177.59
T-bank (Tinkoff) RUB
Курс:
1: 91.6
Резерв:
14894023.67
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