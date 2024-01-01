Данная операция производится в ручном режиме.
Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром
Курс фиксируется на 1 час. Зачисление на наш счет происходит после того, как мы получим 20 подтверждений транзакции Tether Tron (TRC20)-сетью.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
Tether TRC20 USDT
Мин:
604.46
-
Макс:
2198.04
T-bank (Tinkoff) RUB
Курс:
1: 88.5
Резерв:
17724915.41
Криптовалютой с каждым днем начинает пользоваться все больше людей. Особенно это актуально для международных переводов, поскольку в таком случае не нужно оплачивать огромные комиссии, искать пути обхода санкций и сталкиваться с другими подводными камнями. Самый популярный вариант при расчетах - использование стейблкоинов, например, USDT (Tether). Эту криптовалюту достаточно просто обменять. Например, вывести USDT на Тинькофф с помощью нашего обменника.
Сделать обмен USDT на карту Т-Банк достаточно просто, для этого нужно только:
Указать свой криптовалютный кошелек.
Ввести необходимую сумму для обмена.
Предоставить реквизиты карты.
Выполнить перевод со своего кошелька на предоставленный сервисом.
Дождаться проверки перевода и окончания обмена.
Зачастую процедура вывода USDT TRC20 на Тинькофф занимает буквально 10-15 минут. В исключительных случаях может занять немного больше времени, если потребуется дополнительная AML проверка средств.
Доступная сумма для обмена зависит от резерва обменника на момент совершения операции. При этом стоит учитывать, что максимальная сумма вывода за 1 операцию - 900 000 рублей.
Но операций можно проводить неограниченное количество в рамках доступного резерва обменника. Потому, вывести USDT на карту Тинькофф можно без каких-либо ограничений, если сумма не превышает резерв.
Все курсы криптовалюты регулярно меняются, поэтому сказать точный курс невозможно. Наш обменник постоянно следит за всеми изменениями, а курсы обмена криптовалюты обновляются ежеминутно с учетом котировок крупных бирж.
Вы можете быть уверены, что сможете обменять криптовалюту на рубли Тинькофф по самому выгодному курсу.
Безопасно ли менять USDT на рубли в Т-Банк?
Десятки сайтов предлагают обмен USDT TRC20 на Тинькофф, но клиенты часто сталкиваются с завышенными комиссиями и возможностью нарваться на мошенников. Наш обменник работает уже не первый год и заслужил доверие пользователей.
Кроме того, мы сотрудничаем с крупными мониторингами криптообменников, что дает определенные гарантии для каждого пользователя.
На нашей платформе вы можете обменять USDT на карту Тинькофф на самых выгодных условиях:
курс, соответствующий значениям ведущих бирж;
быстрое проведение транзакции;
круглосуточный обмен;
полная конфиденциальность;
круглосуточная поддержка для каждого пользователя;
система AML проверки для безопасности ваших средств.
анонимный обмен, не требуется никаких дополнительных верификаций и предоставления личных данных;
возможность дополнительно снизить комиссию, зарегистрировавшись в системе и став участником программы лояльности.
И это только несколько основных преимуществ, которые получает каждый пользователь при использовании нашего обменника. А все, что нужно для вывода USDT TRC20 на Т-Банк - оформить заявку на сайте и выполнить перевод. А уже через 15 минут получить деньги рублями на свою карту.