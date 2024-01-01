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  Обмен Bitcoin (BTC) посредством банковского перевода (BYN)

Данная операция производится в ручном режиме.

Заявки, обрабатываются в рабочие часы сервиса .Заявки полученые не в рабочее время обрабатываются утром

Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 2 подтверждений транзакции Bitcoin-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.

Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.

Отдаёте

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Bitcoin BTC

Сумма *

Мин:  0.00483

 - 

Макс:  0.07256

Получите

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Bank transfer BYN

Курс: 1: 206700.36471018

Сумма *

Резерв:  157556.45

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С ростом популярности криптовалют, обмен Bitcoin (BTC) на фиатные деньги стал востребован среди пользователей по всему миру. Для жителей Беларуси, которые хотят обменять биткоин на белорусские рубли (BYN) и получить их напрямую на банковский счёт, процесс стал удобным и быстрым благодаря обменным сервисам. В этой статье вы найдёте пошаговое руководство, которое поможет безопасно и выгодно обменять BTC на BYN через банковский перевод через наш сервис BTCChange24.

Обмен BTC на BYN позволяет обойти дополнительные комиссии, связанные с конвертацией через иностранные валюты (доллар, евро). Таким образом, вы сразу получаете средства в удобной для вас валюте.

Прямой банковский перевод в BYN исключает лишние шаги, как, например, промежуточные конверсии или переводы. Всё, что нужно, — выбрать направление обмена, указать сумму и подтвердить операцию.

Используя на обменник криптовалют, вы можете выполнить обмен из любой точки мира — нужен только доступ к интернету.


Пошаговое руководство по обмену биткоина на банковский перевод в BYN

Чтобы обменять биткоин на банковский счёт в белорусских рублях, выполните следующие шаги:

1. Выберите направление BTC на банковский перевод (Bank Transfer BYN). Это позволит перевести средства напрямую на ваш банковский счёт в белорусских рублях.

2. Введите количество биткоинов, которые хотите обменять, и заполните необходимые банковские данные для зачисления BYN на счёт.

3. Обратите внимание на курс обмена и комиссию, чтобы знать точную сумму, которая поступит на ваш счёт.

4. Завершите транзакцию, подтвердив перевод. Обычно средства поступают на банковский счёт в течение нескольких минут, но время может зависеть от условий банка.


Преимущества использования BTCChange24 для банковского перевода BYN

Выбирая наш обменный сервис, пользователи получают следующие преимущества:

Перевод осуществляется быстро, что особенно удобно для тех, кому нужно оперативно обменять BTC на BYN.

У нас вы найдете конкурентные условия, позволяя получить больше BYN за каждый биткоин.

Все транзакции защищены, что обеспечивает конфиденциальность данных и финансовую безопасность.

Мы предоставляем помощь на каждом этапе сделки, что делает процесс доступным даже для новичков.

Обмен биткоина на банковский перевод в белорусских рублях через BTCChange24 — это простой, безопасный и выгодный способ конвертировать криптовалюту в фиатные деньги. Выбирайте нашу платформу, следуйте обменным инструкциям, и вы сможете быстро перевести BTC на свой банковский счёт с минимальными затратами.

Также к обмену доступны следующие направления:

1. Bitcoin (BTC) на ЕРИП BYN
2. Bitcoin (BTC) на Belarusbank BYN
3. Bitcoin (BTC) на Visa/MasterCard BYN




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