Данная операция производится в ручном режиме.
Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 2 подтверждений транзакции Bitcoin сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.
Срок зачисления: 97% платежей на вывод проходят в течение 30 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 120 минут. В редких случаях перевод может занять больше времени из-за проблем со стороны банков.
Bitcoin BTC
Мин:
0.002318
-
Макс:
7.724847
TBC GEL
Курс:
1: 323630.989744
Резерв:
268003.87
Ещё каких-то пару лет назад вывести биткоин напрямую на банковский счёт в Грузии казалось чем-то из разряда фантастики. Я помню, как друзья мучились с переводами через зарубежные биржи, тратили часы на конвертацию и переплачивали комиссии. Сейчас всё иначе: открыл сайт обменник биткоин, указал TBC Bank в качестве направления — и деньги уже на карте в лари или долларах.
Я сам впервые попробовал этот метод пару лет назад, и, честно, был приятно удивлён. Всё прошло быстрее, чем перевод через обычный банк. И именно тогда я понял, что TBC Bank в связке с BTC — это очень удобная история.
Если спросить любого жителя Тбилиси, какой банк в стране самый технологичный, 9 из 10 ответят — TBC Bank. Быстрые переводы, понятное приложение, круглосуточная работа онлайн-сервисов. Для тех, кто держит биткоины, это значит одно: вы нашли подходящий обменник BTC, ввели реквизиты — и вуаля, деньги уже на вашем счёте.
Для меня этот банк стал чем-то вроде «моста» между криптовалютой и повседневными расходами. Нужно срочно оплатить что-то в лари? Продаю биткоин, получаю деньги, расплачиваюсь. Без посредников, звонков в банк и лишней бюрократии.
Кстати, TBC Bank часто рекомендуют и для международных переводов. Даже если ваши клиенты или партнёры находятся за границей, можно быстро продать BTC через обменник биткоинов онлайн и получить деньги на счёт в лари или долларах.
На практике всё довольно просто. Процесс можно описать так:
Находите проверенный bitcoin обменник — не случайный сайт, а сервис с отзывами и историей.
Выбираете направление: обмен биткоинов → TBC Bank.
Заполняете форму — сумму, реквизиты карты или счёта.
Переводите BTC на адрес, который укажет обменник.
Получаете деньги в лари или долларах на карту.
Я обычно получал зачисление за 15–20 минут, но это зависит от комиссии сети биткоина и скорости работы сервиса. Бывает, что деньги приходят ещё быстрее — особенно в утренние часы, когда нагрузка меньше.
Порядок действий почти не меняется. Вы переводите монеты на кошелёк обменника, а он отправляет вам фиат в TBC Bank.
Совет из личного опыта: перед тем как делать перевод, проверьте, хватает ли у сервиса резерва в нужной валюте. И ещё момент — иногда банк может уточнить происхождение средств. Это нормальная практика, и если вы пользуетесь проверенной площадкой, вопросов обычно не возникает.
Иногда на бирже выгоднее держать BTC, но если вы планируете быстрый вывод в лари, обменник биткоин напрямую на TBC Bank экономит время и снижает риск потерь на лишних транзакциях.
Тут лучше не торопиться. Лично я ориентируюсь на четыре вещи:
Отзывы. Лучшие обменники биткоина собирают много положительных комментариев. Если видите сплошной негатив — это тревожный знак.
Скорость. Быстрый обменник биткоин — спасение, когда курс «скачет».
Комиссия. Разница между сервисами может достигать 3%, и это уже серьёзная сумма на больших переводах.
Поддержка. Если оператор отвечает за пару минут и помогает с вопросами — большой плюс.
Ещё один момент — наличие ручной модерации сделок. Она занимает немного больше времени, но даёт дополнительную защиту от ошибок.
Переводы внутри страны проходят быстро, почти без задержек.
Обменять или вывести биткоин можно в любое время суток.
