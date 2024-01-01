   Обмен Биткоин (BTC) на Каспи банк (KZT)   

Данная операция производится в ручном режиме.
Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром
Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 2 подтверждений транзакции Bitcoin-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
Bitcoin BTC
Мин:
0.00362
-
Макс:
0.09041
Kaspi KZT
Курс:
1: 54696893.34954546
Резерв:
136698250
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