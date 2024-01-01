Данная операция производится в ручном режиме.
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Курс окончательно зафиксируется после того, как мы получим 2 подтверждений транзакции Bitcoin-сетью. Фиксация производится в зависимости от отклонения курса в заявке к Бирже в процентном соотношении. Возможны отклонения от курса Биржи в рамках работы парсера курсов в пределах 1-2 минут.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят в течение 10 минут, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. В редких случаях перевод может занять 72 часа из-за скорости зачисления платежа банком-получателя. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
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Bank transfer BYN
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1: 206700.36471018
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157556.45
С ростом популярности криптовалют, обмен Bitcoin (BTC) на фиатные деньги стал востребован среди пользователей по всему миру. Для жителей Беларуси, которые хотят обменять биткоин на белорусские рубли (BYN) и получить их напрямую на банковский счёт, процесс стал удобным и быстрым благодаря обменным сервисам. В этой статье вы найдёте пошаговое руководство, которое поможет безопасно и выгодно обменять BTC на BYN через банковский перевод через наш сервис BTCChange24. Обмен BTC на BYN позволяет обойти дополнительные комиссии, связанные с конвертацией через иностранные валюты (доллар, евро). Таким образом, вы сразу получаете средства в удобной для вас валюте. Прямой банковский перевод в BYN исключает лишние шаги, как, например, промежуточные конверсии или переводы. Всё, что нужно, — выбрать направление обмена, указать сумму и подтвердить операцию. Используя на обменник криптовалют, вы можете выполнить обмен из любой точки мира — нужен только доступ к интернету.Пошаговое руководство по обмену биткоина на банковский перевод в BYN Чтобы обменять биткоин на банковский счёт в белорусских рублях, выполните следующие шаги: 1. Выберите направление BTC на банковский перевод (Bank Transfer BYN). Это позволит перевести средства напрямую на ваш банковский счёт в белорусских рублях. 2. Введите количество биткоинов, которые хотите обменять, и заполните необходимые банковские данные для зачисления BYN на счёт. 3. Обратите внимание на курс обмена и комиссию, чтобы знать точную сумму, которая поступит на ваш счёт. 4. Завершите транзакцию, подтвердив перевод. Обычно средства поступают на банковский счёт в течение нескольких минут, но время может зависеть от условий банка.Преимущества использования BTCChange24 для банковского перевода BYN Выбирая наш обменный сервис, пользователи получают следующие преимущества: Перевод осуществляется быстро, что особенно удобно для тех, кому нужно оперативно обменять BTC на BYN. У нас вы найдете конкурентные условия, позволяя получить больше BYN за каждый биткоин. Все транзакции защищены, что обеспечивает конфиденциальность данных и финансовую безопасность. Мы предоставляем помощь на каждом этапе сделки, что делает процесс доступным даже для новичков. Обмен биткоина на банковский перевод в белорусских рублях через BTCChange24 — это простой, безопасный и выгодный способ конвертировать криптовалюту в фиатные деньги. Выбирайте нашу платформу, следуйте обменным инструкциям, и вы сможете быстро перевести BTC на свой банковский счёт с минимальными затратами. Также к обмену доступны следующие направления: 1. Bitcoin (BTC) на ЕРИП BYN2. Bitcoin (BTC) на Belarusbank BYN3. Bitcoin (BTC) на Visa/MasterCard BYN