Проверенный обменник BTC сводит риск задержек к минимуму.
Конкуренция между сервисами позволяет найти курс лучше, чем на бирже.
Я бы добавил и ещё один плюс — удобство для тех, кто работает с иностранными клиентами. Получать оплату в BTC, а потом обменивать биткоин на TBC Bank — это в разы быстрее, чем ждать международный банковский перевод.
Использование первого попавшегося bitcoin обменник — можно нарваться на мошенников.
Игнорирование комиссии сети — в загруженные часы она может «съесть» заметную часть суммы.
Ошибки в реквизитах TBC Bank — иногда достаточно одной цифры, чтобы деньги ушли в никуда.
И ещё: некоторые новички забывают проверять курс на нескольких площадках. Даже разница в 1% на крупной сумме может означать потерю десятков долларов.
На небольшие суммы — да, некоторые обменники биткоин позволяют это сделать без верификации. Но как только сумма перевода становится крупной, и банки, и сервисы запросят подтверждение личности.
Я пару раз проводил маленькие обмены без верификации, и всё прошло гладко. Но когда речь шла о крупной сумме, пришлось отправлять документы — иначе перевод просто не провели бы.
Перед тем как обменять биткоин, всегда читаю свежие отзывы.
При первом обмене стараюсь отправить небольшую сумму — просто чтобы протестировать сервис.
Всегда сохраняю скриншоты и подтверждения перевода до момента, пока деньги не окажутся на карте.
Если делаю обмен в новой для себя валюте, проверяю курс не только на сайте обменника, но и на сторонних ресурсах.
Я перепробовал несколько сервисов, но Btcchange24 оставил самое положительное впечатление. Этот обменник биткоин работает быстро, курс всегда адекватный, а заявка обрабатывается без лишних вопросов.
Кроме направления Биткоин — TBC Bank, через Btcchange24 можно сделать обмен биткоинов онлайн на десятки других валют и банковских карт.
Биткоин — Сбербанк
Биткоин — Тинькофф
Биткоин — Alipay
Биткоин — МИР
Биткоин — Monero(XMR)
Биткоин — USDT
Все курсы и условия всегда есть на официальном сайте Btcchange24, и я советую проверять их перед сделкой — иногда можно поймать очень выгодный момент.
Помню, однажды я решил обменять биткоин в выходной день. Честно говоря, думал, что придётся ждать до понедельника, ведь банки часто работают по строгому графику. Но с TBC Bank всё прошло иначе: заявка была обработана за 30 минут, а деньги уже лежали на карте. Это был момент, когда я окончательно убедился — с таким банком можно спокойно работать и в нерабочие дни.
Иногда, конечно, бывают и неожиданные ситуации. Например, один мой знакомый отправил BTC с очень низкой комиссией в сети, и транзакция шла почти три часа. Это не вина обменника или банка — просто сеть биткоина в тот день была перегружена. С тех пор мы оба делаем комиссии чуть выше минимальных, чтобы не ждать так долго.
Я всегда повторяю друзьям: в мире криптовалют лучше потратить лишние 5 минут на проверку, чем потерять всю сумму. Перед тем как обменять биткоин на TBC Bank, я проверяю:
работает ли сайт по HTTPS;
совпадает ли адрес кошелька с тем, что указан в заявке;
есть ли в отзывах упоминания о быстрых переводах именно в TBC Bank.
Один раз у меня была ситуация, когда я чуть не отправил BTC на старый адрес из предыдущей сделки — просто браузер автоматически подставил данные. Хорошо, что я это заметил вовремя.
Сегодня обменник биткоин на TBC Bank — это один из самых быстрых и надёжных способов перевести криптовалюту в фиат в Грузии. Главное — подходить к этому с умом: проверять сервис, быть внимательным к деталям и не гнаться за подозрительно выгодными курсами. А если выбрать проверенный обменник вроде Btcchange24, то и время, и нервы будут сэкономлены.