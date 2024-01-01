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Обмен Bitcoin на Монеро

<p>BTCChange24 — это криптообменник, специализирующийся на быстром обмене криптовалют. Платформа предлагает своим пользователям простой и надежный способ обмена популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и другие, на фиатные деньги или альтернативные цифровые активы. Основными преимуществами сервиса являются высокие стандарты безопасности, оперативное выполнение заявок на обмен, и круглосуточная техническая поддержка. Среднее время обработки транзакции составляет около 5 минут, что делает BTCChange24 одним из самых быстрых криптообменников на рынке.</p><p>Платформа также предлагает фиксированные и плавающие курсы, что позволяет пользователям выбирать наиболее выгодные условия обмена в зависимости от их потребностей. Для крупных сделок сервис обеспечивает высокую ликвидность, что позволяет проводить операции с минимальными комиссиями и без значительного влияния на рынок.</p><p>Независимо от объема сделки, пользователи могут быть уверены в безопасности своих транзакций благодаря передовым протоколам защиты, применяемым на платформе. Команда BTCChange24 активно работает над улучшением своего сервиса, регулярно обновляя платформу и добавляя новые направления обмена.</p>

Данная операция производится в автоматическом режиме.

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 2 подтверждений транзакции Bitcoin-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять больше времени при внештатных ситуациях.

Отдаёте

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Bitcoin BTC

Сумма *

Мин:  0.021

 - 

Макс:  0.3

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Monero XMR

Курс: 1: 351.42573449

Сумма *

Резерв:  4862.78392

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Как обменять Bitcoin на Монеро без проблем?

Наверное, Bitcoin является наиболее узнаваемой и адаптированной среди всех криптовалют, которые только существуют, сегодня на рынке. Не последнее значение имеет то, что именно Биткоин был первым на рынке криптовалюты. Но даже завоевав положительную репутацию, обменник Monero вызывает множество вопросов. И многие пользователи, желающие попробовать себя в мире криптовалюты, могут иметь опасения по поводу обмена цифровых денег.

Monero - одна из самых первых криптовалют, предоставляющая желающим выполнять транзакции btc xmr, не раскрывая данных. XMR – конфиденциальная монета, которая и появилась для решения проблем конфиденциальности, что возникали в сетях Биткойн. Монеро представляет возможность создать одноразовый адрес, скрывая на какие суммы выбраны транзакции, используя для этого конфиденциальные операции. 

Не требуется отдавать все BTC, можно купить нужное количество XMR, чтобы совершить будущие анонимные покупки. 

Процесс обмена BTC на XMR: основные действия 

Выбрав проверенный и надежный обменник, задуманное получится совершить достаточно быстро и просто. Если собираетесь обменять Биткойн на Монеро, понадобится:

  • Выбрать карту для обмена. В конкретном случая Bitcoin to Monero;

  • Ввести адрес получателя, чтобы могла произойти обработка транзакции;

  • Проверить курс, чтобы узнать, насколько выгодным станет обмен. Сколько пользователь получает после обмена ВТС;

  • Подтвердить транзакцию, внести депозит. После чего происходит конвертация Биткоин в Монеро.

По сути, нет ничего сложного. Иногда новички могут теряться, но немного разобравшись, получится понять, что все действия происходят без трудностей и заминок. 

Текущий курс обмена Биткойн на Монеро 

На сегодняшний день, курс одного биткоина к Монеро составляет 332.8158 XMR. Выбирая надежную и проверенную биржу обмена, получится совершить обмен любого количества Биткойн на Монеро. 

Также на специальном ресурсе есть возможность продать Monero если приняли такое решение. Для этого понадобится создать бесплатную учетную запись, прислать XMR на учетную запись и подождать пока совершиться продажа. 

Причины выбрать наш обменник 

Обменников в Сети достаточно, но не каждый из них способен предоставить услуги высокого качества. Но если обратиться на представленную платформ, тогда получится обмен Биткоин на Монеро на максимально выгодных условиях:

  • Курс биткоин Монеро, соответствует значением бирж, что занимают ведущее значение на рынке;

  • Транзакции проводятся быстро, обмен происходит круглосуточно;

  • Гарантируется полноценная конфиденциальность, средства пользователя в безопасности;

  • Обмен анонимный, предоставлять личные данные не понадобится. 

Все это лишь часть положительных качеств обменника. Больше информации можно узнать в процессе сотрудничества с биржей. 

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