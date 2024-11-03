BTCChange24 присоединяется к тренду и объявляет конкурс. Участвовать очень просто!
Условия:
1. Сделай успешную обменную операцию на нашем сайте www.btcchange24.com в срок до 3 ноября 2024 года (часовой пояс +3 GMT).
2. Оставь об этом положительный отзыв на Bestchange.
3. Активируй свой отзыв. Для этого нужно зайти в почту и перейти по ссылке, которую пришлёт Bestchange.
Номер заявки и почтовый адрес в отзыве должны совпадать с данными в заявке на обмен. Это важно!
Вероятность победы возрастает, если оставлять отзыв после каждого успешного обмена. Ограничений нет.
Победителя выберем случайным образом в следующее воскресенье 3 ноября 2024 года и объявим результаты в телеграм канале
@btcchange24_official
Подпишись, чтобы не пропустить!
Не упусти шанс! Участвуй и выиграй 10 000 рублей!
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нояб. 03, 2024
нояб. 03, 2024
нояб. 03, 2024