ru
en
English
uk
Українська
ru
Русский
Вернуться на сайт

BTCChange24 присоединяется к тренду и объявляет конкурс. Участвовать очень просто!


Условия:

1. Сделай успешную обменную операцию на нашем сайте www.btcchange24.com в срок до 3 ноября 2024 года (часовой пояс +3 GMT).
2. Оставь об этом положительный отзыв на Bestchange.
3. Активируй свой отзыв. Для этого нужно зайти в почту и перейти по ссылке, которую пришлёт Bestchange.


Номер заявки и почтовый адрес в отзыве должны совпадать с данными в заявке на обмен. Это важно!

Вероятность победы возрастает, если оставлять отзыв после каждого успешного обмена. Ограничений нет.

Победителя выберем случайным образом в следующее воскресенье 3 ноября 2024 года и объявим результаты в телеграм канале

@btcchange24_official

Подпишись, чтобы не пропустить!

Не упусти шанс! Участвуй и выиграй 10 000 рублей!

Комментарий

Блог

нояб. 03, 2024
нояб. 03, 2024
нояб. 03, 2024
Поддержка